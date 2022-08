Comment les gouvernements des États réinventent le logement public américain

Et si l’une des réponses à la crise du logement aux États-Unis était quelque chose qui nous regardait en face ?

Logements publics – mais pas exactement le genre auquel la plupart des gens pensent.

Même avant la pandémie, le pays avait trop peu de logements disponibles à l’achat ou à la location. Les prix de l’immobilier grignotaient chaque année de plus grosses portions du budget des gens – et tout cela avant que l’inflation ne commence à faire des ravages sur les comptes bancaires américains. Aujourd’hui, avec la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pour tenter de contenir l’inflation, une conséquence malheureuse mais tout à fait prévisible est une réduction de la construction de maisons. Avec la hausse des taux hypothécaires, moins de personnes cherchent à acheter, ce qui signifie que moins de promoteurs privés lancent des projets par rapport à il y a un an, peu disposés à risquer de ne pas trouver d’acheteur. Les experts en logement avertissent que plus tout cela traîne en longueur, plus il sera difficile de lancer de nouveaux projets plus tard, aggravant une pénurie de logements déjà grave.

Pour éviter cette sombre spirale, un nombre restreint mais croissant d’analystes et de législateurs se tournent vers une idée qui est tombée en disgrâce au cours des 50 dernières années : et si le gouvernement intervenait pour développer ses propres logements ? Plus précisément, les gouvernements étatiques et locaux.

En juin, la législature de Rhode Island a approuvé 10 millions de dollars dans son budget de l’État pour un nouveau programme pilote de construction de logements publics à revenus mixtes. C’est l’un des nombreux gouvernements étatiques et locaux qui commencent à se lancer dans un jeu qui a toujours été du ressort du gouvernement fédéral.

K. Joseph Shekarchi, un démocrate qui est le puissant président de la Chambre de l’État, a poussé à inclure ce financement comme un moyen de lutter contre la crise du logement abordable dans le Rhode Island. “Je pense que les autorités du logement dans le Rhode Island sont l’un des secrets les mieux gardés. Ils produisent des logements propres, abordables et à faible revenu qui sont vraiment bien entretenus et de haute qualité », a-t-il déclaré à Vox. “Donc, avec ces 10 millions de dollars, nous voulons voir s’il y a un appétit pour inciter les autorités du logement à augmenter leur parc de logements.”

Les gouvernements ont réussi à résoudre les pénuries de logements passées grâce à des logements publics dans des endroits comme Vienne, la Finlande et Singapour, mais citer ces exemples conduit souvent à des yeux vitreux et à un scepticisme las que de tels modèles pourraient jamais fonctionner aux États-Unis, avec nos systèmes de protection sociale plus maigres et nos fortes attitudes culturelles envers l’accession à la propriété privée. l’Amérique 958 000 logements publics fédéraux souffrent également depuis longtemps de problèmes de réputation à la fois réels et exagérés, dont beaucoup sont considérés comme laids, sales ou dangereux. Peu de gens comprennent que bon nombre des malheurs du logement public à l’américaine sont liés aux règles adoptées par le Congrès il y a près de 100 ans et qui, de manière prévisible, ont paralysé son succès et sa popularité, des règles telles que la restriction du logement aux seuls très pauvres.

“Il y a juste un réel scepticisme quant à la capacité des gouvernements à bien faire les choses, et il y a la stigmatisation du logement public américain motivée par des choix politiques racistes et classistes qui ont sapé le logement public ici d’une manière que les programmes de logement public européens et asiatiques n’ont pas fait”, a déclaré Alex Lee, un représentant de l’État de Californie, qui a présenté cette année un projet de loi visant à créer de nouveaux logements publics mixtes.

Lee préfère le terme « logement social » – pour aider à différencier sa vision des logements publics séparés, à revenu limité et sous-financés qui ont défini le modèle américain. “Mais ce n’est pas parce qu’il y a eu des erreurs que nous sommes condamnés à les répéter”, a-t-il ajouté.

La législation de Lee a reçu un large soutien de puissantes circonscriptions en Californie et a été adoptée à la fois par sa chambre et par le comité du logement du Sénat de l’État. Bien que son projet de loi soit maintenant au point mort, les experts disent qu’il est allé plus loin que prévu lors de son premier essai, et Lee s’est engagé à continuer à pousser l’année prochaine.

Au Colorado, les législateurs viennent d’adopter un projet de loi créant un nouveau bureau d’État pour développer 3 500 nouveaux logements destinés aux familles de la classe moyenne. Et à Hawaï, les législateurs ont récemment adopté plusieurs projets de loi qui permettent à l’État de construire plus facilement des condos à revenus mixtes avec des baux de 99 ans, similaires au fonctionnement des logements sociaux à Singapour.

Mais là où ce modèle peut déjà démontrer le plus clairement le pouvoir du gouvernement d’augmenter l’offre de logements, c’est dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, une banlieue juste à l’extérieur de Washington, DC. L’autorité locale du logement public est sur la bonne voie pour construire près de 9 000 nouveaux appartements publics à revenus mixtes au cours des prochaines années, en mobilisant des fonds publics relativement faibles pour créer un fonds renouvelable pouvant financer les coûts de construction à court terme. L’un de leurs projets initiaux – 268 nouveaux appartements situés à proximité d’une ligne de transport en commun rapide par autobus – devrait être terminé cette année.

“Ce que j’aime dans ce que nous faisons, c’est que tout ce que nous avons effectivement fait est de réquisitionner le modèle immobilier privé américain”, a déclaré Zachary Marks, directeur immobilier de la régie du logement du comté de Montgomery. “Nous remplaçons les types d’investisseurs de Wall Street, les gros sous de Dallas.”

Les gouvernements des États et locaux n’ont pas les meilleurs antécédents en matière de création rapide de nouveaux logements abordables, et la plupart des autorités de logement public manquent de personnel comme Marks, expérimenté dans ce type d’acquisition immobilière. Mais le secteur public peut commencer par reconnaître qu’il dispose des outils et des ressources qui facilitent la construction même en période de faiblesse économique, et qu’il n’a aucun investisseur vorace à satisfaire à la fin d’un projet. Les gouvernements pourraient même intervenir maintenant pour acheter des logements à moitié terminés à des entreprises qui se retrouvent soudainement incapables de faire fonctionner leurs calculs de financement.

Alors que le comté de Montgomery est une zone libérale dans un État bleu, Marks note qu’il n’y a rien dans ce qu’ils font qui dépend fortement des subventions gouvernementales, ce qui est typique des projets de logements abordables traditionnels. “Ce genre de projet est meilleur pour le contribuable, il évite une concentration de la pauvreté, et c’est très capitaliste à mon avis”, a-t-il déclaré. “Une grande partie de cela consiste simplement à convaincre les gouvernements que vous ne savez même pas à quel point vous êtes réellement puissant.”

Les États peuvent devenir des promoteurs publics de différentes manières

Lorsque Meghan Kallman a été élue pour la première fois au Sénat de l’État de Rhode Island en 2020, elle savait qu’elle voulait se concentrer sur le logement. La pandémie avait intensifié l’insécurité du logement dans son district et le Rhode Island s’est classé près du bas au niveau national pour la construction de nouvelles unités. Et alors qu’une loi du début des années 1990 exigeait déjà que chaque ville et village du Rhode Island ait au moins 10% de ses logements abordables pour les ménages à revenu faible et moyen, seules six municipalités sur 39 ont atteint cet objectif en 2020.

Kallman a déclaré que tout cela montrait qu’une action étatique plus agressive était nécessaire. Avec le soutien de Reclaim RI, un groupe d’activistes formé par les dirigeants de la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2020, Kallman a proposé le Create Homes Act, une législation visant à lancer une nouvelle agence d’État qui pourrait construire, posséder et exploiter des logements.

L’idée, a expliqué Kallman, est d’avoir une agence qui pourrait élaborer des plans non seulement pour augmenter l’offre de logements, mais aussi pour entretenir et réparer le parc de logements existant. Elle l’a présenté vers la fin de la session de cette année, et bien qu’il n’ait pas été adopté, il a recueilli un soutien important, y compris le président du Sénat du Rhode Island, Dominick Ruggerio. Kallman pense qu’ils sont bien placés pour franchir la ligne d’arrivée en 2023.

“A quoi cela ressemblerait-il d’avoir un système où les logements locatifs sont administrés par l’État, et cela tombe dans la catégorie d’un bien public dont les gens peuvent se prévaloir?” elle a demandé. “Je pense que c’est une proposition vraiment intéressante et quelque chose que je suis vraiment ravi de soutenir et de voir comment cela fonctionne.”

Andrew Friedson, un membre du conseil du comté de Montgomery qui a dirigé les efforts dans le Maryland pour remédier à la pénurie de logements dans sa région, a déclaré à Vox qu’il soutenait l’idée de développement public car “il y a maintenant une reconnaissance et une compréhension beaucoup plus larges” que les gouvernements doivent être plus agressifs. “Le statu quo et même les améliorations marginales ne permettront pas de répondre au besoin”, a-t-il déclaré.

En effet, les États n’ont généralement rien tenté de tout cela. Alors que les États depuis les années 1980 ont joué un rôle de premier plan dans le financement et l’administration de logements locatifs abordables, le développement et la possession de logements à revenus mixtes n’ont pas été quelque chose que les gouvernements américains ont fait, ni même considérés comme leur responsabilité.

Mark Shelburne, consultant en politique nationale du logement, a déclaré que l’idée du promoteur public était prometteuse. “Il est assez rare que quelqu’un ait une idée vraiment nouvelle dans cet espace”, a-t-il déclaré. “Presque toutes les idées ont déjà été exprimées auparavant – et qui sait, peut-être qu’à un moment donné de l’histoire, quelqu’un a eu ce même concept et nous l’avons tous oublié – mais je dirai que cela semble être une nouvelle idée aujourd’hui.” Shelburne a ajouté que le concept “peut absolument être viable” si la législation d’autorisation est mise en place correctement et de manière flexible.

Paul Williams, fondateur et directeur du Center for Public Enterprise, un groupe de réflexion récemment lancé, a dirigé les efforts visant à promouvoir l’idée des promoteurs de logements publics d’État et locaux.

Ce n’est pas une solution immédiate – “Sortir de ce gâchis prendra pas moins de 20 ans”, écrivait-il dans un essai en août dernier sur la résolution de la crise du logement – mais c’est l’une des seules solutions viables qu’il voit.

“Le Congrès ne financera pas de nouveaux logements sociaux, nous ne pouvons même pas les amener à financer l’arriéré de capital”, a déclaré Williams à Vox, faisant référence aux milliards de dollars nécessaires pour les réparations et l’entretien exceptionnels des logements fédéraux existants. “Ainsi, amener les gouvernements locaux et étatiques à créer des entreprises publiques pour faire du développement public est ce que je considère comme le moyen de faire avancer les choses.”

Les États retrouvent leur intérêt personnel

Pourquoi les États ont-ils renoncé à développer leurs propres logements abordables, de toute façon ? Cela s’explique en partie par le fait que le gouvernement fédéral est intervenu, avec les lois sur le logement de 1937 et 1949, et a créé le département américain du logement et du développement urbain en 1965. Les États et les gouvernements locaux étaient heureux de laisser le HUD prendre le relais, mais Lorsque le logement public fédéral a commencé à perdre son soutien au Congrès dans les années 1970 et que les administrations Reagan et Clinton ont réduit le budget du HUD dans les années 80 et 90, il n’y avait pas de véritable infrastructure étatique et locale pour combler le vide.

Shekarchi, le conférencier de Rhode Island House, a noté que le logement a toujours été un problème difficile et compliqué, et qu’au niveau local, de nombreuses communautés rechignent à tout soupçon de construction de logements abordables et d’augmentations d’impôts associées. “Beaucoup de gens n’en veulent pas parce qu’ils pensent qu’un logement abordable signifie plus de trafic ou une diminution de la valeur des maisons ou du crime ou de la drogue ou des personnes à faible revenu”, a-t-il déclaré. « Et je pense que le gouvernement de l’État reflète ces points de vue. Nous avons des cycles électoraux de deux ans et les législateurs sont à l’image du public.

Mais malgré ces attitudes NIMBY, certains décideurs locaux commencent à reconnaître leur propre intérêt à intensifier le développement du logement, en capitalisant sur les outils et la propriété publique qui peuvent créer de la valeur et être réinvestis dans la communauté.

“À la fois parce que nous n’avons pas à répondre aux exigences de retour du secteur privé et parce qu’il est beaucoup plus facile d’établir une politique sur les choses que vous possédez, tout cela [revenue] est simplement réinjecté dans la production et l’exploitation globales du logement », a déclaré Marks, du comté de Montgomery. « La plupart du temps, je parle aux gens des avantages à court terme [of our development model]mais franchement, le plus grand avantage est cette valeur que nous créons très lentement sur 20 ans, de sorte que les personnes assises à ma place dans deux ou trois décennies disposeront d’une tonne de ressources qu’elles pourront alors réaliser, pour continuer le mission.”

Stanley Chang, un sénateur d’État à Hawaï qui a dirigé les efforts dans son État pour promouvoir le logement social, dit qu’il a passé beaucoup de temps à visiter des endroits comme Vienne et Singapour pour comprendre les régions qui ont réellement résolu leurs pénuries de logements. “Je ne dis pas que nous devrions copier-coller, mais je pense que nous devrions tirer les leçons de ces endroits”, a déclaré Chang.

Kallman, la sénatrice de l’État de Rhode Island, a déclaré qu’elle ne considérait pas son projet de loi sur les promoteurs publics comme un générateur de revenus pour l’État, même si elle reconnaissait que cela pourrait effectivement en être un. “Pour moi, il s’agit principalement de l’intensification de l’État”, a-t-elle déclaré. “Pour résoudre un problème de logement qui affecte un grand nombre de personnes.”