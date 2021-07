Comment les greffes de caca pourraient «guérir» Covid après la disparition des symptômes en DEUX JOURS

Les greffes de POO pourraient «guérir Covid» après qu’une étude a révélé que les symptômes d’un patient avaient disparu en deux jours.

Les scientifiques pensent que l’utilisation de selles pour traiter le virus devrait être explorée, après avoir eu de la chance avec les victimes du virus en quelques heures.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les greffes de selles ont aidé certains patients à se remettre rapidement de Covid Crédit : Getty – Contributeur

La greffe de selles, ou greffe de microbiote fécal (FMT) comme on l’appelle officiellement, vise à restaurer une gamme saine de microbes dans l’intestin (le microbiome) pour stimuler la réponse immunitaire du corps.

Les chercheurs ont publié une lettre recommandant l’option de traitement dans la revue Gut – après qu’elle ait semblé surcharger le système immunitaire de certains patients.

Ils ont utilisé la procédure chez deux personnes pour empêcher la récurrence d’une infection bactérienne différente – mais sont également tombés par hasard sur un certain succès avec Covid.

En plus d’être infectés par Clostridioides difficile – une bactérie qui peut infecter l’intestin et provoquer des diarrhées – les deux patients étaient également infectés par le Covid-19, dont les symptômes se sont rapidement dissipés après la greffe de selles.

Le premier cas concernait un homme de 80 ans qui souffrait d’une pneumonie et d’une septicémie (empoisonnement du sang) en plus d’une infection récurrente au C difficile.

Les symptômes correspondant au coronavirus, y compris la fièvre, ont été confirmés par un test d’écouvillonnage positif.

Il a reçu une greffe de selles, du remdesivir et du plasma contenant des anticorps contre le SRAS-CoV2, le virus responsable de l’infection au Covid-19.

De façon inattendue, deux jours après la greffe, ses symptômes de Covid-19 ont disparu sans que sa pneumonie ne s’aggrave.

SOULAGEMENT INATTENDU

Le deuxième cas concernait un jeune de 19 ans atteint d’une forme de maladie inflammatoire de l’intestin (colite ulcéreuse), traité avec des médicaments immunosuppresseurs.

Ce patient a été traité avec des antibiotiques et a reçu une greffe de selles.

Quinze heures plus tard, il a développé une suspicion de Covid, confirmée par un test d’écouvillonnage positif.

Mais à la suite de son traitement, à part deux épisodes de fièvre isolés, ses symptômes de Covid se sont dissipés sans qu’on leur donne rien de spécifique.

Les auteurs ont écrit : « Notre principale conclusion à partir de ces cas est que [stool transplant] semble sûr et d’une efficacité comparable dans le traitement des récidives [C difficile infection] chez les patients coexistants avec le Covid-19.

« Une autre question plus spéculative est de savoir si [it] peut avoir un impact sur l’évolution clinique de Covid-19. »

Les deux patients présentaient des facteurs de risque d’infection sévère à Covid-19, mais les deux patients n’ont présenté qu’une maladie bénigne, « une explication possible étant que [stool transplant] atténué des résultats plus défavorables, potentiellement en impactant les interactions microbiome-immune », suggèrent-ils.

Ces patients ne représentent que deux cas, ce qui rend difficile de tirer des conclusions définitives sur l’efficacité de la greffe de selles pour traiter l’infection à Covid-19.

Mais les auteurs ont ajouté : « Ces données nous laissent supposer que la manipulation du microbiome intestinal pourrait mériter une exploration plus approfondie en tant que stratégie immunomodulatrice dans Covid-19 », écrivent-ils.

Ils prévoient un essai clinique pour savoir si une greffe de selles ajoutée au traitement Covid-19 standard pourrait aider à arrêter l’infection dans son élan.