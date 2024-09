Comment les gens se nettoyaient-ils avant l’invention du savon ?

Il n’y a rien de tel que la satisfaction de se débarrasser de la saleté, de la sueur et de la crasse après une longue journée. Un peu de savon et de mousse contribuent grandement à nous garder propres, mais comment les humains se lavaient-ils avant l’invention de la technologie moderne ? savon ?

Le savon a une formule assez simple et une longue histoire. Mais pendant des siècles, l’eau était le principal moyen de se laver. Par exemple, dans le La civilisation de la vallée de l’Indus — une culture qui a prospéré dans certaines parties de ce qui est aujourd’hui le Pakistan, l’Inde et l’Afghanistan de 2600 à 1900 avant J.-C. — le Grand Bain de Mohenjo-daro est considéré l’un des premiers bains publics pour le bain de vapeur. Mais la vapeur ne suffit pas.

Avant que le savon ne devienne un produit d’hygiène personnelle courant, « il y avait beaucoup de gens qui sentaient très mauvais », Judith Ridner un historien de l’Université d’État du Mississippi qui écrit sur la culture matérielle, a déclaré à Live Science.

Bien que les formules modernes de savon contiennent de nombreux ingrédients supplémentaires, le savon de base est une préparation assez simple. Il s’agit d’un sel d’acide gras, c’est-à-dire d’une combinaison d’un alcali (un composé soluble dans l’eau) et d’une graisse, Kristine Konkol chimiste à l’Université d’État d’Albany, a déclaré à Live Science. En tant que composé chimique, une molécule de savon a une tête qui aime l’eau et une queue de chaîne carbonée qui aime la graisse et l’huile qui entoure et soulève les molécules de saleté, a expliqué Konkol.

Cette formule de base était essentielle aux savons pré-modernes des civilisations antiques. Les plantes, la bile animale, les huiles et les exfoliants, comme le sable et la cendre de bois, étaient tous des ingrédients de base de ces premiers nettoyants.

Un diagramme montrant comment les tensioactifs (structures bleues) éliminent la saleté (tache brune) de la surface de la peau. (Crédit photo : pOrbital.com via Shutterstock)

Les historiens ont du mal à retracer les formes anciennes de savon en raison d’un obstacle majeur : « Le savon se dégrade », a-t-il déclaré. Seth Rasmussen historien chimiste à l’université d’État du Dakota du Nord. « Nous pouvons utiliser la datation chimique et l’archéologie, mais cela nécessite que les échantillons aient survécu depuis leur première production jusqu’à aujourd’hui. »

Le les premiers documents écrits des substances semblables à du savon remontent à environ 2500 avant J.-C. Mésopotamie Des tablettes d’argile indiquent que les Sumériens utilisaient de l’eau et du carbonate de sodium (un sel en poudre provenant de la cendre végétale) pour se nettoyer, ainsi que de la bière et de l’eau chaude pour nettoyer leurs plaies.

Quelques centaines d’années plus tard, le Empire Akkadien Dans la région mésopotamienne, on utilisait un mélange de plantes, comme le palmier dattier, la pomme de pin et une plante arbustive appelée tamaris. Un tel mélange est cohérent avec les ingrédients de base du savon moderne : un alcali, comme le tamaris ; une huile, comme le palmier dattier ; et un abrasif, comme la pomme de pin, le Konkol et le Rasmussen expliqué dans leur article sur le savon dans l’antiquité.

En fait, « il n’y a pas vraiment de différence entre le savon moderne et le savon ancien », a déclaré Ridner.

Comment est-ce possible alors que la science moderne n’existait pas dans l’Antiquité ? Les gens ont probablement créé du savon sans le vouloir, a déclaré Konkol. Le nettoyage d’une poêle graisseuse avec de la cendre végétale à haute température produirait du savon, par exemple, tout comme le fait de faire bouillir des graisses animales avec de la cendre de bois. Les historiens ont fait remonter ces méthodes à Babylone et Egypte ancienne Le natron (un type de sel), l’argile et la stéatite à base de talc sont d’autres ingrédients qui ont été documentés dans les restes égyptiens, peut-être dans le cadre de leurs routines de bain – ou, plus sinistrement, comme résultat chimique de la décomposition des corps, a déclaré Rasmussen.

Une approche différente

Les Grecs et les Romains de l’Antiquité avaient une approche légèrement différente du bain. Après s’être rincés à l’eau, ils s’enduisaient d’huiles d’olive parfumées. Ils utilisaient ensuite un outil courbé appelé strigile. pour gratter la saleté restante Mais il ne s’agissait peut-être pas tant d’une technique de nettoyage que d’une technique de masquage, a déclaré Rasmussen.

« Souvent, les huiles contenaient des extraits de plantes aromatiques », a-t-il expliqué. « À cette époque, les huiles étaient donc utilisées comme parfums. »

La plupart de ces mélanges savonneux étaient utilisés pour nettoyer les textiles plutôt que le corps humain. « Il s’agissait davantage d’un processus industriel que d’une question de propreté », a déclaré Rasmussen.

Les historiens ne savent pas exactement quand le bain au savon est devenu plus courant, mais dans le monde occidental, ce n’est que beaucoup plus tard – probablement du début au milieu des années 1800, a estimé Ridner.

« C’est une convergence de facteurs qui sont à l’origine de ce phénomène », a-t-elle expliqué. Tout d’abord, les graisses bon marché sont devenues plus largement disponibles, a expliqué Ridner. Ensuite, la révolution industrielle a déplacé la production de savon des ménages vers les usines. Les ingénieurs et les réformateurs des villes se sont également tournés vers le « nettoyage » des communautés immigrées, ce qui a également facilité ce changement. De plus, les guerres civiles et de Crimée ont mis davantage l’accent sur la stérilisation dans les hôpitaux et les centres de soins.

« C’est en quelque sorte tous ces facteurs qui se combinent pour créer un marché de masse pour le savon dont les entreprises, comme Procter & Gamble aux États-Unis, commencent à tirer parti », a déclaré Ridner.