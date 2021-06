Comment les grandes entreprises technologiques célèbrent les nouvelles vacances

« Tout en nous réjouissant du progrès, nous devons continuer à nous renseigner sur notre histoire pour aider à guider notre avenir », a déclaré le blog Amazon. « Nous rendons hommage à ceux qui se sont battus, ont enduré et continuent à persévérer dans la lutte pour l’égalité. Nous célébrons avec la conscience que le plaidoyer est toujours nécessaire dans la poursuite de l’égalité et, en fin de compte, de l’équité. »

» Juneteenth ne concerne pas seulement l’histoire des Noirs, c’est l’histoire américaine » et une histoire » complexe « , a déclaré le Dr Tiffany Bowden, responsable de programme au sein de l’équipe Global Diversity, Equity et Inclusion d’Amazon dans une entreprise Juneteenth article de blog .

Les réactions des entreprises technologiques surviennent après un an de calcul racial et ont augmenté examen minutieux des pratiques de recrutement et du traitement des employés noirs. Certains, comme Twitter et Square, ont commencé à reconnaître les vacances l’année dernière.

Apple a déclaré qu’il reconnaissait Juneteenth comme un jour férié aux États-Unis et accordait aux employés un jour de congé pour observer le vendredi 18 juin. Apple Retail et AppleCare resteront ouverts pour soutenir les clients. La société a déclaré que les employés peuvent participer à des événements d’une semaine qui sont « conçus pour éduquer, créer une communauté et célébrer ».

Facebook a déclaré que ses employés peuvent utiliser l’une de leurs « journées de choix personnel » rémunérées s’ils souhaitent célébrer la fête. Les employés peuvent également participer à « une journée de discussions » avec des activistes connus et des personnalités publiques, dont le Dr Henry Louis Gates et Tina Knowles-Lawson « qui partageront leurs points de vue sur l’histoire et l’importance de Juneteenth ».

Les entreprises fourniront également du matériel éducatif sur l’injustice raciale aux employés.

« Notre approche n’est pas d’offrir un jour de vacances, mais plutôt d’utiliser ce jour pour créer du temps et de l’espace pour que les employés comprennent mieux les sujets critiques liés à la race, à l’ethnicité et à l’injustice raciale », a déclaré Lindsay-Rae McIntyre, directrice de la diversité chez Microsoft. « Reconnaître cette journée avec intention nous permet de rester connectés aux nombreux défis non résolus, à la violence non résolue et aux inégalités inchangées pour la communauté noire et afro-américaine dans le monde entier. »

Microsoft n’a pas précisé quels programmes d’apprentissage seront proposés.

Google a annoncé qu’il allait organiser un événement de deux heures « mettant en lumière l’histoire et la narration de la musique noire », comprenant une conversation et une performance de Mme Erykah Badu.

La programmation d’Amazon comprend des panneaux éducatifs sur les origines et l’importance de Juneteenth, des remarques d’experts en histoire des Noirs et une performance et des questions-réponses avec le studio de danse afro-américain Dancers of New York The Alvin Ailey American Dance Theatre.

Facebook a déclaré qu’il comportera un vidéo par la femme d’affaires (et mère de Beyoncé) Tina Knowles-Lawson et un « Lift Black Voices Hub » qui comprend un mélange organisé de collectes de fonds, de ressources éducatives et de « contenu qui montre comment les communautés réinventent la liberté des Noirs sur les plateformes Facebook chaque jour ».

Amazon parrainera une célébration inaugurale appelée Unityfest de juin. Sa librairie mettra en avant une sélection de livres illustrant l’histoire de Juneteenth dans un article intitulé « Celebrate Juneteenth ». Il a également déclaré que Prime Video propose une sélection de films et de séries pour reconnaître et honorer Juneteenth.

