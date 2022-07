Comment les gouvernements saisissent des millions de cryptomonnaies volées

Après avoir satisfait aux exigences de cause probable et de charge de la preuve, les forces de l’ordre peuvent obtenir des mandats de saisie pour tous les fonds illicites qui finissent par atterrir sur des échanges conformes – et de nombreux fonds finissent par le faire. Les forces de l’ordre travailleront ensuite avec l’entreprise de cryptographie pour déplacer les fonds vers un portefeuille contrôlé par le gouvernement ou les geler.

“Une autre méthode consiste à ce que l’adversaire ou un membre de leur complot coopère et fournisse des clés privées au gouvernement dans le cadre d’une négociation de plaidoyer ou d’une coopération pour leur bénéficier d’une manière ou d’une autre”, explique Gurvais Grigg, qui était directeur adjoint du FBI avant de devenir cadre chez Chainalysis.

La troisième possibilité est de compromettre la sécurité de la cible, ce qui peut se produire de nombreuses manières.

“Lorsque vous parlez d’un pays comme la Corée du Nord ou d’organisations cybercriminelles russes, cela peut prendre des années pour créer des réseaux d’informateurs confidentiels et travailler avec d’autres gouvernements, même ceux qui ne nous sont pas toujours amicaux”, déclare Redbord. “Une pièce est potentiellement le piratage d’un serveur ou d’une machine ou, franchement plus probablement, juste un excellent travail de police.”

Pour les pirates en dehors des États-Unis, la tâche est plus délicate. Une arrestation peut être impossible si le suspect se trouve dans un pays qui ne coopère pas avec Washington, alors les procureurs se concentrent ailleurs.

“Les bons procureurs comprennent qu’une poursuite pénale n’est qu’une partie de l’enquête plus large et aboutit à ce type d’affaires”, déclare Redbord, qui a été procureur pendant 11 ans. Au lieu de cela, l’accent est mis sur l’argent.

Les autres aspects sont la réglementation, la politique et la diplomatie. Il existe plusieurs “zones voyous” notables dans le monde qui ne respectent pas les règles internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, dit Grigg, y compris la Corée du Nord et l’Iran, “mais ces parties du monde deviennent des îles de plus en plus petites”. Il y a deux raisons à cela. Si vous êtes une entreprise, la conformité signifie que vous avez une chance d’accéder aux marchés les plus riches du monde ; si vous êtes une nation, cela signifie que vos propres ordres légitimes peuvent être honorés en retour.

Que ce passe t-il après?

Au fur et à mesure que les gouvernements améliorent la surveillance et la saisie de la crypto-monnaie, les pirates et les tactiques criminelles continuent d’évoluer.