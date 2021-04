Comment les grandes technologies ont gagné la pandémie

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Dans les premiers mois de la pandémie aux États-Unis, des entreprises fermaient ou étaient plongées dans le chaos. Des millions de personnes ont fermé leur portefeuille car elles étaient enfermées. J’ai écrit dans On Tech à l’époque qu’il n’était pas évident que les plus grandes entreprises technologiques américaines continueraient à prospérer comme elles le faisaient depuis une dizaine d’années.

Les patrons de Big Tech semblaient également inquiets. Après tout, les cinq titans de la technologie américains ne l’ont pas fait aussi chaud pendant la Grande Récession près de 15 ans plus tôt. Peut-être qu’ils souffriraient aussi cette fois-ci.

Hahahahaha. Ouais… Ils allaient bien. Vraiment, vraiment bien.

L’année dernière, les cinq superpuissances technologiques – Amazon, Apple, Google, Microsoft et Facebook – ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de plus de 1,2 billion de dollars, comme je l’ai écrit pour le Times jeudi. Ce fut une année étrange et incroyable pour Big Tech. Je n’arrive pas à y croire, mais certaines entreprises se développent plus vite et sont plus rentables qu’elles ne l’ont été depuis des années.

La pandémie a rendu les géants de la technologie et leurs patrons d’une richesse insondable. (Encore plus incroyablement riche qu’avant.) Apple a tellement de liquidités supplémentaires qu’elle dépense 90 milliards de dollars supplémentaires pour acheter ses propres actions, presque l’équivalent du produit intérieur brut du Kenya. Des 10 les gens les plus riches du monde, huit ont fait fortune grâce aux entreprises technologiques. L’homme au sommet, Jeff Bezos d’Amazon, vaut à lui seul plus d’un an et demi Goldman Sachs.