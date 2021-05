Comment les gaz à effet de serre réduiront la stratosphère terrestre de 4% en 60 ans

Les climatologues ont découvert que les gaz à effet de serre réduisent la stratosphère, une couche cruciale de l’atmosphère de notre planète qui abrite l’ozone et filtre les rayons ultraviolets. La stratosphère de 35 kilomètres d’épaisseur, la deuxième couche de l’atmosphère terrestre, lorsqu’elle monte, s’est rétrécie d’environ 400 mètres depuis 1980, soit environ 1% de son épaisseur. Juan Antonio Anel, co-auteur de l’étude et professeur agrégé de sciences de la Terre à l’Université de Vigo en Espagne, a déclaré Anadolu «Nous avons découvert que la stratosphère se contractait de plus de 100 mètres par décennie depuis 1980, et nous avons prouvé que c’était dû aux gaz à effet de serre.» L’équipe internationale de scientifiques dont Anel fait partie a constaté que les émissions croissantes de les gaz à effet de serre étaient la principale cause de cette diminution. Les gaz à effet de serre réchauffent la couche la plus basse de l’atmosphère, la troposphère, qui se dilate en conséquence. Une troposphère en expansion crée une pression et pousse la stratosphère. Simultanément, le monoxyde de carbone pénètre dans la stratosphère pour la refroidir. Le résultat combiné est une stratosphère qui rétrécit, qui, selon les scientifiques, se poursuivra et l’épaisseur de la stratosphère diminuera en moyenne de 1,3 km d’ici 2080, soit environ 4% de son épaisseur totale. La recherche a été publiée dans le Lettres de recherche environnementale journal le 5 mai.

Pour étudier l’évolution de la stratosphère, les climatologues ont utilisé des données satellitaires depuis les années 1980 et les ont combinées avec des modèles informatiques chimie-climat pour mieux comprendre l’impact des gaz à effet de serre sur les couches de l’atmosphère.

Les scientifiques n’ont pas encore étudié en détail les impacts d’une stratosphère rétrécie, mais elle affectera probablement les trajectoires des satellites et les communications radio, utilisées par les systèmes mondiaux de navigation (GPS). Selon les scientifiques, la courte durée d’émergence – 15 ans – de ce rétrécissement en fait «un indicateur novateur et indépendant» du changement climatique induit par les gaz à effet de serre. Les implications de la recherche pourraient conduire les scientifiques à étudier ses effets possibles sur la couche d’ozone, abritée par la stratosphère en rétrécissement.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici