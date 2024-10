Comment les gardes des Las Vegas Aces ont pris vie pour éviter l’élimination

LAS VEGAS — Becky Hammon a déclaré toute la saison qu’elle attendait le match lorsque tous ses gardes de Las Vegas cliqueraient sur tous les cylindres.

En 2023, le monstre à trois têtes composé de Chelsea Gray, Jackie Young et Kelsey Plum était une unité imparable la plupart des soirs, culminant dans une série de finales de la WNBA lorsque le trio de périmètre a surpassé de manière convaincante ses homologues du New York Liberty, même sans Gray lors de la victoire finale.

Avance rapide d’une saison, et Las Vegas a mélangé et assorti. Malgré l’ajout de Tiffany Hayes à un groupe de gardes déjà talentueux, les Aces ont eu la chance de faire apparaître deux de leur quatuor dans un match donné. Si Young marque bien, cela laisse souvent présager une nuit de repos pour Plum, comme ce fut le cas lors du deuxième match de la série de demi-finales de la WNBA contre le Liberty lorsqu’elle a marqué respectivement 17 points et 6 points. Plum était à son meilleur match lors du premier match de la série avec 24 points, mais Gray a ensuite trébuché avec quatre points et une passe décisive dans la défaite.

« Nous en avons eu deux une nuit, passez de bonnes nuits », a déclaré Hammon. « A’ja (Wilson a) été ridicule, est ridicule, elle continuera à être ridicule. Mais après ça, il y a tous ces autres petits morceaux.

Vendredi, Hammon a finalement reçu sa main tant attendue avec quatre As offrant des performances de pointe. Cinq joueurs ont marqué à deux chiffres lors de la victoire des Aces 95-81 vendredi soir pour éviter l’élimination et assurer le match 4 dimanche pour maintenir en vie leur quête de championnat à trois tours.

Les as PAS encore faits ♠️ Après avoir affronté l’élimination pour la première fois depuis 2021, les Las Vegas Aces forcent un Game 4 contre le Liberty en Demi-Finales ! Jackie Young a mené la charge avec 24 points 🔥 Score final : 95-81#BienvenueauW | #WNBAPlayoffs présenté par @Google pic.twitter.com/fDGNmr66M1 –WNBA (@WNBA) 5 octobre 2024

« Tout était vraiment au point avec tout le monde », a déclaré Hammon. «Je pensais que c’était probablement notre match le plus complet de la saison. C’est le jeu que j’attendais et auquel je crois.

Les efforts du groupe de gardes de Las Vegas ont commencé en défense. La star de Liberty, Sabrina Ionescu, avait été la meilleure joueuse de périmètre de la série, découpant les couvertures pick-and-roll des Aces et marquant à volonté à tous les niveaux, en plus de préparer ses coéquipières pour des tirs ouverts.

Hammon a déclaré après le deuxième match qu’elle voulait faire un effort C+ pour défendre Ionescu parce que la défense n’avait même pas été moyenne lors des deux premiers matchs au Barclays Center. Cela signifiait simplifier le schéma et indiquer extrêmement clairement quels étaient les principes d’Ionescu et quels joueurs de Liberty aider.

Ionescu s’est détachée de la défense à quelques reprises au premier quart pour atteindre son flotteur, mais elle n’a pas réussi à se convertir. Une fois que les As ont resserré leurs couvertures, Ionescu s’est retrouvé coincé à plusieurs reprises loin du panier, incapable de tourner le coin ou de trouver des débouchés dans le demi-terrain. Elle a récolté autant de passes décisives que de revirements (cinq) et a enregistré le score le plus bas de sa carrière en séries éliminatoires avec quatre points sur 1 tir sur 7.

La note de Hammon vendredi ? A-plus, pas de notes.

« Elle joue très bien, alors bien sûr, ils veulent lui compliquer la tâche », a déclaré l’entraîneur de Liberty, Sandy Brondello. «Ils l’ont mise en action à l’autre bout, ils ont été très agressifs dans les pick-and-rolls cette fois. Elle n’a pas pu descendre la pente. Il s’agissait plutôt d’une haie dure et très active, avec leurs mains déviées.

Sans Ionescu aux commandes, les Liberty se sont tournés vers le basket-ball isolé, un style de jeu incongru avec le mouvement et la projection qui les définissaient au cours de la saison régulière, lorsqu’ils avaient le meilleur bilan de la ligue.

Pendant ce temps, la défense des As les a propulsés dans le rythme offensif qui manquait plus tôt dans la série.

« Nous disons toujours que notre défense est le moteur de notre attaque », a déclaré Hayes. « Nous savons que nous prospérons du côté défensif, et même si nous sommes un peu plus petits, nous avons quelques chiens et nous sommes capables de faire beaucoup de choses. »

Le trio de départ de New York composé d’Ionescu, Leonie Fiebich et Betnijah Laney-Hamilton a totalisé 21 points. Young a dépassé ce chiffre à elle seule avec 24. Plum en a ajouté 20, Gray en a ajouté 10 et Hayes en a fourni 11 sur le banc.

Leur puissance collective était pleinement visible lors d’une séquence décisive de 16-0 au troisième quart, alors que les Aces ont prolongé leur avance de quatre points à 20. Plum a lancé les choses avec un entraînement jusqu’au cerceau après le dribble, puis a trouvé Gray. pour le prochain score en attaque précoce sur un tir à 3 points. Gray a suivi avec un magnifique lob par-dessus Wilson alors que Breanna Stewart la plaçait devant le poteau pour porter l’avance à deux chiffres.

Puis ce fut le tour de Hayes. Elle a fait semblant de partir à gauche et s’est dirigée vers sa main faible, laissant Nyara Sabally dans la poussière. Plum a marqué 3 points sur un rebond offensif, a réussi un lancer franc technique, puis a ajouté un autre 3 points sur un drive-and-kick de Hayes. Quatorze points et trois passes décisives sont venus du groupe de gardes, tandis que le Liberty a raté neuf tirs et commis sept revirements au cours de cette séquence.

« Je pense que notre attention aux détails défensivement était extrêmement pointue », a déclaré Gray. « C’est une bonne équipe mais il faut leur faire jeter un regard dur, et c’était pareil avec Sabrina. Nous étions juste attentifs aux détails provenant du pick-and-roll, en nous assurant qu’elle n’était pas à l’aise. Et tout commence du côté défensif afin que nous puissions mieux intégrer notre attaque.

Les Aces savent que leur avantage doit venir de la zone arrière, étant donné que les Liberty ont deux MVP en zone avant, Stewart et Jonquel Jones. L’excellence de Wilson est constante, mais le périmètre a été le facteur de séparation lors des deux dernières courses au titre.

Wilson était convaincue que le désespoir de la situation ferait ressortir le meilleur de ses coéquipières. « Une chose dont je suis sûre, c’est que parfois, lorsque nous sommes dos au mur, c’est à ce moment-là que nous nous détachons vraiment et que nous brillons le plus », a-t-elle déclaré.

Une victoire de 14 points qui était plus déséquilibrée que la marge ne le suggérait, validant la conviction de Wilson. Les Aces ont finalement exécuté défensivement et ont donné le ton. Leur rythme était contagieux en attaque, impliquant leur quatuor de gardes pour la première fois cette saison, permettant à Las Vegas de jouer au moins un match de plus et de rester en quête d’un triplé.

« Nous sommes les As », a déclaré Hammon. « Nous n’allons pas nous coucher. »

(Photo, de gauche à droite, de Chelsea Gray, Jonquel Jones et Kelsey Plum : Ethan Miller / Getty Images)