Comment les géants des REIT de Wall Street remodèlent l’immobilier américain

Les fonds de placement immobilier américains gèrent aujourd’hui 4 500 milliards de dollars de biens immobiliers dans le monde. De nombreux groupes de Wall Street proposent ces fonds fiscalement avantageux aux investisseurs particuliers.

L’activité immobilière de KKR est l’un des principaux acteurs du jeu des REIT. La société de capital-investissement gère plusieurs fonds REIT. Le KKR Real Estate Select Trust, qui gère actuellement 1,5 milliard de dollars d’actifs, a versé un dividende de 5,4 % à ses investisseurs en juillet 2023.

Mais les avantages vont au-delà des rendements.

« Lorsque vous regardez l’équivalent après impôts de ce rendement, c’est très convaincant. » a déclaré Billy Butcher, PDG de l’activité immobilière mondiale de KKR. « La dépréciation de nos propriétés a couvert 100 % des revenus générés par nos propriétés, et il n’y a pas d’impôt sur ce dividende », a-t-il déclaré dans une interview à CNBC.

Les fonds plus importants contiennent parfois un pool d’actifs diversifié. Les catégories peuvent inclure des bureaux, des logements étudiants, des casinos, des terrains forestiers, des tours de radio et de téléphonie cellulaire, des fermes de serveurs, des propriétés de self-stockage, des panneaux d’affichage et bien plus encore.

« Dans les années 1960, il y avait trois ou quatre types différents [of REITs], a déclaré Sher Hafeez, directeur général de Jones Lang LaSalle, une société de services immobiliers. « Maintenant, je peux en compter au moins 20 types différents. »

Les sous-secteurs des REIT les plus performants ces dernières années comprennent les centres de données, les propriétés de self-stockage, les logements résidentiels et les REIT en tour. Le logement résidentiel a généré un rendement de 16 % entre 2010 et 2020, selon un rapport de S&P Global Investments.

Les règles fiscales favorables aux investisseurs peuvent également accélérer le rythme du développement à grande échelle.

« Le fait d’avoir des REIT comme sortie potentielle aide le marché et facilite la disponibilité du financement », a déclaré Michael Pestronk, PDG et co-fondateur de Post Brothers, un promoteur immobilier basé à Philadelphie.

Certains fonds comme Invitation Homes et American Homes 4 Rent ont été créés au cours des années de ralentissement de la construction résidentielle aux États-Unis. À l’époque, les FPI achetaient et géraient des propriétés à l’échelle commerciale, qui pouvaient inclure des produits tels que des communautés planifiées ou des complexes d’appartements traditionnels.

Ces dernières années, les fiducies cotées en bourse ont ciblé le marché locatif des unifamiliales et, aujourd’hui, ces FPI ont connu une croissance considérable, suffisamment pour construire de nouveaux quartiers dans leur intégralité.

Regarder le vidéo ci-dessus pour connaître les principes fondamentaux des fiducies de placement immobilier.