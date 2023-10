Comment les grands fabricants de puces électroniques repoussent le programme chinois de Biden

Un porte-parole du bureau de M. Gallagher n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les avertissements des entreprises témoignent de la tension entre les préoccupations de sécurité nationale et les intérêts commerciaux et mettent en évidence un dilemme inévitable pour l’administration Biden : l’interdépendance économique des États-Unis et de la Chine, qui a des racines qui remontent à des décennies, signifie que toute action de Washington pour affronter Pékin risque de causer des dommages à son pays.

La Chine représente environ un tiers du marché mondial des semi-conducteurs et plus de 50 milliards de dollars de revenus annuels combinés pour Nvidia, Intel et Qualcomm. Les entreprises ont averti que la perte de ces revenus pourrait entraîner une réduction du développement technologique, des emplois et des dépenses dans les usines de semi-conducteurs en Arizona, dans l’Ohio et à New York.