Comment les gagnants de Strictly ont encaissé des offres de lingerie, un emploi de Britain’s Got Talent et une nouvelle carrière bizarre

Les quatre derniers de STRICTLY s’affronteront ce soir pour le trophée convoité de la balle scintillante.

Les finalistes Fleur East, Molly Rainford, star de Britain’s Got Talent, la présentatrice Helen Skelton et Hamza Yassin espèrent danser jusqu’à la victoire dans l’émission de la BBC – avec le caméraman Hamza comme favori.

On pense que le gagnant recevra environ 100 000 £ – et à en juger par les antécédents des champions précédents, ils pourraient être sur la bonne voie pour gagner beaucoup plus.

Des accords de marque lucratifs aux concerts de modélisation et de présentation d’emplois, nous révélons comment les précédents gagnants ont profité de leur succès Strictly.

Rose Ayling-Ellis – 400 000 £

La star d’EastEnders Rose, 28 ans, a conquis le cœur de la nation lorsqu’elle a remporté le spectacle l’année dernière aux côtés de son partenaire de danse Giovanni Pernice.

Rose Ayling-Ellis était la dernière gagnante de Strictly, aux côtés de son partenaire de danse Giovanni Pernice

L'étoile vaut maintenant environ 400 000 £

Après avoir quitté le feuilleton, elle se concentre maintenant sur de « nouveaux défis » – y compris la sensibilisation à la communauté sourde.

En août 2022, elle a travaillé avec la société de jouets Mattel pour dévoiler la première poupée Barbie sourde équipée d’appareils auditifs contour d’oreille.

Elle aurait une valeur d’environ 400 000 £ et devrait présenter un nouveau documentaire percutant de la BBC.

Il se concentrera sur les défis, les discriminations et les obstacles auxquels la communauté sourde est confrontée.

Bill Bailey – 5,6 millions de livres sterling

De la danse au chant et au stand-up, il semble qu’il n’y ait rien vers quoi le comédien Bill Bailey ne puisse pas tourner la main.

Après avoir admis qu’il pensait qu’il serait le « numéro de blague » du programme 2020, Bill a séduit les juges et les téléspectateurs avec ses performances époustouflantes et son talent naturel.

L’homme de 57 ans a remporté le spectacle avec son partenaire de danse Oti Mabuse et a une fortune estimée à environ 5,6 millions de livres sterling.

Après le spectacle, il est retourné en tournée, a animé Have I Got News For You, est apparu sur Stand Up To Cancer sur Channel 4 et a joué un rôle dans le redémarrage de Worzel Gummidge l’année dernière.

En plus de sa carrière d’acteur et de comédien extrêmement réussie, en 2020, il détenait également près d’un million de livres sterling dans trois entreprises différentes, dont une entreprise immobilière appelée Kampung Pala Properties.

Il a même admis qu’il espère un jour représenter le Royaume-Uni à l’Eurovision.

Kelvin Fletcher – 3,6 millions de livres sterling

Depuis qu’il a remporté la série 17 en 2019, l’acteur Kelvin Fletcher s’est taillé une carrière plutôt unique après s’être frayé un chemin dans le Strictly Hall of Fame.

Auparavant surtout connu pour avoir joué Andy Sugden sur le feuilleton ITV Emmerdale pendant 20 ans, Kelvin s’est maintenant tourné vers l’agriculture, en achetant une propriété dans le Peak District.

L’entreprise est au centre d’un documentaire en six parties de la BBC, Kelvin Fletcher’s Big Farming Adventure, dans lequel il joue aux côtés de sa femme Liz.

En mai de cette année, le couple a accueilli des jumeaux – les frères de leur fille Marnie, cinq ans, et de leur fils Milo, trois ans.

De plus, Kelvin est pilote de course automobile et a participé aux championnats britanniques GT.

Stacey Dooley – 1 million de livres sterling

La journaliste Stacey s’est frayé un chemin dans le livre des records Strictly, remportant la série 16 avec son partenaire de danse – et maintenant son petit ami – Kevin Clifton en 2018.

Par la suite, la réalisatrice de documentaires, 35 ans, qui est actuellement enceinte de son premier enfant, a signé un contrat d’un an avec la BBC pour 250 000 £ et a décroché une campagne publicitaire lucrative pour la marque de cheveux Clairol.

Bien que l’accord de parrainage, dans lequel elle danse dans un justaucorps bleu en agitant ses mèches rouges emblématiques, l’aurait licenciée en tant qu’animatrice de l’émission de la BBC Glow Up, un concours pour les maquilleurs amateurs.

En plus de continuer à faire des documentaires, Stacey a également dirigé DNA Family Secrets et This Is My House, est apparu sur The Wheel de Michael McIntyre et a été Prawn Cocktail dans la dernière série de The Masked Dancer.

Elle est estimée à environ 1 million de livres sterling.

Joe McFadden – inconnu

Joe et Katya ont levé la boule de paillettes en 2017

L’ancien acteur de Holby City, Joe, a remporté la série 15 en 2017 avec sa partenaire Katya Jones, dans une finale surnommée l’une des “meilleures de tous les temps”.

Ayant quitté le drame hospitalier en milieu de série, il a révélé après sa victoire qu’il était au chômage et célibataire.

L’année suivante, il a fait une apparition sur Sport Relief et était occupé à auditionner pour de nouveaux rôles.

Au début, Joe, 47 ans, a eu du mal à décrocher le travail théâtral plus granuleux dont il rêvait, mais il tourne maintenant dans un mystère de meurtre d’Agatha Christie.

En 2019, il a joué dans une production en tournée de la comédie musicale Priscilla, reine du désert.

On ne sait pas quelle est sa valeur nette.

Minerai d’Oduba – 2,2 millions de livres sterling

L’ancien présentateur de BBC Breakfast Ore, 37 ans, a remporté la 14e série du spectacle de danse avec Joanne Clifton.

Cela a semblé aiguiser son appétit pour la télé-réalité, car il a continué à apparaître sur Celebrity SAS: Who Dares Wins et The Cube.

Le spectacle a également lancé sa carrière de théâtre musical, alors qu’Ore a décroché des rôles dans Grease en 2019 et The Rocky Horror Picture Show.

Il a également joué aux côtés de Jason Manford dans la comédie musicale de Kander et Ebb, Curtains, et a joué le présentateur de nouvelles Akintola dans le drame BBC One Noughts + Crosses.

Sa fortune est estimée à environ 2,2 millions de livres sterling.

Jay McGuiness – 5,5 millions de livres sterling

Jay était le grand favori depuis le début de la série 2015 de Strictly, qu’il a remportée avec sa partenaire Aliona Vilani.

Le chanteur de Wanted, 32 ans, a poursuivi une carrière réussie dans le West End, en jouant récemment dans Sleepless: A Musical Romance aux côtés de l’ex-Girls Aloud star Kimberley Walsh.

C’était la deuxième production dans laquelle les deux sont apparus ensemble – après avoir séduit les producteurs avec leur chimie lorsqu’ils ont tous deux joué dans Big: The Musical en 2019.

D’une valeur estimée à 5,5 millions de livres sterling, Jay a retrouvé The Wanted pour donner un concert caritatif à Tom Parker – décédé d’une tumeur au cerveau plus tôt cette année.

Abbaye Clancy – 3,4 millions de livres sterling

Le mannequin a décroché des concerts de mannequinat et des offres de lingerie

L’abbaye de Liverpudlian, qui s’est fait connaître lorsqu’elle a terminé deuxième du Next Top Model britannique en 2006, a remporté Strictly avec son partenaire Aljaz Skorjanec en 2013.

Cela a fait de l’épouse de Peter Crouch un nom familier, et des accords de parrainage lucratifs et des contrats de mannequinat sont arrivés.

L’étourdissante, 36 ans, a récemment présenté la campagne de Noël de la marque américaine de sous-vêtements Victoria’s Secret.

À partir de 2015, elle a présenté le Next Top Model britannique, et elle est également invitée à This Morning.

Louis Smith – 850 000 £

Louis Smith a remporté la série 10 de Strictly

Dans la foulée de sa performance médaillée aux Jeux olympiques de Londres 2012, le gymnaste Louis a remporté la balle scintillante avec Flavia Cacace.

L’année suivante, il a reçu un MBE et a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014.

Après avoir pris sa retraite de la gymnastique en 2018, après être revenu de Rio 2016 avec une médaille d’argent, Louis a participé à plusieurs émissions de téléréalité.

Il est apparu sur The Jump, Celebrity Hunted, un spectacle de danse en direct appelé Rip It Up, et a remporté The Masked Dancer en tant que Carwash en 2021.

Louis, 33 ans, vaut environ 850 000 £.

Harry Judd – 1,6 million de livres sterling

Le batteur de McFly, Harry, a remporté Strictly en 2011 avec la danseuse professionnelle Aliona Vilani, et a gagné une toute nouvelle légion de fans.

D’autres opportunités télévisées ont suivi; il est apparu sur Celebrity Juice en 2012 et a même participé à une version célébrité de The Chase en 2013.

Sa popularité sur Strictly l’a vu revenir pour le spécial de Noël 2015, où il était associé à Joanne Clifton.

En 2013, McFly s’est associé à Busted pour devenir McBusted et a joué une tournée à guichets fermés de 34 dates.

Harry, 36 ans, a une valeur estimée à 1,6 million de livres sterling.

Kara Tointon – 820 000 £

Kara a gagné avec Artem en 2010

La carrière de Kara n’a cessé de se renforcer depuis qu’elle a remporté la série 8 de Strictly en 2010 avec son partenaire de danse Artem Chigvintsev – elle a même admis que cela avait changé sa vie.

Ayant déjà joué dans EastEnders, elle a ensuite décroché des rôles dans le drame ITV Mr Selfridge, et a une série de crédits de théâtre à son nom, notamment Absent Friends et Relatively Speaking.

Kara, 39 ans, a également joué Maria dans The Sound of Music Live d’ITV et a été applaudie pour ses talents de chanteuse.

Sa valeur nette est estimée à environ 820 000 £.

Alesha Dixon – 3,2 millions de livres sterling

La star est devenue célèbre en tant que chanteuse et est également une danseuse talentueuse

Sans doute l’un des anciens élèves les plus titrés de Strictly, après avoir remporté la cinquième série en 2007, Alesha Dixon a même continué à juger l’émission de 2009 à 2011.

Elle a également présenté de nombreuses émissions de télévision depuis, notamment Alesha’s Street Dance Stars (2010), Your Face Sounds Familiar (2013), Text Santa (2014-2015), Dance Dance Dance (2017) et The Greatest Dancer.

Elle est devenue célèbre en tant que tiers du groupe de filles de R&B et de garage Mis-Teeq, a publié une série de livres pour enfants et est juge de Britain’s Got Talent – ​​ce qui lui a valu une valeur nette d’environ 3,2 millions de livres sterling.