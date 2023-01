Comment les gangs criminels utilisent Photoshop pour escroquer 8,5 milliards de livres sterling dans le cadre d’un stratagème de fraude aux prestations – pouvez-vous repérer ce qui ne va pas avec ces images ?

Des gangs CRIMINELS ont utilisé Photoshop pour arnaquer le ministère du Travail et des Pensions sur 8,5 milliards de livres sterling l’année dernière.

Les escrocs se sont modifiés en captures d’écran tirées de Google Maps dans le but de déjouer les agents de lutte contre la fraude,

Des gangs criminels utilisent Photoshop pour arnaquer DWP Crédit : DWP

Ils utilisent des images de Google Street View Crédit : DWP

Ils ont escroqué le ministère du Travail et des Pensions de 8,5 milliards de livres sterling l’année dernière Crédit : DWP

Mais le DWP a réussi à éliminer près de 172 000 candidatures douteuses l’année dernière, rapporte le Times.

Les photos montrent quelques exemples du stratagème de fraude aux prestations – avec des personnes prétendant se tenir devant leur porte d’entrée.

Ces escrocs avaient été invités par le DWP à prendre les photos après qu’ils étaient devenus suspects qu’ils réclamaient des prestations au Royaume-Uni tout en vivant à l’étranger.

Lorsque le DWP a reçu les photos, son équipe a pu facilement repérer que les photos étaient contrefaites.

Les arrière-plans des photos fictives ont clairement été tirés de Google Street View – avec les personnes éditées sur Photoshop.

On pense que les yeux d’aigle de l’équipe d’examen du DWP ont permis au contribuable britannique d’économiser 2 milliards de livres sterling l’année dernière – mais les fausses réclamations auraient encore atteint 8,5 milliards de livres sterling.

Et le personnel de la Direction de la lutte contre la fraude, la conformité et la dette pense que ce sont des gangs derrière bon nombre des réclamations frauduleuses.

Le soupçon est né après qu’un analyste a remarqué que la même porte vert citron apparaissait sur plusieurs photographies offertes par des demandeurs cherchant à prouver qu’ils vivaient au Royaume-Uni.

Tom Pursglove, ministre d’État chargé des personnes handicapées, de la santé et du travail, a déclaré: «Cette porte, que les criminels considèrent comme la porte d’entrée du succès en termes de fraude, est importante. C’est une image assez chère.

Un membre du personnel de la direction de la lutte contre la fraude, la conformité et la dette a expliqué : « Au cours des deux dernières années, l’équipe a reçu des milliers de documents manipulés et construits pour tenter de poursuivre des réclamations tout en étant à l’étranger.

«Une fois ce modèle identifié, les agents de fraude partagent très rapidement ces renseignements avec d’autres bureaux à travers le pays pour s’assurer que si d’autres de ces photographies sont fournies, ils savent qu’elles font partie du même lot de demandeurs.

“Ces agents de fraude qualifiés peuvent rapidement détecter, prévenir et réparer tout domaine de fraude qui émerge et ils doivent être beaucoup plus expérimentés dans l’examen de ces tendances de fraude.”