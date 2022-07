Comment les fusillades de masse modifient les lois américaines sur les armes à feu

Pendant des décennies, le Congrès américain n’a pas réussi à faire bouger de manière significative la réforme des armes à feu à la suite des fusillades de masse. Mais cette réponse fédérale faible a obscurci une autre histoire : que Etat les lois sur les armes à feu changent après les fusillades de masse. Et une étude a révélé que, dans les législatures des États contrôlées par les républicains, une fusillade de masse double à peu près le nombre de lois assouplissant les restrictions sur les armes à feu l’année suivante.

Dans cette vidéo, nous regardons le Texas, où des années de fusillades de masse aux États-Unis se sont heurtées à des lois qui élargissent l’accès aux armes à feu. Nous avons parlé avec Flo Rice, une survivante de la fusillade du lycée de Santa Fe en 2018, où un homme armé a tué 10 personnes. Flo a été abattu de six balles. Elle et son mari, Scot, sont devenus des défenseurs de la sécurité des armes à feu et ont essayé de faire adopter des lois plus strictes sur les armes à feu au Texas. Regardez l’article ci-dessus pour voir ce qui s’est passé et ce que leur histoire révèle sur qui a le pouvoir en matière de politique des armes à feu aux États-Unis.

