Comment les graphiques tactiles peuvent aider à mettre fin à la pauvreté de l’image

Travailler avec des images ne fait pas partie de la description de travail de la plupart des technologues d’accès comme moi, mais je pense que cela devrait l’être. Je rêve d’un jour où consulter un plan des rues, parcourir des dessins de tatouage ou faire un plan de salle est tout aussi pratique et courant pour les aveugles que pour nos homologues voyants.

Lorsque nous parlons de graphiques et d’images, l’hypothèse selon laquelle ils seront vécus visuellement est implicite dans le langage que nous utilisons. Nous nous référons aux arts visuels, aux aides visuelles et aux visualisations de données ; nous confondons le monde des images avec le sens de la vision comme moyen de perception. Notre culture à prédominance voyante centre et diffuse des représentations spatiales qui sont destinées à et reposent sur la vision comme voie de compréhension.

Si vous pensez à l’accès des personnes aveugles au contenu, il est probable que certaines choses vous viennent à l’esprit : le développement et l’évolution du braille, la disponibilité de la synthèse vocale et de la sortie en braille pour le contenu à l’écran, et le besoin de sites Web et d’applications accessibles. conformes aux directives des logiciels de lecture d’écran. Bien que ces technologies constituent un socle d’accès essentiel à la maîtrise de l’information pour les personnes aveugles et malvoyantes, elles traitent principalement d’un type d’information spécifique : le texte.

À une époque où les conférences, les présentations commerciales, les actualités et les divertissements sont presque toujours livrés avec des visuels riches et souvent interactifs, ceux d’entre nous qui sont aveugles se retrouvent généralement relégués à une expérience textuelle uniquement. Bien que le texte alternatif – la description des images en ligne – permette aux auteurs de contenu de décrire des éléments visuels importants, l’adage selon lequel « une image vaut mille mots » tombe à plat lorsque seuls des mots sont disponibles. Il est important de faire l’expérience d’un graphique boursier, d’un schéma de circuit ou d’une carte comme prévu, c’est-à-dire sous forme d’image. Les descriptions textuelles d’éléments comme ceux-ci, si elles contiennent toutes les informations de l’image d’origine, sont douloureusement verbeuses et échouent souvent à fournir des informations pertinentes avec la précision d’une image.

Cependant, le pouvoir des images de transmettre des informations de manière précise et concise à travers la représentation spatiale n’est pas du tout visuel en soi. Pour les lecteurs, les apprenants et les créateurs aveugles, les graphiques tactiles – des images rendues lisibles au toucher – ouvrent le monde de la communication spatiale.

Graphiques tactiles

En tant qu’éducateur aveugle en technologie, c’est mon travail – et ma passion – de présenter aux usagers aveugles et malvoyants des outils qui les aident à se déplacer dans la vie quotidienne avec autonomie et facilité. Notre équipe de personnel et de bénévoles aveugles et voyants organise des ateliers de groupe et des rendez-vous individuels qui visent à donner à chacun la confiance nécessaire pour imprimer des graphiques existants ou créer les leurs.

Pour l’instant, les lecteurs tactiles manquent l’opportunité de zoomer sur les détails de rendus comme cette carte Bay Area Rapid Transit (BART). LE LABORATOIRE DES DIMENSIONS

En 2016, un mécène aveugle nouveau à New York m’a appelé avec une simple demande : il voulait une carte des cinq arrondissements, montrant leurs formes, leurs emplacements relatifs et leurs tailles. J’ai répondu à cette demande en donnant des pistes aux éditeurs de manuels en braille qui font des cartes, mais j’ai vite commencé à me demander : que doivent faire les aveugles lorsqu’ils veulent un graphique tactile qui n’existe pas encore ? Pourquoi avais-je vu plus de graphismes tactiles quand j’étais enfant, dans les manuels scolaires, qu’à tout autre moment depuis ? Que faudrait-il faire pour créer un chemin simple, navigable par toute personne aveugle ou malvoyante, entre se sentir curieux d’une image donnée et avoir une version tactile de l’image en main ?

La conception graphique tactile est un art de la transformation : ce qui attire l’œil peut être encombré et chaotique au bout des doigts. La lisibilité et l’impact d’un graphisme tactile dépendent de la maîtrise par l’auteur des pratiques de transmission d’informations par le toucher. Étant donné que la résolution tactile perceptible est bien inférieure à la résolution perceptible par la vision, il est impératif que les graphiques tactiles soient suffisamment mis à l’échelle pour rendre les éléments clés détectables. Étant donné que la couleur n’est pas dans le cadre de la conception tactile, d’autres méthodes doivent être utilisées pour établir des distinctions. Par exemple, un graphique circulaire tactile peut utiliser quatre textures différentes (espace « blanc » non texturé, remplissage en pointillés, carrés et rayures) pour différencier quatre secteurs. Le graphique classique « aplatir la courbe », qui utilisait des lignes colorées pour transmettre des résultats de santé publique radicalement différents pour le covid-19 avec et sans mesures de protection, est tout aussi efficace qu’un graphique tactile lorsque des lignes pointillées, pointillées et pleines sont utilisées pour communiquer le message.