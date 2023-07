Comment les gouverneurs et les PDG négocient des accords à l’ère de l’interdiction de l’avortement

Lorsque la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a signé le abrogation de l’interdiction de l’avortement de son état en avril, elle l’a formulé en termes de compétitivité – un attrait pour les femmes et pour les entreprises. « Si vous ne pensez pas que l’avortement est une question d’économie, vous n’avez peut-être pas d’utérus », a déclaré Whitmer, un démocrate. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, y voit également un problème économique. Mais il a dit que l’interdiction de l’avortement dans son état attirait des entreprises là-bas. « Il y a beaucoup d’entreprises et beaucoup d’Américains qui aiment les positions sociales que prend l’État du Texas », a déclaré Abbott, un républicain, sur CNBC en 2021 après l’adoption de la loi. Un an après que la Cour suprême a renvoyé la question du droit à l’avortement aux États, la vérité sur l’avortement et l’économie est bien plus obscure que ce que l’un ou l’autre des gouverneurs l’a décrite. Les gouverneurs des États qui ont codifié le droit à l’avortement utilisent leurs lois comme argument de vente. Dans une interview, la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré que le terrain résonnait. « Nous savons, après avoir entendu des employeurs, que cela compte pour leurs employés, et le Massachusetts est un État où nous protégeons l’accès des femmes aux soins de santé nécessaires », a déclaré Healey, une démocrate.

Mais il n’y a pas encore de preuve d’un afflux de travailleurs ou d’entreprises résultant des protections de l’État des droits reproductifs. En fait, le Massachusetts est toujours aux prises avec des déclins démographiques. À New York, où sa collègue démocrate Kathy Hochul a déclaré dans une interview qu’elle était connue pour « appeler à froid » les PDG et souligner le droit à l’avortement de l’État, elle n’a pu désigner aucune entreprise individuelle qui a acheté le terrain. « Je n’ai pas de cas précis à signaler, mais j’attire leur attention », a-t-elle déclaré. Alors que certains États appliquant des restrictions à l’avortement, comme le Texas, figurent parmi les leaders de l’immigration nette selon Recensement données, il n’y a aucune preuve que ces lois sont un tirage au sort.

Ce que les travailleurs pensent des employeurs publics interdisant l’avortement

Les premières recherches suggèrent que les femmes – et les femmes professionnelles en particulier – accordent une attention particulière aux libertés reproductives de l’État – et à l’accès à l’avortement – pour décider où elles souhaitent vivre et travailler. C’est potentiellement crucial à une époque de pénurie critique de main-d’œuvre. L’annuaire CNBC / Momentive Women at Work Survey, menée en février, a interrogé 10 728 adultes – dont 5 420 femmes – sur leur point de vue sur le patchwork en développement des lois des États. Les jeunes femmes actives étaient parmi les plus motivées par la décision de la Cour suprême de l’année dernière : 32 % des femmes actives âgées de 18 à 34 ans ont déclaré qu’elles ne travailleraient pas dans un État qui limite ou interdit l’accès à l’avortement. L’enquête a également indiqué que 18% des femmes actives âgées de 35 à 64 ans et 21% des femmes actives de 65 ans et plus ne souhaitaient pas déménager dans un État interdit.

Les défenseurs du droit à l’avortement se rassemblent devant le bâtiment fédéral et le palais de justice J Marvin Jones à Amarillo, Texas, le 15 mars 2023. Moises Avila | AFP | Getty Images

En outre, l’enquête indique que 29 % des femmes qui travaillent et gagnent 100 000 $ ou plus par an ont déclaré qu’elles ne travailleraient pas dans un État qui limite ou interdit l’accès à l’avortement, et 23 % des femmes dont le revenu se situe entre 50 000 $ et 99 999 $ et 21 % des femmes avec des revenus inférieurs à 50 000 $ convenus. L’enquête a même révélé que 15% des hommes refuseraient de travailler dans un État avec des restrictions à l’avortement. Seulement 8 % des femmes qui travaillent et 10 % des hommes ont déclaré qu’ils ne travailleraient que dans un État interdisant l’avortement.

Considérations sur les coûts des soins de santé pour les entreprises

Pour les entreprises, s’implanter dans un État qui interdit l’avortement pourrait avoir d’autres coûts. Suite à la décision de la Cour suprême, plusieurs grands employeurs ont adopté des politiques pour payer les frais de déplacement des employeurs qui doivent quitter l’État pour accéder aux soins de reproduction. Ils comprennent Amazone, Banque d’Amérique Comcast, Disney et Starbucks. Il est trop tôt pour quantifier ces coûts, et rien n’indique encore que les entreprises les intègrent dans leurs décisions d’implantation. Bien qu’il n’y ait aucun signe d’exode massif d’entreprises des États restreignant l’avortement, certaines entreprises laissent tomber des indices pas si subtils. Après que l’Indiana a adopté l’interdiction de l’avortement l’année dernière, une société pharmaceutique basée à Indianapolis Eli Lily a publié une déclaration disant qu’il était préoccupé par sa capacité à attirer divers talents dans l’État. « Compte tenu de cette nouvelle loi, nous serons obligés de planifier une plus grande croissance de l’emploi en dehors de notre pays d’origine », indique le communiqué. Dans l’Illinois voisin, où l’avortement reste légal, le gouverneur démocrate JB Pritzker n’a pas tardé à mettre le tapis de bienvenue. « Je veux m’assurer qu’ils savent qu’ils sont les bienvenus dans l’Illinois », a-t-il déclaré. « Nous traitons bien les travailleurs ici. » Pour faire valoir son point de vue au Texas, Abbott a spécifiquement appelé le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, en tant que partisan des « politiques sociales » de son État. Musk a tenté de contourner la question politique.

Elon Musk a développé un certain nombre de ses sociétés au Texas, notamment Tesla, SpaceX, The Boring Co. et Neuralink. Tesla a inauguré une raffinerie de lithium au Texas plus tôt cette année en présence du gouverneur Greg Abbott. Christophe Gateau | Alliance de l’image | Getty Images