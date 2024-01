Comment les graisses et le sucre s’associent au cerveau pour ruiner les régimes : étude

Santé





Quel coup de poing aux tripes.

Ressentir simultanément des envies de graisse et de sucre est ce qui rend les régimes si difficiles, ont rapporté des chercheurs du Monell Chemical Senses Center de Philadelphie dans une étude publiée jeudi. dans la revue Cell Metabolism.

Les chercheurs ont découvert que la façon dont les graisses et le sucre affectent le cerveau, via des voies distinctes depuis l’intestin, conduit à un désir inconscient d’en abuser, Rapports SWNS.

“C’est comme un double coup de poing au système de récompense du cerveau”, a déclaré le Dr Guillaume de Lartigue, auteur principal de l’étude. a déclaré dans un communiqué.

“Même si le total des calories consommées en sucre et en graisses reste le même, la combinaison des graisses et des sucres entraîne une libération significativement plus importante de dopamine et, finalement, une suralimentation”, a-t-il ajouté.

La dopamine est un neurotransmetteur produit dans le cerveau et connu sous le nom d’hormone du « bien-être ».

Les humains sont programmés pour rechercher les comportements qui libèrent de la dopamine, notamment la suralimentation, selon la Cleveland Clinic.

Jusqu’à présent, la raison pour laquelle la graisse et le sucre forment une combinaison si séduisante, comme dans un beignet, restait un mystère, mais ces nouvelles découvertes révèlent que la graisse et le sucre ont leurs propres voies spécifiques à partir du nerf vague, selon SWNS.

Le nerf vague, qui s’étend du tronc cérébral à l’abdomen, est responsable de fonctions telles que la digestion, selon la Cleveland Clinic.

“La nourriture est le renforçateur ultime de la nature, mais la raison pour laquelle les graisses et les sucres sont particulièrement attrayants reste un casse-tête”, a déclaré de Lartigue, ajoutant: “Nous avons maintenant identifié les cellules nerveuses de l’intestin plutôt que les cellules gustatives de la bouche comme étant un facteur clé. »

Pour cette étude, les chercheurs ont stimulé les nerfs vagaux des souris avec de la lumière et ont découvert que cela obligeait les souris à rechercher de la nourriture qui engagerait ces circuits spécifiques.

Le sucre et la graisse sont détectés par les neurones du nerf vague, ont déterminé les auteurs de l’étude, qui engagent des circuits de récompense parallèles, mais distincts.

L’activation des circuits de graisse et de sucre a incité les souris à trop manger. Les scientifiques ont déclaré que cela pourrait expliquer pourquoi les humains recherchent inconsciemment des aliments riches en sucre et en graisses en même temps.

“La communication entre nos intestins et notre cerveau se fait en dessous du niveau de conscience”, a déclaré de Lartigue. “Nous pouvons avoir envie de ce type de nourriture sans même nous en rendre compte.”

Les chercheurs espèrent que leurs résultats faciliteront le traitement de l’obésité à l’avenir.

“Comprendre le schéma de câblage de notre motivation innée à consommer des graisses et des sucres est la première étape vers son recâblage”, a expliqué de Lartigue. « Cette recherche ouvre la voie à des possibilités passionnantes d’interventions personnalisées qui pourraient aider les gens à faire des choix plus sains, même face à des friandises alléchantes. »











