Comment les généreux lecteurs du Sun ont sauvé des vies en soutenant nos campagnes vitales, de la guerre d’Ukraine aux victimes de violence domestique

Les 12 derniers mois ont vu des moments difficiles pour tous, avec des pénuries de carburant, des coûts en flèche et la guerre qui a éclaté en Ukraine.

Mais même l’inflation qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans n’a pas ébranlé VOTRE générosité.

Le soutien des lecteurs a été vital pour nos nombreuses campagnes. Pour rendre hommage à vos efforts remarquables, Katy Docherty et Josh Saunders reviennent sur quelques-uns des appels que vous avez soutenus au cours de l’année écoulée . . .

FONDS UKRAINIEN

Alors que l’horreur du conflit ukrainien se déroulait en février, vous avez répondu en masse lorsque The Sun a lancé le Fonds pour l’Ukraine en mars.

L’une des bénéficiaires était la mère de six enfants Anya Lazarska, 30 ans, de la région de Donetsk.

Crédit : Chris Eades

Crédit : Chris Eades

Son plus jeune enfant, Bogdan, est « né sous les obus ».

Elle, le bébé et sa fille Sofiya, 12 ans, ont fui vers le centre de réfugiés Unbroken Mothers à Lviv, à 71 km à l’est de la frontière polonaise.

L’argent versé au Fonds ukrainien soutient la Croix-Rouge britannique, qui a mis en place de tels refuges. Anya a dit :

“Merci aux lecteurs de Sun qui ont de l’amour dans leur cœur.

“Les dons m’ont donné un endroit sûr où rester avec mon bébé.”

Le directeur général de la Croix-Rouge, Mike Adamson, a déclaré: “Vos dons ont aidé à fournir des fournitures médicales, des installations de santé, des approvisionnements en eau, de la nourriture, des boissons chaudes et un abri.”

RENDS LE

NOTRE campagne de longue date visant à augmenter le financement des familles d’enfants handicapés a vu 48 millions de livres sterling supplémentaires promis en janvier.

La somme devait couvrir davantage de programmes de stages soutenus pour les jeunes et 10 000 places de répit pour les familles épuisées.

Crédit : Darren Fletcher

Crédit : Darren Fletcher

Le ministre de l’enfance de l’époque, Will Quince, a déclaré : « La campagne Give It Back du Sun a fait une énorme différence, sensibilisant et soulignant que parfois, tous les enfants ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin.

En juin, le ministre a présenté ses excuses aux parents pour les avoir laissé tomber.

Notre campagne, menée avec le Partenariat pour les enfants handicapés, a débuté en 2019 et nous a permis de livrer en mains propres des réponses à l’examen par le gouvernement des besoins éducatifs spéciaux.

Maman Susie Marsh, de Surrey, est venue avec son fils Alex, qui a des besoins complexes.

Elle a dit: “Mon souci est qu’ils ne feront que regrouper des groupes d’enfants.”

DIFFUSEZ-VOUS CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

MEL B a mené la charge alors que The Sun et Women’s Aid se sont associés pour la campagne Speak Out Against Domestic Abuse.

La Spice Girl a lancé l’initiative en août au refuge de Leeds qui l’a aidée après avoir quitté son mari Stephen Belafonte en 2017.

Crédit : Simon Jones

Crédit : Simon Jones

Speak Out fait campagne pour un financement supplémentaire pour les victimes de violence domestique alors que la crise du coût de la vie frappe les refuges.

Mel a également demandé que le projet de loi sur les victimes, en cours d’examen au Parlement, s’engage juridiquement à financer des conseils et un soutien communautaire pour les survivants et que l’éducation sur le contrôle coercitif devienne obligatoire.

En octobre, la campagne a organisé un panel sur la violence domestique lors de la conférence du parti conservateur à Birmingham.

Mel a dit aux députés : “En tant que Spice Girl, je suis l’incarnation du pouvoir des filles, et pendant dix ans, j’ai été complètement impuissante face à cet homme.”

LA MÉNOPAUSE COMPTE

OUR Fabulous lifestyle team a commencé à lever le tabou de la ménopause avec cette campagne.

Soutenu par des célébrités et des politiciens, il a demandé que HRT soit rendu gratuit sur le NHS.

Crédit : Getty

Crédit : Getty

La campagne a également demandé aux entreprises d’avoir une politique sur la ménopause – et de grands noms tels que PwC, Tesco, Sainsbury’s et Santander se sont immédiatement inscrits.

Des célébrités comme Davina McCall et Gabby Logan ont partagé des histoires personnelles.

Et en février, le groupe de travail gouvernemental sur la ménopause s’est réuni pour la première fois.

Un mois plus tard, la députée Maria Caulfield a déclaré que la fonction publique avait signé la charte du Sun, promettant aux employées ménopausées un travail flexible et des congés pour les rendez-vous chez le médecin.

En 2023, le gouvernement prévoit des frais d’ordonnance uniques de 18,70 £ pour un approvisionnement de 12 mois de THS, permettant aux femmes d’économiser jusqu’à 205 £ par an.

ÉQUIPE SQUEEZE

DEPUIS le lancement de The Sun’s Squeeze Team en février, nous avons permis aux lecteurs d’économiser près de 80 000 £ en engageant des entreprises à récupérer l’argent qui vous revient de droit.

Notre panel d’experts consommateurs a également réalisé des tests gustatifs pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité/prix en rayon et vous a prodigué des conseils sur tous les domaines des finances personnelles.

Crédit : Gary Stone

Crédit : Gary Stone

En mai, l’équipe a mis en lumière le scandale des pensions des femmes d’un milliard de livres sterling et a récupéré de l’argent pour les retraités, dont Celia Oxgang, 78 ans.

Elle a déclaré: “Je crains que d’autres femmes dans cette situation ne réalisent même pas qu’on leur doit de l’argent ou qu’elles renoncent simplement à essayer parce que le gouvernement rend les choses si difficiles.”

En août, l’équipe a montré comment les clients pouvaient économiser 230 £ sur les offres haut débit, ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place un service permettant aux clients à faible revenu de trouver plus facilement des tarifs moins chers.

ARMÉE DE JABS

QUAND The Sun a appelé pour la première fois des volontaires pour aider au déploiement du vaccin Covid en 2021, 80 000 d’entre vous se sont inscrits.

Et la campagne, menée avec le Royal Voluntary Service, était toujours aussi forte lorsque de nouveaux appels ont été lancés cette année.

Crédit : AFP

Crédit : AFP

En août, nous avons prolongé l’appel pour aider à trouver des volontaires pour gérer les services de chariots hospitaliers, qui vendent des journaux, des magazines, des articles de toilette et des collations aux patients.

L’initiative a été soutenue par Camilla, la reine consort, et la légende du West End Elaine Paige, qui ont toutes deux rejoint The Sun’s Big Trolley Push à l’hôpital général de Leicester.

Elaine a dit aux lecteurs : « Vous n’avez pas besoin de compétences particulières et vous n’avez certainement pas besoin de chanter pour les patients comme je l’ai fait.

“Votre temps et votre compassion suffisent à égayer la journée de quelqu’un.”

COUP DE MAIN

DE soapland à la télé-réalité, les lecteurs célèbres de The Sun se sont unis pour notre campagne Helping Hands At Christmas afin de soutenir les personnes âgées et vulnérables à cette période de l’année.

Dans le cadre de notre travail avec Royal Voluntary Service, nous avons vu la juge Strictly Shirley Ballas organiser un brunch festif, l’ex-star de Towie Joey Essex appeler le bingo et Kelvin Fletcher d’Emmerdale aider dans un club de déjeuner.

Crédit : Olivia West

Crédit : Olivia West

Les lecteurs ont soutenu les clubs sociaux, conduit les personnes ayant des problèmes de mobilité à des rendez-vous et passé des appels de compagnie.

Le lecteur Paul Day, 53 ans, de Wokingham, Berks, est l’un de ceux qui ont rejoint l’armée des volontaires du Royal Voluntary Service.

Il a déclaré: «Je lis The Sun tous les jours, j’ai fait toute ma vie. Dès que je l’ai vu, j’ai postulé.

«Cela montre que The Sun redonne. Ils se soucient vraiment de ça.

QUI SE SOIGNE GAGNE

Les LECTEURS se sont de nouveau rassemblés pour célébrer le dévouement des héros britanniques de la santé de première ligne.

Nos prix Who Cares Wins en novembre ont récompensé des travailleurs et des bénévoles de tous horizons, du chirurgien pionnier, le professeur Simon Kay, qui a effectué la première greffe de main en Grande-Bretagne, au nettoyeur et porteur d’hôpital Ram Kurapati.

Crédit : Simon Jones

Crédit : Simon Jones

Notre cérémonie a été animée par Davina McCall et diffusée sur Channel Four.

Il a été suivi par le boxeur Anthony Joshua, le chef Jamie Oliver et la pop star Ellie Goulding.

Le roi Charles III a surpris le Dr Freda Newlands, la gagnante de notre prix de meilleur docteur, en délivrant son gong à sa résidence Dumfries House en Écosse.

Elle est photographiée avec le boxeur Anthony.

Pendant ce temps, David Beckham a rendu visite aux gagnants de notre prix de la meilleure équipe qui ont sauvé 21 enfants ukrainiens atteints de cancer et les ont amenés pour traitement à l’hôpital Great Ormond Street.