Comment les gagnants et les perdants des élections sont appelés par les médias

Nous sommes enfin arrivés au jour du scrutin, il est donc temps pour la plupart d’entre nous à la maison de s’asseoir et de regarder les résultats arriver. Mais la clôture des sondages ne marque que le début de la soirée pour les personnes chargées de partager ces résultats avec le monde.

Bien que la victoire soit déclarée et que des discours de concession soient prononcés dans de nombreuses courses le soir d’une élection (ou dans les jours qui suivent, selon l’état et la race), les votes ne sont réellement certifiés dans aucune course que bien plus tard. Le vote aux États-Unis n’est pas centralisé par le gouvernement fédéral, ce qui signifie qu’il appartient souvent aux organes de presse d’informer les électeurs – et les candidats – de qui a remporté une course.

Chez Vox, nous utilisons l’Associated Press pour signaler les gagnants et les perdants de la soirée. Beaucoup de nos collègues des nouvelles télévisées utilisent les données du National Election Pool pour appeler les courses. Rob Farbman est le vice-président exécutif d’Edison Research, l’organisation qui mène des sondages pour le NEP. Selon lui, il s’agit d’un effort hautement coordonné qui déploie des personnes dans tout le pays pour rendre compte des sondages à la sortie ainsi que des décomptes des votes des greffiers du comté.

Ces données sont ensuite transmises aux principaux réseaux d’information – ABC, CBS, CNN et NBC – pour qu’ils fassent leurs propres tableaux et passent les appels. Le directeur des élections et des enquêtes de CBS, Anthony Salvanto, a déclaré que cela pouvait se prolonger tard dans la soirée et au-delà, en particulier compte tenu du nombre croissant d’électeurs qui ont voté tôt ou par courrier.

Dans l’épisode de cette semaine de Les mauvaises herbes, Farbman et Salvanto détaillent comment les votes sont appelés et à quoi s’attendre dans les prochains jours.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de ma conversation avec eux, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez Les mauvaises herbes partout où vous obtenez des podcasts, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Stitcher.

Colline de Jonquilyn

Que fait exactement la NEP ?

Rob Farbman

Ce que nous faisons est vraiment en deux parties. L’un consiste en des enquêtes pour analyser les élections, en effectuant des sondages à la sortie des urnes, des sondages préélectoraux sur les électeurs absents et des sondages anticipés sur les électeurs. Et puis l’autre partie de ce que nous faisons est de collecter tous les votes à l’échelle nationale de chaque municipalité du pays. Et cela fait 4 607 municipalités différentes. C’est nous qui collectons et présentons les données aux réseaux de télévision, à CBS, CNN, ABC et NBC, ainsi qu’à nos autres clients. Nous faisons cette totalisation pour eux parce que c’est vraiment un processus très lent aux États-Unis.

Colline de Jonquilyn

Que ferez-vous le jour du scrutin ?

Rob Farbman

Quant aux sondages à la sortie des urnes, [I’ll be] rechercher des données qui semblent inexactes ou erronées, juste pour s’assurer que l’enquête est aussi précise que possible. Et puis, à la fermeture des bureaux de vote, tout dépend du décompte des voix. C’est juste un projet logistique gigantesque qui collecte ces votes de tout le pays. Nous avons des milliers d’employés d’un jour à travers le pays qui appellent les résultats dans les salles téléphoniques. Nous collectons également beaucoup de données via des flux de données, ce que nous aimons beaucoup car cela facilite grandement les choses. Pour 2020, je crois que nous avons utilisé neuf centres d’appels différents pour collecter les données. Je suis vraiment juste sur la qualité des données, obtenir les données et m’assurer qu’elles sont correctes. C’est plus mon travail que de projeter les gagnants.

Colline de Jonquilyn

Comment savoir quand appeler une course ?

Rob Farbman

C’est devenu beaucoup plus compliqué, en particulier depuis 2020, lorsque tant de personnes ont commencé à voter par correspondance et par correspondance. Cela fait partie de la controverse avec le président Trump. [Take California, for example.] Le vote anticipé est souvent très différent du vote compté plus tard en Californie. Des millions et des millions de votes ne sont comptés que tard dans la nuit, ou le lendemain ou la semaine suivante. Donc, dans ce cas, les démocrates auront toujours beaucoup de votes à la banque tard et dans d’autres États également très démocrates. Il est plus probable qu’il s’agisse de votes par correspondance qui seront comptés pendant de nombreux jours et parfois des semaines.

Colline de Jonquilyn

Tant de gens se méfient du processus électoral en ce moment. Je me demande si cela a eu une incidence sur la façon dont vous faites tous votre travail? Comment gérez-vous ce moment dans lequel nous sommes?

Rob Farbman

Il est certainement plus difficile d’embaucher les gens que nous devons embaucher. Nous devons embaucher des milliers de personnes. Cela a certainement rendu la tâche plus difficile pour nous, mais cela a surtout rendu la tâche plus difficile pour les responsables électoraux. Ce qui est vraiment triste qu’ils se sentent menacés et qu’ils se sentent ostracisés parce qu’ils sont des fonctionnaires. Et généralement, les responsables électoraux démocrates et républicains ont toujours fait leur travail consciencieusement, et maintenant ils ont été vilipendés. Cela se répercute donc sur nous parce que nous comptons sur la coopération des responsables électoraux pour tout ce que nous faisons, même si c’est notre droit de sortir du scrutin — ce qui est le cas. S’ils ne veulent pas coopérer avec nous, ils peuvent nous compliquer la tâche. Et certains sont moins coopératifs simplement parce qu’ils doivent faire face à d’autres choses : des gens qui les accusent de tricherie ou des gens qui traînent dans des centres de comptage en tant qu’observateurs ou comme ils veulent s’appeler. Donc, cela se répercute vraiment sur nous, ce qui nous rend également les choses plus difficiles.

Colline de Jonquilyn

Anthony, à quoi ressemble votre soirée électorale lorsque les données du NEP arrivent ?

Antoine Salvanto

À 17 heures, les vannes commencent à s’ouvrir, si vous voulez. Et je reviendrai et informerai les gens et commencerai à rapporter certains des sujets plus larges, comme ce qui était dans l’esprit des électeurs et où en sont les choses par rapport à ce que les électeurs disent vouloir. Les gens ne devraient pas considérer ces sondages anticipés comme nécessairement prédictifs de ce qui va se passer, car il reste encore des heures à voter.

À 19 heures, certains de ces États clés ont fermé, puis nous roulons. Nous essayons de faire ces estimations en temps réel. Et au moment où nous arrivons à 21 heures, la plupart des États ont fermé. Et dans le cas des élections de mi-mandat, on se concentre beaucoup sur ce que fait la Chambre. Et pour ce faire, nous commencerons à faire des estimations du nombre de sièges, au moins au minimum, que chaque parti obtiendra.

Colline de Jonquilyn

Beaucoup de courses sont proches et cela prend du temps. 2000, je pense, restera dans l’infamie. L’année 2016 ne s’est pas déroulée comme le prévoyaient de nombreux sondages. Et il a fallu du temps pour [the] 2020 [results to come in]. Je suis curieux de savoir comment vous gérez tous ces courses très serrées.

Antoine Salvanto

Le processus de réflexion sur une course très serrée dépend beaucoup de la compréhension du nombre de bulletins de vote restant à compter. Parce que ce que vous pouvez voir étant donné les régions ou les comtés, le vote passé, leur partisanerie, leur démographie – quelque chose sur la façon dont nous pourrions imaginer qu’ils ont voté. Maintenant, bien sûr, il y a toujours une différence et vous devez en tenir compte. Mais vous pouvez commencer à obtenir une estimation du type de vote en suspens. Donc, si c’est très proche et disons qu’il reste une grande ville où les démocrates réussissent presque toujours extrêmement bien, vous pouvez dire : « Écoutez, ce sont des quartiers démocrates. Et puis, en fin de compte, de manière très simple, ce candidat – le candidat en queue de peloton – peut-il alors rattraper son retard ?

Colline de Jonquilyn

La confiance dans les médias et dans le processus démocratique commence à s’amenuiser. Je me demande quel impact cela a eu sur ce que vous faites, le cas échéant.

Antoine Salvanto

Je sais que d’après nos sondages [there is a] déclin des institutions de confiance. Ce que nous essayons de faire, c’est d’être aussi absolument transparents que possible. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons notre data desk dans le studio. C’est une raison pour laquelle je peux vous parler, pas à quelqu’un d’autre. Et c’est moi qui fais les projections. Et je dis ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et je vais vous dire ce qui a été compté et ce qui n’a pas été compté. Et j’espère que grâce à cette transparence, ce que les gens verront, c’est que le processus électoral américain est, en fait, formidable. Et je vous dis que de mon point de vue, en tant que personne qui a observé ces votes arriver pendant de nombreux cycles et de nombreuses années, c’est exact. Je dirais aux gens, ne vous contentez pas de regarder et d’attendre de voir qui gagne. Regardez pour voir le processus se dérouler et faites preuve de patience. Parfois, les votes sont comptés rapidement. Parfois, ils sont comptés lentement. Et de toute façon, ça va.