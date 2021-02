Comment les grands lacs hongrois menacent de mettre Budapest et Bruxelles sur une nouvelle trajectoire de collision

Zoltan Kun était en train de terminer un projet pour le gouvernement hongrois en 2019 lorsqu’il est tombé sur une vidéo promotionnelle sur YouTube pour un nouveau développement sur les rives du lac Fertő, le deuxième plus grand lac d’eau douce de Hongrie et une réserve naturelle protégée.

Tout a commencé par une vue imprenable sur le lac, à une heure de route de la maison de Kun à Györ, en Hongrie, avec ses oiseaux uniques et son habitat naturel intact. Ensuite, il est passé à une superposition générée par ordinateur montrant une toute nouvelle marina, un hôtel quatre étoiles, un complexe sportif couvert et un parking.

Kun avait des raisons personnelles de s’opposer à un développement aussi énorme sur les rives du lac Fertő, un endroit populaire pour faire du vélo avec ses enfants, mais aussi professionnel: en tant que défenseur de l’environnement, il savait de première main ce qu’est un projet de cette taille et de cette portée. destiné au lac.

«Je pensais que non, cela ne pouvait pas arriver», a déclaré Zoltan à Euronews, «C’est à l’intérieur d’un parc national, […] il se trouve dans une zone centrale d’un site protégé. J’ai dit non, personne ne peut permettre ça!

Guerre à un homme

Au début, Kun menait une guerre à un seul homme, mais il a rapidement trouvé des alliés dans la communauté locale et a créé une fondation de la société civile, Sauver le lac Ferto.

En 2019, il a déposé une plainte auprès de la Commission européenne (CE) concernant le développement, dont les travaux initiaux ne faisaient que commencer.

Il a souligné comment le gouvernement hongrois utilisait des «réglementations exceptionnelles» pour contourner les exigences légales en matière d’évaluation environnementale appropriée et de participation publique.

Les nouvelles lois hongroises permettent d’accélérer les procédures administratives pour les activités économiques et les projets de construction, simplifient les procédures d’évaluation et empêchent les personnes et organisations intéressées de participer au processus de planification.

Un porte-parole du gouvernement hongrois n’a pas répondu à une demande de commentaire.

«Nous avons commencé à réaliser qu’un problème très similaire apparaît dans tous les grands lacs de Hongrie, tous les lacs naturels – peut-être à plus petite échelle – mais fondamentalement, tous les lacs sont sous pression en raison du développement touristique», a déclaré Kun.

En effet, le projet du lac Fertő n’est que le début. Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis que Kun a déposé sa plainte, des projets ont été lancés dans trois des autres grands lacs hongrois, le lac Balaton, le vieux lac Tata et le lac Velence, qui sont tous protégés par le droit européen.

Le développement fait partie d’une poussée de 100 millions d’euros du gouvernement hongrois visant à stimuler le tourisme dans le pays, où l’industrie a déjà contribué à hauteur de 10% du PIB.

Cette semaine, 21 organisations de 12 pays ont rejoint le combat de Zoltan, déposant une deuxième plainte auprès de la CE appelant à l’arrêt de tous les projets d’infrastructure à grande échelle menaçant les lacs.

Un avocat de l’une des organisations, ClientEarth, a expliqué que le problème juridique est double: premièrement, des projets touristiques massifs sont en cours de développement sans une évaluation adéquate de leur impact et deuxièmement, de nouvelles lois facilitent l’obtention de permis de construire pour les entreprises privées.

«Nous espérons que notre lettre sera la goutte d’eau, convaincre la Commission d’ouvrir une procédure d’infraction contre le gouvernement hongrois», a déclaré l’avocate de ClientEarth, Ewelina Tylec-Bakalarz. «Une action décisive peut renforcer la protection de tous les lacs.»

Euronews a contacté la Commission européenne pour commenter la plainte.

Les grands lacs hongrois sont de riches habitats d’eau douce, abritant et abritant un grand nombre d’espèces d’oiseaux protégées. En reconnaissance de leur importance pour la conservation de la nature, les lacs sont protégés par le droit international et européen en tant que sites Ramsar et Natura 2000.

Développements privés vs étatiques

En termes de taille par rapport aux autres grands lacs de Hongrie, Fert F est relativement petit, à 75 kilomètres carrés. Il est éclipsé par le lac Balaton, un lac d’eau douce de 600 kilomètres carrés qui accueille généralement jusqu’à un million de touristes pendant la saison estivale chaque année.

L’aménagement qui fait partie de la plainte de la CE propose une nouvelle marina de 150 places et un nouvel hôtel quatre étoiles au lac Balaton, qui abrite déjà des dizaines de stations balnéaires au bord du lac, ainsi que des chalets de vacances et d’autres projets hôteliers à Siófok et Balatonaliga.

Les deux autres lacs visés par la plainte, le lac Velence et le lac Oreg – également connu sous le nom de Tata Old Lake, dans l’extrême nord du pays – mesurent respectivement 26 et 3 kilomètres carrés. Les deux lacs font désormais face à la perspective de nouveaux projets privés sur leurs rives.

Contrairement à Fertő, les projets Oreg, Balaton et Velence sont développés par des entreprises privées, et non par l’État hongrois, ce qui soulève des questions quant à savoir qui exploitera les installations si et quand elles seront terminées et l’impact sur les prestataires touristiques privés de la région.

Mais malgré l’opacité, pour Kun, c’est un soulagement qu’il ne mène plus seul la bataille.

«En tant que particulier, déposer une plainte est risqué. C’est risqué dans le sens où je n’ai pas les ressources pour traiter la plainte », a-t-il déclaré.

«Mais c’est aussi risqué, car il est assez facile pour le gouvernement de dire: OK, j’envoie le bureau des impôts pour vous vérifier.»

