Le président élu Biden prend la parole lors d’un rassemblement électoral pour les candidats démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock le 4 janvier à Atlanta, en Géorgie. | Chip Somodevilla / Getty Images

Selon une enquête du Pew Research Center, une majorité fait confiance à Biden pour faire ce qu’il faut dans les affaires mondiales.

La majorité des gens au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ont des opinions favorables au président élu Joe Biden et s’attendent à ce que la politique étrangère américaine s’améliore sous son administration – un signe de bonne nouvelle pour les projets de Biden de reconstruire les alliances américaines et de rétablir la confiance en Amérique. autour du monde.

Selon les résultats de l’enquête du Pew Research Center publiés mardi, une majorité substantielle de répondants en Allemagne (79%), en France (72%) et au Royaume-Uni (65%) font confiance à Biden pour «faire ce qu’il faut en matière d’affaires mondiales. . » Les chiffres sont un changement radical par rapport aux faibles notes du président Donald Trump à l’été 2020, qui étaient inférieures à 30% dans les trois pays.

L’enquête auprès des principaux alliés des États-Unis et des trois plus grandes économies d’Europe, qui a été menée après les résultats de l’élection présidentielle de 2020, suggère que Biden bénéficie d’un soutien important et devrait faire mieux que Trump en matière de politique étrangère, de changement climatique et de réponse au Covid -19 pandémie.



Centre de recherche Pew



Les faibles notes d’approbation de Trump peuvent s’expliquer par un certain nombre de facteurs. Comme Richard Wike, directeur de Global Attitudes Research chez Pew, l’a décrit lors d’une conférence de presse le 19 janvier, les personnes interrogées ont trouvé Trump «dangereux, arrogant et mal qualifié».

Wike a également expliqué que beaucoup de gens n’aimaient pas que les États-Unis se soient retirés des accords internationaux tels que l’accord de Paris sur le climat et l’accord sur le nucléaire iranien. Beaucoup en Europe pensaient que les États-Unis dressaient des barrières entre eux et le monde, qu’elles soient physiques, dans le cas du mur frontalier américano-mexicain, ou logistiques, par exemple en rendant plus difficile l’immigration dans le pays.

Les personnes interrogées ont également reçu un large soutien lorsqu’on leur a demandé si elles étaient optimistes quant aux relations de leur propre pays avec les États-Unis: 84% des personnes interrogées en Allemagne et en France se sont senties positives, tandis qu’un nombre légèrement inférieur de personnes au Royaume-Uni (72%) le même.

Il y a aussi beaucoup d’optimisme chez les Américains, 73% se sentant positifs quant aux relations américaines avec leurs homologues européens.



Centre de recherche Pew



L’enquête, qui a été menée du 12 novembre au 23 décembre 2020, après que Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle, a demandé à un échantillon représentatif au niveau national de 3066 au total. des répondants du Royaume-Uni, d’Allemagne et de France, comment ils se sont sentis sur le partenariat transatlantique et leurs attentes pour l’avenir. L’enquête comprend également des données de 1 003 adultes américains qui ont été interrogés du 10 novembre au 7 décembre.

Alors que les premiers chiffres de Biden sont solides, la cote de confiance de l’ancien président Barack Obama était encore plus élevée pendant sa présidence, ne tombant jamais en dessous de 70%.



Centre de recherche Pew



Alors que les différences idéologiques entre les partis politiques déterminent ce que le public américain pense de Biden, les auteurs du rapport notent qu ‘«à ce stade, il y a peu de différences idéologiques significatives entre la gauche et la droite concernant les attitudes envers Biden dans ces trois pays». Biden reçoit un soutien similaire de ceux de gauche, du centre et de droite de l’échiquier politique en Europe.

Cependant, Biden a reçu des notes plus faibles parmi les répondants qui ont également une opinion favorable des partis populistes de droite. Par exemple, 51% des Allemands qui ont déclaré avoir une opinion favorable du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) ont déclaré avoir confiance en Biden, contre 84% des Allemands qui ne soutiennent pas l’AfD.

Et au Royaume-Uni, les opinions des gens sur Biden correspondent à ce qu’elles pensent du Brexit: 76% des personnes qui souhaitaient rester dans l’Union européenne avaient confiance en Biden, mais les chiffres sont tombés à 52% parmi ceux qui étaient favorables au départ.

De nombreuses personnes dans les trois pays s’attendent à des améliorations de la politique étrangère sous une administration Biden, y compris des réponses américaines à l’urgence climatique et à la pandémie. Un peu moins de 60% des Britanniques s’attendent à ce que la politique étrangère américaine s’améliore sous Biden, un peu moins que 69% en Allemagne et 67% en France.

En ce qui concerne le changement climatique, les chiffres étaient assez similaires dans les trois pays, environ les deux tiers s’attendant à ce que Biden fasse un meilleur travail. Sur les trois domaines, la réponse de Biden à la pandémie, que Trump a minimisée depuis le début, a reçu le meilleur classement, 70% ou plus prévoyant que la gestion de la pandémie par Biden serait meilleure.



Centre de recherche Pew



Le président élu Biden a signalé qu’il prévoyait de revenir au multilatéralisme. Son équipe de politique étrangère, composée d’aides de longue date et de fidèles de la diplomatie traditionnelle tels que Tony Blinken, son choix pour le secrétaire d’État, et Linda Thomas-Greenfield pour l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, montre que Biden prévoit de frapper le sol. courir faire du contrôle des dommages sur l’image de l’Amérique à l’étranger.

Ces résultats d’enquête suggèrent que Biden aura un public réceptif parmi les alliés les plus puissants des États-Unis en Europe.