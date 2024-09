Comment les gènes façonnent les traits de personnalité : de nouveaux liens découverts

Méta-analyse GWAS de personnalité et corrélations génétiques entre les cinq traits de personnalité. Crédit : Nature Comportement humain (2024). DOI : 10.1038/s41562-024-01951-3



On sait depuis longtemps que votre ADN joue un rôle dans la formation de votre personnalité. Aujourd’hui, des chercheurs de la Yale School of Medicine (YSM) ont franchi une nouvelle étape pour déterminer exactement comment cela se produit en identifiant un certain nombre de nouveaux sites génétiques associés à des traits de personnalité spécifiques. publié leurs découvertes dans Nature Comportement humain.

À partir des données du Million Veteran Program, les chercheurs ont mené une étude d’association génomique (GWAS) pour identifier les variations génétiques, appelées « loci », associées à chacun des « Big Five » traits de personnalité : extraversion, ouverture d’esprit, amabilité, névrosisme et conscience professionnelle. Les chercheurs ont ensuite combiné ces données avec des GWAS précédentes pour réaliser une méta-analyse portant sur près de 700 000 personnes, ce qui constitue la plus grande GWAS sur les traits de personnalité à ce jour.

« Nous sommes un peu plus près de ce processus d’augmentation de la taille de l’échantillon pour pouvoir comprendre plus clairement quelles variantes sont vraiment liées à ces traits de personnalité », explique Daniel Levey, Ph.D., professeur adjoint de psychiatrie à YSM et chercheur principal de l’étude.

Les Big Five et les nouveaux lieux

Les cinq grands traits de personnalité sont une mesure scientifique de la personnalité qui peut être étudiée à l’aide d’évaluations autodéclarées indiquant si les personnes obtiennent un score élevé ou faible pour chacun des cinq traits. Les participants au Million Veteran Program, un programme de recherche national qui recueille des données, notamment des informations génétiques auprès des anciens combattants, pour mieux comprendre les gènes et la santé, ont rempli ces évaluations en plus de fournir un échantillon de sang pour une analyse génétique.

En comparant les résultats de l’évaluation de la personnalité avec l’analyse des variations dans l’ADN des participants, Levey et son équipe ont découvert 62 nouveaux loci associés au névrosisme. Ils ont également identifié pour la première fois des loci d’agréabilité. En combinant leurs résultats avec des données publiées précédemment, ils ont réalisé une méta-analyse pour identifier plus de 200 loci génétiques répartis sur les cinq traits de personnalité.

Malgré le grand nombre de variations génétiques qu’ils ont découvertes, Levey espère qu’ils pourront approfondir ces études à l’avenir, en augmentant éventuellement le nombre de participants à des millions de personnes plutôt qu’à des centaines de milliers et en augmentant également la diversité des participants. Les études actuelles sur les gènes et la personnalité ont été en grande partie réalisées sur des personnes d’origine européenne.

« Pour pouvoir dire avec certitude quelle direction ont ces variations et quel est l’effet précis réel de la variation, nous devons disposer d’échantillons beaucoup plus grands », explique Levey.

« Les études actuelles sur la génétique humaine sont homogènes par rapport aux populations mondiales. Si nous pouvions inclure des personnes plus diverses et observer comment les associations entre une population et une autre se chevauchent, cela nous donnerait une définition plus précise. »

Gènes, personnalité et santé mentale

Levey et son équipe ont également étudié les corrélations génétiques entre les traits de personnalité et divers troubles de santé mentale. Ils ont découvert qu’il existait un fort chevauchement entre le névrosisme, un trait de personnalité marqué par des sentiments négatifs, et la dépression et l’anxiété.

Les personnes ayant une grande agréabilité, un trait de personnalité caractérisé par une tendance à bien s’entendre avec les autres, étaient moins susceptibles de souffrir de ces troubles. Ces associations sont déjà bien comprises d’un point de vue psychiatrique, mais les découvertes de Levey apportent une confirmation génétique supplémentaire.

Priya Gupta, Ph.D., chercheuse postdoctorale dans le laboratoire de Levey et première auteure du manuscrit, affirme que « bien que la génétique soit largement hors de notre contrôle, acquérir une compréhension plus approfondie de nos traits de personnalité peut nous aider à devenir plus conscients des risques potentiels pour la santé mentale et à développer des stratégies d’adaptation efficaces pour faire face à ces risques. »

Mais ce n’est pas parce qu’il existe une base génétique pour les associations entre les traits de personnalité et certains problèmes de santé mentale que ces associations durent toute une vie, explique Levey.

« Votre personnalité s’adapte et change au fil du temps, il existe donc une relation temporelle que nous ne saisissons pas nécessairement avec la manière transversale dont nous analysons la personnalité dans notre étude », explique-t-il. « Ce n’est pas parce que nous découvrons ces variations génétiques que ce sont des choses qui sont inévitables et que vous ne pouvez pas changer dans votre vie. »

Levey espère que des études de personnalité comme celles-ci pourraient un jour être utiles pour éclairer le traitement précoce des problèmes de santé mentale.

« Lorsque vous examinez ces traits de personnalité qui sont plus prédisposés à développer ultérieurement une maladie mentale, cela pourrait être un signe prodromique. [a period of subclinical symptoms] « Il faut voir qui pourrait être à risque plus élevé, et cela pourrait alors peut-être constituer un motif d’intervention », dit-il.

« Même si nous pouvons mesurer génétiquement les associations avec des traits comme le névrosisme, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas modifier vos stratégies pour faire face à la vie de manière à vous aider à obtenir de meilleurs résultats. »

Plus d’informations :

Priya Gupta et al, Une enquête à l’échelle du génome sur l’architecture génétique sous-jacente des traits de personnalité et le chevauchement avec la psychopathologie, Nature Comportement humain (2024). DOI : 10.1038/s41562-024-01951-3

Fourni par l’Université Yale