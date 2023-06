Comment les Golden Knights de Vegas ont remporté la première Coupe Stanley de l’histoire de la franchise

Les Golden Knights de Vegas ont remporté la première Coupe Stanley de l’histoire de la franchise. Voici comment ils l’ont fait et ce que les fans devraient en retenir.

Le propriétaire des Golden Knights de Vegas, Bill Foley, en a parlé au cours de la première année de la franchise. « Playoffs dans trois. Coupe en six », a-t-il déclaré en 2017.

La saison 2022-23 était la sixième année. Mardi, les Golden Knights sont devenus l’équipe d’expansion la plus rapide de la LNH à remporter la Coupe Stanley. Ils ont battu les Panthers de la Floride 9-3 au T-Mobile Arena lors du match 5.

Mark Stone a réussi un tour du chapeau et Jonathan Marchessault a remporté le trophée Conn Smythe du joueur le plus utile des séries éliminatoires, récoltant 13 buts et 25 points en 22 matchs.

Mais qu’est-ce qui a ouvert la voie à la victoire historique de Vegas en Coupe et que devrions-nous retenir de la finale de la Coupe Stanley? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Golden Knights de Vegas: plats à emporter après avoir remporté la toute première Coupe Stanley

Jonathan Marchessault remporte le Conn Smythe

Jonathan Marchessault a enfin réalisé son rêve de remporter la Coupe Stanley. Il a également ajouté le trophée Conn Smythe à ses réalisations. Bien qu’il soit sous-dimensionné, non repêché et sous-estimé, Marchessault s’est élevé et a fait de nombreux gros jeux pendant les séries éliminatoires. C’était particulièrement satisfaisant pour lui car les Panthers l’avaient exposé lors du repêchage d’expansion de 2017. Les années précédentes, Marchessault devait voir ses amis d’enfance de Québec remporter la Coupe. Mais maintenant c’est son tour.

Lorsque le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a annoncé que Marchessault avait remporté le prix Conn Smythe, il a étreint son coéquipier, Jack Eichel, lui disant qu’il était la raison de sa victoire.

« Tu l’as fait pour moi », a-t-il dit.

Eichel a marqué 26 points en séries éliminatoires, un de plus que Marchessault.

Marchessault, qui a disputé les sept premiers matchs des séries éliminatoires sans but, a marqué 13 buts lors de ses 15 derniers matchs et a mis fin aux séries éliminatoires sur une séquence de 10 matchs avec au moins un point.

Marchessault est devenu le premier joueur non repêché à remporter le Conn Smythe depuis Wayne Gretzky en 1988. Bien que 10 joueurs non repêchés aient remporté le prix, seulement six ont fait leurs débuts après le premier repêchage amateur de la LNH en 1963. Cependant, Marchessault est le premier vrai joueur non repêché à recevoir la récompense. Gretzky n’a pas été repêché dans la LNH parce qu’il avait signé à l’adolescence dans la WHA et était protégé par les Oilers d’Edmonton lorsque les ligues ont fusionné.

Les autres joueurs non repêchés ont remporté le prix à une époque où les équipes de la LNH avaient des listes sauvegardées et étaient associées à des équipes juniors à travers le Canada. Les jeunes joueurs les plus appréciés ont signé des formulaires «C», ce qui en fait la propriété des clubs de la LNH pour toute leur carrière, dès l’âge de 14 ans avec le consentement parental.

Marchessault a disputé les 88 matchs éliminatoires de Vegas depuis ses premières séries éliminatoires en 2018. Il est le meneur de tous les temps de la franchise avec 34 buts, 71 points, 26 buts à forces égales, 54 points à forces égales, 300 tirs et huit buts en avantage numérique.

David Perron a regardé le match de la Coupe Stanley en rentrant à Détroit et s’est arrêté pour voir son ami Jonathan Marchessault accepter le trophée Conn Smythe. Les autres joueurs Yanni Gourde et David Savard ont regardé de chez eux. Marchessault a assisté à leurs deux soirées de la Coupe Stanley en 2021. Maintenant, il peut en organiser une lui-même.

Marchessault a qualifié ses coéquipiers de champions de la Coupe de « gagnants ».

« Quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever à ces gars-là », a-t-il a déclaré à l’Athletic (abonnement requis). « Et maintenant, nous tous, les Golden Knights, nous sommes tous des gagnants. C’est la meilleure sensation au monde. »

« Il a dû surmonter beaucoup de choses », Perron a dit. « Si vous regardez son cheminement de carrière pour se rendre dans la LNH, jouant en tant que joueur de 20 ans et junior majeur, ces gars-là ne finissent généralement pas par avoir la carrière qu’il a. Il ne se laisse pas impressionner par les grands moments. Au contraire, il reste extrêmement calme et prêt sous pression dans ces moments-là.

Comme Gourde et Savard, Perron a hâte d’assister à la fête des vainqueurs de la Coupe Marchessault cet été.