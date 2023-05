Comment les Giants devraient-ils gérer les inquiétudes concernant Blake Sabol, Brandon Crawford ?

MINNEAPOLIS – Les Twins du Minnesota semblaient certainement s’en prendre au receveur des Giants Blake Sabol mercredi après-midi.

Ils mettent les coureurs en mouvement. Ils ont testé ses capacités de transfert et la force de ses bras. Leur intention n’a jamais été aussi claire qu’en troisième manche, lorsqu’ils ont tenté de voler une course libre. Matt Wallner a breaké pour la deuxième base sur une tentative de vol. Dès que Sabol est venu lancer, Willi Castro a fait le break pour rentrer chez lui.

Sabol a tout fait correctement. Il en a été de même pour le joueur de deuxième but Brett Wisely, jusqu’au moment où il a renvoyé un large lancer au marbre. Les Twins ont volé la course qu’ils cherchaient. Plusieurs des autres points qu’ils ont marqués lors de leur victoire 7-1 à Target Field? Les Géants les ont simplement donnés.

Le double vol n’aurait pas dû fonctionner parce que le double vol n’aurait pas dû se produire. Wallner n’a atteint que parce que son ballon au sol à deux retraits a traversé les jambes de Wisely pour une erreur. L’erreur de Wisely n’aurait pas dû se produire non plus. Wallner n’a frappé qu’en troisième, car l’arrêt-court Brandon Crawford a précédé tout ce gâchis avec sa propre erreur de deux retraits, se faisant prendre entre les sauts et le ballon au sol de Kyle Farmer.

Les Giants ont également offert aux Twins une course non méritée dans la deuxième manche que le score de la boîte semblerait épingler sur une balle passée qui a précédé une mouche sacrificielle. Sauf que Sabol a fait une récupération rapide et un lancer précis au deuxième but qui aurait dû attraper Ryan Jeffers de 8 pieds. Crawford a carrément raté le rattrapage.

Donc, mis à part un Anthony DeSclafani frustré et un record qui est retombé en dessous de .500, les Giants se sont retrouvés avec un nouvel enchevêtrement de doutes et d’inquiétudes.

Ils se concentrent sur les joueurs d’un club-house de ligue majeure qui suscitent généralement le plus de doutes et d’inquiétudes. Il est naturel de regarder une recrue lutter et de se demander s’il appartient. Il est naturel de voir un vétéran de 36 ans se débattre et de se demander s’il toujours fait parti.

Commençons par Sabol, ne serait-ce que parce que les perceptions entourant ses deux mois en tant que géant peuvent être facilement déformées. Les Giants ont perdu sept de ses huit derniers départs au poste de receveur. Certains de ses matchs derrière le marbre sont passés sans remarque. Certains d’entre eux ont impliqué des balles passées. Les Giants croient en ses aptitudes et en son éthique de travail, mais même s’ils expriment leur confiance, cela ira mieux, ils reconnaissent qu’il s’agit d’un essai. Tous les essais incluent une erreur. Certains d’entre eux incluent le feu.

Pourquoi les Giants sont-ils déterminés à poursuivre ce procès ? Cette partie est assez facile à comprendre. Sabol est entré dans le match de mercredi avec un .926 OPS contre un lanceur droitier. Non seulement cette production divisée en peloton a mené tous les frappeurs gauchers des Giants, mais elle s’est classée 14e parmi tous les gauchers de la MLB. Levez la main si vous pensiez que ce serait fin mai et que Sabol devancerait Shohei Ohtani de 15 points contre un lanceur droitier.

« Les chiffres suggèrent qu’il donne vraiment un coup de pied au cul contre les droitiers », a déclaré le manager des Giants, Gabe Kapler. « Le corps de travail a été assez bon. Il mérite cette considération pour frapper au milieu de la commande.

C’est là que gravite Sabol. Il a ouvert la saison dans les créneaux 8-9. Il a atteint le sixième rang pour la première fois le 2 mai. Alors qu’il améliorait son taux de contact à partir d’avril tout en continuant à écraser les erreurs, il est passé au cinquième rang dans l’ordre le 10 mai. Si vous avez l’impression que les Giants n’ont pas cratéré après un frappeur aussi important que Joc Pederson soit sur la liste des blessés, c’est probablement parce que Sabol a remplacé la majeure partie de cette production de frappe droite. Sabol est entré mercredi en frappant .261 contre les balles rapides, .350 contre les balles cassantes et .385 contre les changements. Il ne manque pas de cintres dans la zone. Son taux de swing sur les terrains en zone était de 73,4%, soit près de 10 points de plus que la moyenne de la ligue. Mais son taux de chasse global s’est stabilisé pour se classer légèrement meilleur que la moyenne. Et son contact a toujours été dur. Il se classe dans le 80e centile en vitesse de sortie moyenne.

« Nous avons vu cela lors de l’entraînement du printemps », a déclaré l’entraîneur des frappeurs des Giants, Justin Viele. « Il était vraiment, vraiment doué pour balancer sur de bons lancers et frapper fort la balle. C’est juste que… au cours de ce premier mois, tout est allé un peu vite.

Sabol était un choix de la règle 5 qui a fait ses débuts dans les ligues majeures lors de la journée d’ouverture au Yankee Stadium contre Gerrit Cole. Il avait été un receveur récurrent depuis sa carrière universitaire à l’USC, et maintenant il apprenait à attraper dans les grandes ligues, apprenant à utiliser les rapports de dépistage pour les frappeurs adverses pour lesquels il n’avait aucun contact personnel. cadre de référence pour lire les balançoires, apprendre les formes de terrain et les personnalités d’un nouveau personnel – et apprendre que parfois ces lanceurs, même les vétérans, ne pouvaient pas fonctionner en pilote automatique. Ils s’ajustaient à la nouvelle horloge de hauteur et aux règles de pas. Sabol a dû s’associer avec eux et s’adapter avec eux.

Et lorsque l’épaule de Roberto Pérez a explosé à peine une semaine après le début de la saison et que le dos de Joey Bart a également nécessité un passage en IL, Sabol devait être plus qu’un troisième receveur que les Giants pourraient éviter de surexposer. Il a dû beaucoup jouer.

« En avril… je ne peux pas imaginer ce qu’il a dû traverser », a déclaré Viele. « La nouvelle organisation, qui a sauté dans les ligues majeures, jouant beaucoup derrière le plat, n’a pas vraiment joué beaucoup après Double A – cela doit être un ajustement vraiment, vraiment difficile. Je suis surpris que ce ne soit pas pire, pour être honnête.

Cela a saigné dans ses coups. Quelques retraits au bâton appelés se sont transformés en décisions d’étendre la zone, ce qui a conduit à plus de retraits au bâton – 31 en 68 au bâton jusqu’à la fin du voyage Mexico-Houston début mai.

« Il était un peu nerveux », a déclaré Viele. «Il passait presque devant le ballon au cours de ce premier mois. Donc, une grande partie du travail qu’il a fait a été de laisser le ballon voyager, d’essayer de rester dans sa jambe arrière, d’essayer d’obtenir cette pointe de chauve-souris et de s’enrouler dans sa hanche pour se synchroniser et travailler ensemble. Son angle de lancement moyen était, genre, 25 degrés en avril. Cela vous dit qu’il coupait une tonne de balles devant. Nous devions donc tout sauvegarder dans son travail et son entraînement au bâton, puis le match.

« Donc, pour lui, faire ce qu’il fait maintenant montre beaucoup de maturité. »

Sabol a atteint 0,353 à ses 12 derniers matchs avec quatre doubles. Il a accumulé plusieurs retraits au bâton dans un seul de ces matchs. Il a tiré six buts sur balles au cours de cette période, dont un contre un releveur gaucher mercredi.

« Je pense que j’ai mieux fait de ne rien laisser m’énerver ou de ne pas emporter de bagages avec moi », a déclaré Sabol. « En avril, c’était circuit ou rien. J’étais fondamentalement dehors. Les deux dernières semaines, j’ai combiné être un peu plus calme avec une agression contrôlée. C’est bien que les numéros de marche reviennent. C’est plus le joueur que j’ai été.

Peut-être que l’amélioration de Sabol au cours des deux dernières semaines était moins perceptible parce que deux autres recrues généraient toute l’excitation. Le joueur de champ intérieur Casey Schmitt a eu un impact immédiat sur sa promotion. Il en a été de même pour le receveur Patrick Bailey, qui a remporté le gant d’or dans les ligues mineures la saison dernière.

« C’est plutôt cool de voir tous ces gars monter », a déclaré Sabol. « C’est un peu drôle aussi. Je ne suis ici que depuis quelques semaines de plus que ces gars-là. Mais je me sens presque comme une recrue vétéran, je suppose qu’on pourrait dire. Je dois me rappeler que je ne suis encore qu’une recrue.

Ce n’est pas une recrue que les Giants ont repêchée au premier tour, comme Bailey, ou même au deuxième tour, comme Schmitt. Les fans ont eu quelques années pour rêver sur ces noms. Lorsque vous êtes un choix de la règle 5, en particulier un comme Sabol qui n’a probablement pas assez bien performé pour rester sur la plupart des listes des ligues majeures, vous n’avez pas tendance à générer la même excitation à bout de souffle.

Mais vérifiez les leaders de NL WAR parmi les recrues et seuls Corbin Carroll des Diamondbacks et James Outman des Dodgers ont été plus précieux que Sabol pour leurs équipes.

« Il est un peu prématuré de dire qu’il est un frappeur établi dans les ligues majeures, car cela ne fait que deux mois », a déclaré Viele. «Mais il a tout ce qu’il faut pour être un très bon frappeur dans les ligues majeures. À l’entraînement du printemps, nous parlions de ce qu’il pouvait frapper avec 500 apparitions au marbre. C’était: ‘Il va obtenir ses circuits, il va obtenir ses promenades et il frappera probablement entre le milieu et le haut des 0,200.’ Quand il le frappe, il le frappe fort.

Avant même que Sabol ne commence à faire des ajustements au marbre, le président des Giants Farhan Zaidi a signalé son intention de garder le joueur de 25 ans sur la liste toute la saison. Mais ça va se compliquer quand Pederson reviendra de sa main meurtrie d’ici une semaine environ et reprendra son rôle étroit de DH contre les lanceurs droitiers. Les Giants devront trouver un plan pour Bart une fois qu’il sera autorisé à revenir de sa blessure à l’aine. Comme Kapler l’a clairement indiqué, Bailey n’a pas été appelé pour être « un remplaçant ». Tout indique que Bailey est là pour rester. Et bien que Sabol ait été le voltigeur gauche des Giants le jour de l’ouverture, ce n’est pas comme si le club avait garanti à Mitch Haniger 43,5 millions de dollars pour être un partant occasionnel contre les gauchers.

Ce sera donc à Sabol de continuer à performer et de continuer à convaincre les Giants de lui faire de la place dans l’alignement.

Et il en va probablement de même pour Crawford.

Il est dangereux de faire trop d’importance à un jeu défensif brutal. Il pourrait même être dangereux de trop insister sur deux matchs défensifs brutaux, même lorsqu’ils surviennent à moins de cinq semaines l’un de l’autre et qu’ils impliquent un arrêt-court de 36 ans. Au cours des saisons passées, lorsque Crawford était dans une crise ou avait du mal au marbre, le plan d’action des Giants n’allait pas beaucoup plus loin que « j’espère qu’il renversera la situation ». Il continuerait à fournir une valeur défensive. Et ce n’était pas comme si les Giants s’étaient déjà approvisionnés en une alternative acceptable à ce poste.

Maintenant, les mesures sont moins certaines que jamais que Crawford fournit cette valeur défensive. Vous n’avez même pas besoin des mesures lorsque vous regardez un match comme la défaite de mercredi ou son après-midi de deux erreurs (près de trois erreurs) le 15 avril à Detroit, les deux fois derrière DeSclafani.



Crawford tente un tag tardif sur un doublé de Matt Wallner. (Matt Krohn / États-Unis aujourd’hui)

Et les géants sont approvisionnés avec une alternative savoureuse. Schmitt, qui a commencé au troisième but mercredi, n’a pas encore fait de jeux remarquables sur le terrain intérieur. Mais il a rapidement convaincu toute l’organisation que ses compétences peuvent se traduire au milieu du diamant.

Comme Sabol, tant que Schmitt contribuera, les Giants trouveront des moyens de le faire entrer dans l’alignement. De plus en plus souvent, cela pourrait-il se faire aux dépens de Crawford ?

Cela n’a jamais été une question ouverte auparavant. C’est une question ouverte maintenant.

« Il sait et nous savons tous que Craw a un niveau de défense élevé », a déclaré Kapler. « Il n’est pas là où il veut être. Il va continuer à travailler dessus. »

Crawford est entré mercredi avec une moyenne de 0,165 et il a pris la responsabilité d’éviter une affectation de réadaptation avant de revenir de sa blessure au mollet droit. Il a reconnu la difficulté de trouver son timing contre les lanceurs des ligues majeures. Mais cela aurait pu être un bon signe mercredi quand il a fait deux buts sur balles contre Joe Ryan, originaire du comté de Marin, puis a renversé la balle rapide de 97 mph du droitier Brock Stewart pour un doublé qui aurait franchi la clôture dans 13 autres terrains de baseball de grande ligue.

Crawford a déclaré le mois dernier que son lent départ n’avait pas ébranlé sa confiance. Lorsqu’on lui a demandé après le match de mercredi comment il se sentait, Crawford a dit qu’il allait bien « pour la plupart » et a minimisé ses difficultés cette saison à quelques mauvais matchs. Il a reconnu que la prise manquée était un jeu qui devrait être fait, surtout quand il est en bonne santé et se déplace sans entraves.

Bien sûr, toute critique de Crawford doit inclure le respect qu’il a gagné en tant qu’arrêt-court le plus décoré et le plus accompli de l’histoire de la franchise des Giants. Il est également à noter qu’il a lutté pendant de longues périodes la saison dernière également, avant qu’un passage en IL ne précède un mois de septembre dynamique. Il ne serait pas le premier arrêt-court vétéran à entendre de sérieux doutes, même des appels pour le remplacer sur la liste, et à répondre avec une course resplendissante de plus. Edgar Renteria était un arrêt-court du milieu des années 30 qui avait l’air cuit pendant la majeure partie de la seconde moitié de 2010. Il a terminé cette saison avec un trophée MVP des World Series.

Vous n’entendrez personne dans l’organisation dire que Crawford est incapable de rejouer. Mais lorsque les inquiétudes grandissent, les gens commencent à se poser des questions. Lorsque les inquiétudes continuent de croître, ils commencent à s’interroger à voix haute.

Que vous soyez une recrue en difficulté ou un vétéran en difficulté, les préoccupations ne durent qu’un temps. Le long été les résout d’une manière ou d’une autre. C’est toujours le cas.

(Photo du haut de Castro volant à la maison alors que Sabol tente de faire le tag : Matt Krohn / USA Today)