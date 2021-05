Comment les Golden Globes sont passés de Laughingstock à Power Player

LOS ANGELES – Les Golden Globes ont été créés par la Hollywood Foreign Press Association en 1944 et ont rapidement développé une réputation de peu sérieux et glissants.





À la fin des années 1960, la Federal Communications Commission a fait démarrer les Globes sur les ondes, affirmant qu’elle «avait induit le public en erreur sur la manière dont les gagnants étaient déterminés. CBS l’a abandonné en 1982 après que Pia Zadora ait été nommée «nouvelle star de l’année», un éloge essentiellement payé par son mari milliardaire, Meshulam Riklis, qui a transporté des membres de la HFPA à Las Vegas et les a dégustés dans son hôtel et casino de la Riviera.

Hollywood considérait les prix comme dénués de sens au mieux et corrompus au pire – surtout pour son open bar et les avantages de l’industrie dont bénéficient ses quelque 80 membres votants. Jack Mathews, qui était critique de cinéma pour Newsday, les a autrefois appelés «les pigistes les mieux nourris de l’industrie du divertissement». Lorsque le film de Rob Reiner «A Few Good Men» a perdu le prix du meilleur drame au profit de «Scent of a Woman» après que les électeurs ont été transportés par avion à New York pour un gâchis sponsorisé par Universal Pictures, il a qualifié le groupe d ‘«illégitime» et a décrit leurs pratiques comme « Un schéma élaboré. »

Pourtant, jusqu’à ces derniers mois, les Globes ont continué et ont même pris de l’importance, soutenus par un producteur de premier plan de Dick Clark Productions qui a mis sur pied une émission télévisée «qui pourrait enseigner les leçons des Oscars», a déclaré Stephen Galloway, doyen du film de l’Université Chapman. école et ancien rédacteur en chef du Hollywood Reporter. La fusion d’hôtes sans restriction, les boissons à écoulement libre et l’attribution de prix aux stars du cinéma et de la télévision dans une petite salle de bal où ils se mélangeaient souvent entre les tables signifiaient que le spectacle était rarement déçu.