Comment les grandes entreprises technologiques pensent vraiment à l’IA

Photo-illustration : Intelligent ; Photo : David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Si vous êtes une grande entreprise d’IA générative, cela signifie que vous êtes actuellement en train d’être poursuivi, vigoureusement et par plusieurs parties à la fois.

Plusieurs groupes des auteurs, un avec la Authors Guild, ont intenté une action contre OpenAI et Meta pour avoir entraîné leurs modèles sur du matériel protégé par le droit d’auteur. Alphabet a été accusé dans un recours collectif de « vol de masse » et de grattage de « tout ce qui a jamais été créé et partagé sur Internet par des centaines de millions d’Américains ». Les artistes visuels ont a déposé une plainte contre Midjourney et Stability AI ; Stability AI est également défendeur dans un procès déposé par Getty Images, qui affirme que le modèle de l’entreprise a été formé, sans autorisation, sur des millions de ses photos. Anthropic est poursuivi par des maisons de disques pour des paroles. Microsoft est poursuivi en justice par des développeurs de logiciels anonymes pour une outil de codage dans GitHub.

Ces poursuites varient en portée et en gravité et touchent collectivement non seulement au droit d’auteur mais, sous divers angles juridiques et éthiques, aux questions de vie privée et de consentement. Ils sont en quelque sorte partout, mais pour cause : il s’agit d’un territoire nouveau, et on ne sait pas encore clairement comment les lois existantes et les précédents juridiques se rapportent aux technologies qui, aux plaignants et à beaucoup d’autres personnes, semblent être pourrait être construit sur une base de vol et pour quelque chose comme copier.

Un grand nombre de leurs demandes seront probablement rejetées, et certaines de ces poursuites ont déjà été épurée. Mauricio Uribe, associé du cabinet d’avocats Knobbe Martens, décrit cette première série de poursuites intentées contre OpenAI, Google et Microsoft comme s’apparentant à « voir la sous-carte de la lutte pour le prix » – le type de poursuite qui finira par aider à régler ce qui est encore en suspens. émergeant comme les principales questions juridiques concernant l’IA générative, comme celle de savoir si les modèles de formation sur des millions d’éléments de matériel protégé par le droit d’auteur sont protégés, comme le prétendent des entreprises comme OpenAI, par une utilisation équitable.

Les tribunaux peuvent s’amuser avec des questions comme celles-là. En attendant, on peut s’amuser en apprenant autre chose. Les entreprises technologiques ont répondu à la plupart de ces poursuites en déposant leurs propres dossiers – principalement des requêtes en rejet – qui contiennent non seulement des arguments juridiques mais aussi des défenses approfondies, au nom de leurs clients, de l’IA générative en tant que projet et en tant qu’industrie. Pour la plupart, dit Uribe, ces questions sont « totalement étrangères aux questions juridiques ». Mais ils sont aussi assez sauvages, révélant la manière dont ces entreprises parlent de l’IA lorsqu’elles sont menacées ou lorsqu’il y a de l’argent en jeu.

Prenez Google, dont les avocats ont créé une requête en rejet comme ça:

L’intelligence artificielle générative (« IA ») recèle peut-être des promesses sans précédent pour faire progresser la condition humaine. Elle commence déjà à révolutionner la façon dont nous utilisons la technologie, en servant de compagnon qui peut aider à rechercher, résumer et synthétiser des informations ; réfléchir à des idées ; rédiger du texte créatif ou factuel original et du code logiciel ; et créez des images, des vidéos et de la musique. Il ouvrira les portes à de nouvelles perspectives et formes d’expression, ainsi qu’à une aide et des conseils personnalisés de meilleure qualité dans des domaines tels que l’éducation, les soins de santé, les services gouvernementaux et la productivité des entreprises.

La « polémique anti-IA de 383 paragraphes » du plaignant, affirment les avocats de Google, « porterait un coup dur non seulement aux services de Google mais aussi à l’idée même de l’IA générative », c’est-à-dire que cette chose dont on vient de nous dire fera progresser l’IA. condition humaine. « Pour réaliser les promesses de cette technologie », disent-ils, « les modèles d’IA générative doivent apprendre beaucoup de choses » et, comme « un esprit humain », ils ont besoin de « beaucoup de formation » pour y parvenir, concluant que « l’utilisation d’outils accessibles au public » les informations à apprendre ne sont pas du vol.

Google fait régulièrement des déclarations publiques assez audacieuses sur l’IA. Dans une lettre de septembre, le PDG Sundar Pichai dit ce serait « le plus grand changement technologique que nous ayons vu de notre vie ». Mais l’entreprise a tendance à faire ces affirmations d’une voix passive, avec de nombreuses mises en garde concernant la sécurité, la prudence et son ouverture « collaborative » à la réglementation, avec un clin d’œil obligatoire à ne pas se tromper et à minimiser les dommages. Dans les dossiers juridiques, nous recevons plutôt un argument sans réserve : l’IA est importante, peut-être la chose la plus importante au monde ; Google doit être autorisé à faire ce qu’il fait pour aider l’IA à réaliser son potentiel.

Stabilité AI, dans son réponse à un procès intenté par des artistes visuels, adopte une approche similaire et suggère qu’elle est à l’avant-garde d’une industrie qui « repousse rapidement les limites de la créativité et des capacités humaines ». Qui voudrait s’immiscer dans une chose pareille ? Les avocats d’OpenAI ouvrir une motion de rejet avec une litanie de paroles d’autres personnes. “Bien que la technologie en soit encore à ses débuts, certains commentateurs estiment qu’à l’avenir, elle pourrait contribuer à remédier à ‘certaines des pires inégalités au monde’, de l’accès inégal aux soins de santé aux disparités mondiales en matière d’éducation et au-delà”, a déclaré le rapport. écrivent les avocats. (Le « commentateur » susmentionné est Bill Gates.) « D’autres suggèrent que ChatGPT, en particulier, « annonce une révolution intellectuelle », représente une innovation dont la signification pourrait en fin de compte s’avérer comparable à « l’invention de l’imprimerie ». » (Ces « autres » sont Henry Kissinger et Eric Schmidt.) Les avocats de Microsoft commencent par monter une dispute que l’utilisation de l’IA fait partie du « dévouement et de l’engagement continus de GitHub et de Microsoft envers le projet humain profond » des logiciels open source.

Les avocats de Meta sont un peu moins dramatiques, mais ils préparent aussi quelque chose d’intéressant. Dans leurs requête en rejet une affaire de droit d’auteur, ils décrivent LLaMa, le grand modèle linguistique de l’entreprise, en termes humanisants. « Tout comme un enfant apprend la langue (les mots, la grammaire, la syntaxe, la structure des phrases) en entendant des discours de tous les jours, des histoires au coucher, des chansons à la radio, etc. », écrivent les avocats, « LLaMA a « appris » la langue en étant exposée – à travers « formation » – à « des quantités massives de textes provenant de diverses sources », telles que du code, des pages Web et des livres, dans 20 langues. » Encore une fois, ceci n’est pas juridiquement pertinent pour le procès. Mais, en plus d’être plutôt drôle – je ne suis pas sûr que « tout comme » nous fasse vraiment passer des « histoires d’enfant au coucher » à « d’énormes quantités de texte » en « 20 langues » – cela encadre le débat sur l’IA dans d’une manière spécifique et peut-être utile, en présentant des modèles comme des êtres innocents, curieux et indépendants qui veulent simplement apprendre, et positionner leurs créateurs comme de simples assistants dans un processus d’appréhension intuitif et inévitable – comme des parents qui veulent le meilleur pour leurs jeunes… entités ? Pas comme les sociétés de logiciels et de publicité se disputant ce qu’elles sont autorisées à faire en matière de création et de monétisation de nouveaux logiciels. Vous ne poursuivriez pas en justice un enfant qui fredonne une chanson, n’est-ce pas ? Voudriez-vous?

Rien de tout cela ne nous apprend grand-chose sur les questions juridiques en jeu, et les juges sauront l’ignorer. Ces mises en place sont principalement suivies d’une argumentation juridique agressive remettant en question chaque prémisse des allégations des plaignants, ce pour quoi les avocats des entreprises technologiques ont été embauchés : bien sûr, la formation à l’IA est un usage équitable ! Bien sûr, ses résultats sont transformateurs ! Qui es-tu pour contester, ici ? Etc.

Ces arguments donnent un aperçu de la manière dont les entreprises d’IA parleront d’elles-mêmes. Les dirigeants de Google, Microsoft, Meta et surtout d’OpenAI ont bénéficié, au cours des deux dernières années, de l’avantage de parler théoriquement. La plupart des gens dans le monde n’ont pas beaucoup, voire aucune, d’expérience directe avec les outils d’IA de pointe ; ceux qui les ont rencontrés les ont rencontrés principalement dans le cadre d’une démonstration, ou en tant que petites fonctionnalités dans des logiciels qu’ils utilisent déjà. Des personnalités comme Sam Altman et Sundar Pichai ont été relativement libres de pontifier sur ce qu’est l’IA et ce qu’elle peut faire ; ils sont assez à l’aise pour concéder potentiel nuit ou parle de responsabilité et d’intendance au présent et au futur. Ils font tout leur possible pour paraître non seulement optimistes, mais aussi prudents, généreux et humbles quant à l’avenir de l’IA et à son rôle. Ils font cela parce que c’est du bon marketing. Mais ils le font aussi parce que c’est facile. Ils ne répondent pas à des griefs spécifiques et urgents, mais posent et répondent plutôt à des questions sur la manière dont ils envisagent d’empêcher l’apocalypse. Ils ne répondent pas aux protestations du public. Ils ne font pas encore face à des critiques – ni même à des réglementations – qui les inquiètent beaucoup.

Mais ils le feront. Et lorsqu’ils le feront, ils ressembleront probablement davantage à ce qu’ils font déjà devant le tribunal, en abordant les allégations passé préjudices – violation du droit d’auteur, vol, grattage aveugle – en plus des inquiétudes concernant des préjudices futurs matériellement spécifiques : suffisants, indignés et stridents. Ils devront défendre ce qu’ils font, et pas seulement ce qu’ils disent vouloir faire, auprès des régulateurs et, éventuellement, auprès d’un plaignant collectif, c’est-à-dire le public. Et cela peut paraître un peu ridicule.

Voir tout