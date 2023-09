Comment les gens restent au frais à Dubaï, l’une des villes les plus chaudes et les plus riches

Le coach de vie et fondateur de la Méthode Endorphines, Benoit Demeulemeester, et son fils démontrent comment tomber tête première dans le bain de glace sur une plage de Dubaï le 28 juillet. L’été est la saison creuse pour la Méthode Endorphines car de nombreux résidents de Dubaï partent à l’étranger pour échapper à la La chaleur estivale des Émirats arabes unis. Cependant, Demeulemeester compte encore 50 à 60 clients par semaine qui demandent des bains de glace. (Andréa DiCenzo)

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAÏ — Dans l’une des villes les plus riches et les plus chaudes du monde, lutter contre la chaleur et l’humidité du désert n’est pas seulement un mode de vie, c’est aussi une chance de faire preuve de créativité. Des bains de glace au bord de l’océan aux stations de ski couvertes, les habitants de Dubaï font de leur mieux pour rester au frais, même lorsque la nature joue contre eux. Contrairement à d’autres grandes villes, mal équipées pour lutter contre la hausse des températures provoquée par le changement climatique, les habitants de cette métropole émiratie sont préparés, même si cela dépend souvent de l’argent dont ils disposent. La climatisation est omniprésente – même à l’extérieur – les centres de refroidissement publics abondent et les rassemblements se déroulent tôt le matin ou tard le soir.

Pour les plus de 3 millions d’habitants de la ville, les étés ne font que devenir plus chauds.

Sur une plage de sable blanc, les vagues du golfe Persique se brisaient sur le rivage alors que les clients souriants se préparaient avant de plonger dans des bacs d’eau glacée. La température ce jour-là a culminé à 110 degrés, selon à AccuWeather. L’humidité donne l’impression qu’il fait plus chaud.

« La partie la plus difficile, ce sont les 20 premières secondes », a déclaré Andrea Casole, coach de vie et de carrière qui a quitté l’Italie pour Dubaï il y a moins d’un an. Il a déclaré que l’été dans sa nouvelle maison s’est avéré plus confortable que son expérience à Milan.

« Nous avons la climatisation à Milan, mais elle n’est pas si élevée et tous les endroits n’en ont pas », a déclaré Casole.

Là où une chaleur dangereuse monte

Les séances de bain glacé de deux heures, comprenant respiration guidée, méditation, fruits et café, coûtent environ 80 dollars. Pour Benoit Demeulemeester, qui dirige Endorphins Method, la société qui propose les bains, l’été à Dubaï surpasse de nombreuses destinations européennes prisées.

« Ici, tout est climatisé », a-t-il déclaré. « C’est pire d’aller dans le sud de la France, où vit ma mère. Il fait chaud et nulle part il n’y a de climatisation.

Loin du bord de mer, l’air de Dubaï est plus lourd et l’ombre est une denrée précieuse.

Se rafraîchir dans la piscine n’est une option que si la piscine est suffisamment fraîche. Les entreprises viennent dans les maisons et déposent de gros blocs de glace.

(Vidéo : Jeri Willmott @my.wildtribe)

Il n’est pas facile d’échapper à la chaleur : même au milieu de la nuit, les températures à Dubaï descendent rarement en dessous de 90 degrés en été.



Températures basses et élevées quotidiennes à Dubaï en juillet et août 2023 Dubaï n’a connu des températures inférieures aux années 90 que quelques jours au cours des deux derniers mois. Températures basses et élevées quotidiennes Dubaï en juillet et août 2023 Dubaï n’a connu des températures inférieures aux années 90 que quelques jours au cours des deux derniers mois. Températures quotidiennes basses et élevées à Dubaï en juillet et août 2023 Le plus élevé température à Washington, DC 97° le 29 juillet Dubaï n’a connu des températures inférieures aux années 90 que quelques jours au cours des deux derniers mois. Températures quotidiennes basses et élevées à Dubaï en juillet et août 2023 Le plus élevé température à Washington, DC 97° le 29 juillet Dubaï n’a connu des températures inférieures aux années 90 que quelques jours au cours des deux derniers mois.

Une grande fracture est toujours présente dans cette ville riche. Bikers for Deliveroo, une application britannique comme Postmates qui propose des services de livraison, passe des heures dehors à exécuter les commandes.

Dans le cadre d’une nouvelle initiative lancée cette année, l’entreprise a mis en place des Roo Buses, des aires de repos climatisées dans toute la ville où les usagers peuvent faire une pause loin de la chaleur. Les véhicules sont confortablement frais et équipés d’eau et de collations.

Les groupes de défense des droits estiment que les gouvernements des États du Golfe pourraient faire davantage pour protéger les travailleurs – dont beaucoup sont des migrants – de la chaleur. Une surveillance des droits de l’homme rapport de mai a exhorté les pays à utiliser la température du bulbe humide – un indice de chaleur qui prend en compte la température, l’humidité, la vitesse du vent et l’exposition au soleil – pour fixer des limites au temps passé à l’extérieur.

Les maux liés au climat menacent l’humanité

Les Émirats arabes unis restreint les gens de travailler dehors au soleil entre 12h30 et 15h00 pendant les mois d’été, mais les travailleurs de Deliveroo en sont exemptés, car ils sont considérés comme essentiels et leur travail les amène de temps en temps à l’intérieur. L’entreprise s’efforce néanmoins d’assurer le bien-être des travailleurs dans cette chaleur extrême. Ils proposent également une formation de sécurité aux conducteurs sur la façon de rester au frais en été.

« Pendant les mois d’été, le moyen le plus important de faire face à la chaleur est de s’hydrater », a déclaré Godwin Imoroa, un Nigérian de 28 ans qui a a passé deux ans à travailler pour Deliveroo. « Je pense que l’été est difficile à vivre partout dans le monde. Mais à Dubaï, ils sont équipés et adaptés à la chaleur. »

Pour ceux qui ont le luxe de rester à l’intérieur, les options vont du refroidissement au refroidissement. Chillout Lounge, qui est le premier salon de glace au Moyen-Orient, selon son site internetpropose des soupes chaudes et des cappuccinos dans une salle décorée de sculptures de glace.

À Ski Dubaï, un domaine skiable couvert où un pass de deux heures frais environ 68 $, les gens dévalent les pistes toute l’année.

« Peu importe que ce soit l’été ou l’hiver, nous profitons simplement de la neige », a déclaré Eric Chow, un ancien résident de Singapour qui vit à Dubaï depuis quatre ans.

La station propose également des camps de jour pour les enfants, qui ont enfilé leurs vêtements d’hiver en août en fonction de la température extérieure. s’est envolé à 104 degrés.



Comment les habitants de Dubaï rester au frais en été En plein air à Dubaï cet été Comment les habitants de Dubaï rester au frais en été En plein air à Dubaï cet été Comment les habitants de Dubaï rester au frais en été En plein air à Dubaï cet été Comment les habitants de Dubaï rester au frais en été En plein air à Dubaï cet été

Nizam Rahamattulla, originaire du sud de l’Inde et vivant à Dubaï depuis près de 20 ans, est venu skier avec sa femme et sa fille de 5 ans. La famille s’est retrouvée à chercher refuge non pas contre la chaleur, mais contre le froid.

« Ce froid est trop difficile à tolérer pour nous », a-t-il déclaré. « Toutes les heures ou deux heures, nous devons sortir pour nous réchauffer à nouveau, puis nous rentrons. »

Le complexe dispose également d’un « cinéma de neige ». Les cinéphiles pourront siroter un chocolat chaud sous d’épaisses couvertures et regarder un film. Ski Dubaï maintient des températures aussi basses que 25 degrés, selon à son site Internet.

Alors que les étés chauds et humides sont depuis longtemps la norme à Dubaï, d’autres régions du monde commencent désormais à faire face à des climats similaires. Juillet était le mois le plus chaud jamais enregistré, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Le précédent record avait été établi en juillet 2021. Certains touristes espérant échapper à la chaleur et à l’humidité dans des endroits où les infrastructures n’ont pas rattrapé la hausse des températures considèrent la ville du Golfe comme une destination estivale idéale.