Comment les gens – et les chevaux – de l’île de Sable se replieront pour l’ouragan Fiona

Sur une petite île de l’océan Atlantique – juste un banc de sable, en fait – une poignée de personnes se préparent à affronter une tempête qui, sur les images satellite, fait ressembler l’île de Sable à un flocon de neige pris dans un blizzard.

Trois employés de Parcs Canada et un chercheur s’abriteront sur place sur l’île de Sable, située à environ 300 kilomètres au sud-est d’Halifax, pendant toute la durée de l’ouragan Fiona — couchés à l’intérieur de leurs logements pour attendre la fin d’une tempête que certains ont décrite comme « un événement historique et extrême .”

Tout comme les résidents de la partie continentale de la région, le personnel de Parcs Canada s’est préparé à la tempête au cours des derniers jours, en sécurisant les matériaux en vrac, en alimentant les génératrices, en remplissant les véhicules et en testant l’équipement d’urgence.

« En général, le personnel est vraiment habitué à se cacher et à affronter les tempêtes », explique Mathieu D’Astous, gestionnaire par intérim de la réserve de parc national de l’Île-de-Sable. “Les actifs là-bas sur l’île ont résisté à cette taille de tempête et plus dans le passé.”

D’Astous a déclaré que des évacuations obligatoires seraient émises si l’ouragan était de catégorie 4, mais la force prévue de Fiona signifie que seul le personnel non essentiel devait partir.

Le soleil se couche sur l’île de Sable avant l’arrivée d’Earl en septembre 2022. (Jennifer Nicholson/Parcs Canada)

Les lignes électriques de l’île sont souterraines, de sorte que le personnel n’aura pas à s’inquiéter des pannes d’électricité. Le personnel disposera de téléphones satellites et fournira des mises à jour régulières à ses collègues sur le continent.

“Cependant, en raison de fortes pluies, d’une couverture nuageuse épaisse ou du tremblement des antennes paraboliques, une perte de communication pendant une courte période est attendue”, a déclaré la porte-parole de Parcs Canada, Jennifer Nicholson, dans un courriel.

Les chevaux sauvages se débrouilleront seuls

Certains des résidents permanents de l’île, une colonie de chevaux sauvages qui a survécu depuis les années 1700, seront, comme toujours, livrés à eux-mêmes.

Bien qu’il existe des règlements en place pour protéger les chevaux de l’île de Sable contre la chasse ou les dommages, y compris des stipulations interdisant aux humains de les toucher, de les nourrir ou d’interagir avec eux, ces règlements n’incluent pas la gestion active de la population.

Les chevaux de l’île de Sable s’abriteront probablement sous le vent de certaines dunes plus hautes. (Sarah Medill/Parcs Canada)

“Les chevaux sont assez résilients. Ils sont assez coriaces”, a déclaré D’Astous. “Bien sûr, s’il fait froid, qu’il pleut et qu’il vente, cela peut leur poser un défi. Mais en général, ils vont aussi, vous savez, s’accroupir et chercher refuge entre ou derrière des dunes plus hautes.”

D’Astous a déclaré que les chevaux ont tendance à se rassembler instinctivement pendant les tempêtes ou les vents froids de l’hiver et à faire attention les uns aux autres.

Érosion, inondations possibles

L’écosystème délicat de l’île de Sable, y compris ses plages de sable et ses dunes, sera probablement touché par l’ouragan Fiona, avec possibilité d’érosion et d’inondation.

Le soleil se lève sur l’île de Sable par une journée plus calme. (Sarah Medill/Parcs Canada)

“Même des tempêtes plus petites, selon la direction du vent, l’amplitude et les marées, peuvent mâcher certaines dunes et avoir un impact”, a déclaré D’Astous. “Vous savez, Sable, c’est vraiment un environnement très dynamique et il y aura donc certainement un impact.”

Le personnel a fait le tour de l’île jeudi en prenant des photos de différentes zones pour avoir une base de comparaison après l’ouragan.