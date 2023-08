Comment les grèves d’Hollywood ont affecté les équipes glamour de célébrités

Film, télévision, mode : Vous l’appelez et Kim Kimble l’a fait au cours de ses plus de 30 ans en tant que coiffeuse à Hollywood – mais même dans les bons moments, elle n’a jamais abandonné son plan de sauvegarde.

Jusqu’à la pandémie.

« J’avais un salon où je pouvais travailler si je le devais, et je l’ai fermé », a-t-elle déclaré. « Alors maintenant, je n’ai même plus ça. »

Kimble et un monde de coiffeurs, maquilleurs et manucures hollywoodiens ont été ralentis par les grèves des acteurs et des scénaristes, à une époque de baisse des taux alors qu’ils reconstruisaient encore leurs moyens de subsistance après les mois douloureux des fermetures de coronavirus.

Ils ne sont pas seuls, bien sûr, alors que les écrivains et les acteurs marchent sur les lignes de piquetage dans leurs différends contractuels avec les studios et les services de streaming. L’équipe et le personnel de soutien de tous les côtés de l’équation du divertissement – ​​production, promotion, assistants – sont également sans travail d’un océan à l’autre.

« Pendant trois, quatre, cinq mois avant la sortie des scénaristes, les studios n’étaient pas prêts à donner leur feu vert aux projets, donc beaucoup d’entre nous sont au chômage depuis bien plus longtemps », a déclaré Linda Dowds, une maquilleuse basée à Los Angeles dans la soixantaine. qui travaille dans le cinéma et la télévision depuis 1987.

Les écrivains se sont mis en grève le 2 mai ; les acteurs ont suivi le 14 juillet. On ne sait pas combien de temps dureront les grèves. Dans plus d’une douzaine d’entretiens, des spécialistes de la garde-robe, de la coiffure, du maquillage et des ongles ont déclaré qu’ils craignaient de perdre leur maison et leur assurance maladie alors qu’ils se précipitaient pour des pivots. Même si les studios et les streamers parviennent tôt ou tard à des accords avec la Writers Guild of America et la SAG-AFTRA, il faudra des semaines pour que les productions reprennent.

Dowds, qui a partagé un Oscar pour son travail sur « Les yeux de Tammy Faye », a déclaré qu’elle était dans un « état d’anxiété accru » face aux grèves. Mais elle se considère parmi les chanceuses. Elle a passé des années à travailler sur des projets consécutifs, ce qui lui a permis de conserver son assurance maladie pour le moment par le biais de la Guilde des maquilleurs et des coiffeurs.

« Mais ce n’est durable que si longtemps », a-t-elle déclaré.

Kimble, 52 ans, qui a travaillé avec Beyoncé et Taraji P. Henson et sur « Dreamgirls » et « A Wrinkle in Time », appartient au même syndicat que Dowds. Elle n’a aucune idée de ce qu’elle ferait d’autre.

« Les cheveux, c’est ce que j’aime », a déclaré Kimble, à Los Angeles. « Il n’y a vraiment rien d’autre, vous savez. Et j’adore ce métier, donc c’est vraiment difficile de comprendre : ‘Où irais-je ?’ »

La maquilleuse Matin Maulawizada est basée à New York mais parcourt généralement le monde, travaillant avec des acteurs et d’autres célébrités sur des plateaux de télévision, des tapis rouges et des apparitions dans des talk-shows.

« Mon travail a été effacé en grande partie. Honnêtement, je n’ai pas de plan B », a-t-il déclaré.

Les grèves sont survenues après des années de salaire réduit pour leur travail, a-t-il déclaré.

« Je n’exagère pas quand je dis que nous gagnons un dixième pour exactement le même travail que nous avons fait en 2005 », a déclaré Maulawizada. « Si vous travailliez avec un client de premier plan, vous pourriez facilement gagner entre 3 500 $ et 5 000 $ pour un tapis rouge. Maintenant, vous avez de la chance si vous obtenez 500 $.

La célèbre manucure Julie Kandalec à New York travaille sur la liste A (Emily Blunt, Storm Reid et Selena Gomez parmi eux) depuis près de 13 ans. Elle enseigne également les compétences entrepreneuriales aux professionnels de la beauté en ligne, une activité secondaire lucrative qui l’aide à subvenir à ses besoins. De plus, elle travaille avec des marques et a entretenu un réseau de contacts en dehors de la bulle hollywoodienne.

Pourtant, elle s’inquiète de faire un loyer.

« Avec les Emmys poussés, cela seul est difficile », a déclaré Kandalec.

Comme d’autres, elle a maintenu l’espace du salon au fil des ans tout en restant occupée avec le tapis rouge et d’autres travaux. Pour certains, trouver suffisamment de clients de salon pour réduire leurs revenus perdus a été un problème.

« J’ai une suite salon mais la plupart de mes clients sont des acteurs. Beaucoup d’entre eux ne se font pas couper les cheveux régulièrement en ce moment parce qu’ils ne travaillent pas. Je fais tout ce que je peux pour faire des visites à domicile et des coupes de cheveux », a déclaré la célèbre styliste et toiletteuse pour hommes Andrea Pezzillo, 38 ans, à Los Angeles. Elle aussi enseigne en ligne.

Une longue grève des acteurs serait décisive pour Maulawizada, 59 ans. Si cela se prolonge jusqu’en décembre, lui et son mari, un enseignant, devront vendre leur maison.

Il vient de prendre une journée de travail pour aider à préparer Sarah Jessica Parker pour une série d’entretiens Zoom dans le cadre d’une collaboration avec une marque française de soins de la peau pour aider une organisation de santé mentale pour femmes.

« Beaucoup d’entre nous faisaient de la beauté et nous faisions de la célébrité, mais il est devenu beaucoup plus demandé de ne faire que de la célébrité. C’est ce sur quoi nous nous sommes concentrés, ce qui a en fait joué contre nous d’une certaine manière à cause de moments comme celui-ci », a déclaré Maulawizada. « Si je ne trouve pas de travail le mois prochain, je serai inquiet pour payer mes factures. »

Il gagnait autrefois de l’argent grâce au conseil en marque, mais de nos jours, « les marques investissent plus d’argent dans les influenceurs que dans les vrais professionnels ».

Maulawizada est particulièrement préoccupé par ses collègues qui se concentrent uniquement sur le cinéma.

«Ils n’ont pas de personnalité en ligne, une présence en ligne, car ils travaillent 16 heures par jour assis dans les coulisses, surveillant leurs moniteurs pour s’assurer que les acteurs et actrices ont l’air bien. Et ce sont les experts des experts.

Il essaie de renverser la vapeur pendant les grèves, incitant les marques à donner de l’argent aux maquilleurs professionnels en échange de publications vidéo sur les réseaux sociaux montrant comment utiliser les produits. Il a déjà quelques marques alignées.

« C’est de l’argent qu’ils paieraient généralement à un enfant qui danse et se maquille sur TikTok, par opposition à un pro qui a fait des films primés aux Oscars mais qui n’a pas beaucoup de followers sur Instagram », a déclaré Maulawizada.

Les escouades Glam se retrouvent dans la même situation désespérée que celles qui occupent des dizaines d’autres emplois dans l’industrie du divertissement.

Whitney Anne Adams est une costumière qui travaille principalement sur des longs métrages.

« Pour moi, le travail s’est complètement tari, sans rien à l’horizon », a-t-elle déclaré. « À part un petit projet de deux mois, je n’ai pas travaillé depuis novembre 2022 puisque le ralentissement commençait déjà l’année dernière. »

Le seul travail qu’elle a trouvé était quelques jours de stylisme de fond sur un clip vidéo non syndiqué.

« Il n’y a vraiment rien d’autre vers quoi pivoter en ce moment », a-t-elle déclaré.

Adams, basée à Richmond, en Virginie, se consacre au travail syndical, partageant des informations sur les programmes de subventions et d’autres ressources. Elle appartient à deux sections locales du syndicat, toutes deux affiliées à l’Alliance internationale des employés du théâtre et de la scène et des techniciens, artistes et artisans du cinéma. C’est la même organisation faîtière que les coiffeurs et les maquilleurs syndiqués.

« Nous négocions nos contrats l’année prochaine. Nous espérons que la solidarité qu’ils ressentent maintenant de notre part nous reviendra alors », a déclaré Adams à propos des travailleurs syndiqués actuellement en grève. « Nous avons tous des besoins très similaires et nous travaillons tous côte à côte. S’ils n’obtiennent pas un contrat équitable, ce sera vraiment mauvais pour nous tous dans cette industrie.

