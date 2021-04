LES frères Menendez sont entrés dans l’antre de leur manoir familial de 5 millions de dollars armés de fusils de chasse – ils ont trouvé leur mère et leur père à l’intérieur, et ils ont ouvert le feu.

Erik et Lyle Menendez sont devenus les meurtriers les plus célèbres des États-Unis dans les années 1990 pour avoir tué leurs parents – mais maintenant, une nouvelle génération d’utilisateurs de TikTok découvre leur cas et devient de grands fans des frères, regardant des vidéos sur eux des centaines de millions de fois.

Les frères Menendez, qui ont abattu leurs parents en 1989, sont devenus des stars improbables des médias sociaux

Lyle, à gauche, et Erik ont ​​admis avoir tué leurs parents, mais ont soutenu que c’était en légitime défense Crédit: AP

Lyle et Erik, qui avaient respectivement 21 et 18 ans au moment de la fusillade de José et Kitty Menendez en 1989, ont été condamnés à perpétuité sans libération conditionnelle sept ans après le massacre.

Dans l’un des drames télévisés les plus médiatisés de la décennie, les frères ont fait valoir qu’ils avaient été poussés au meurtre après avoir subi des années d’abus physiques et sexuels de la part de leurs parents.

Mais l’accusation a déclaré qu’ils étaient motivés par l’argent, un argument qui a été renforcé par le fait que les frères ont dépensé environ 700000 dollars en voitures, montres et autres produits de luxe entre le moment du bain de sang et leur arrestation en 1990.

Maintenant, un documentaire sur Hulu sur leur nouveau soutien sur les réseaux sociaux, Inside the Menendez Movement, montre comment les jeunes soutiens pensent que les frères ont été traités injustement.

Lyle, à gauche, et Eric, à droite, avec leurs parents Kitty et José – les frères ont été accusés d’avoir tué leurs parents contre de l’argent Crédit: Document

« Les gens se disent: ‘Oh, qui est-ce comme un mec sexy à la tribune du tribunal?' », Déclare Lulu Maiorescu, une utilisatrice de TikTok dans la bande-annonce du documentaire.

«Et puis je pense que les gens ont commencé à faire des recherches sur l’affaire Menendez et à se dire: ‘Oh, c’est comme malade et tordu’.

« Comme si c’était si faux. »

Le prix du sang

Lorsque les enquêteurs sont arrivés au domicile de Menendez, ils ont été confrontés à une scène horrible.

L’arrière de la tête de José avait été abattu, tandis que Kitty a été retrouvée dans une mare de sang dans un couloir à l’extérieur de la tanière avec des blessures par balle aux bras, à la poitrine et au visage.

La vaste maison de Beverly Hills où le tournage a eu lieu appartenait autrefois à Prince et Elton John. Crédit: Alamy

José a reçu une balle dans l’arrière de la tête avec un fusil de chasse alors qu’il était assis sur le canapé – Kitty a couru mais a été abattu aussi

« Un œil et une partie de son nez manquaient », a rapporté Vanity Fair à propos de photos de scènes de crime montrées au tribunal.

« Cependant, son autre œil était ouvert et regardait dehors. Vous ne pouviez pas vous empêcher de penser qu’elle regardait son fils livrer le coup de grâce. »

Tous deux avaient également reçu une balle dans les genoux, dans un effort apparent pour le faire passer pour un coup du crime organisé, rapporte E Online.

Lyle a appelé le 9-1-1 ce soir-là pour signaler la mise en scène de la découverte des corps, que les frères prétendaient avoir retrouvés après leur retour d’une nuit en ville.

Les frères ont eux-mêmes appelé les services d’urgence après avoir prétendu être rentrés chez leurs parents décédés sans savoir ce qui s’était passé Crédit: AFP

Dans les semaines qui ont suivi les meurtres, Lyle et Erik ont ​​commencé à dépenser de manière extravagante grâce à un paiement d’assurance à six chiffres.

Lyle a acheté une Rolex, une Porsche et un restaurant à Princeton, New Jersey, où il avait déjà fréquenté l’université.

Ils ont également embauché un entraîneur de tennis privé qui les a formés dans leurs condos adjacents à Marina del Rey.

Et ils ont même employé un chauffeur de limousine pour les conduire entre les vacances à l’étranger.

Lyle a acheté une Porsche Carrera après avoir tué ses parents avec d’autres luxes coûteux Crédit: Alamy

Les dépenses ne sont pas passées inaperçues par la police, qui soupçonnait que les frères étaient vraiment responsables des meurtres.

Les flics ont demandé à l’un des amis des frères, Craig Cignarelli, de porter un fil de fer dans une tentative infructueuse d’enregistrer les aveux des meurtres.

En fin de compte, Erik a avoué les meurtres à son thérapeute, Jerome Oziel, ce qui a finalement conduit à leur arrestation.

Soumis à des mauvais traitements

Ce n’est pas Oziel qui a averti la police – c’était sa maîtresse, Judalon Smyth.

Oziel a dit à Smyth que les frères avaient avoué le crime lors d’une séance, et il prévoyait d’enregistrer des déclarations plus incriminantes.

Les corps de José et Kitty ont été transportés hors de la maison de Beverly Hills – l’affaire est devenue un spectacle médiatique Crédit: ABC

Sur la bande, qui a été diffusée au tribunal, les frères disent qu’ils ont tué leur mère pour la sortir «de sa misère» et que leur père méritait de mourir parce que son infidélité a conduit à cette misère, rapporte le LA Times.

Ils ont été arrêtés en 1990 et, après une longue dispute sur l’admissibilité ou non de la cassette d’Oziel comme preuve, le procès a commencé en 1993.

Il a été diffusé sur Court TV et est devenu une sensation lorsque l’avocat des frères, Leslie Abramson, a soutenu qu’ils avaient été poussés à des meurtres par légitime défense après une vie d’abus horribles.

Lyle a témoigné que son père l’avait agressé sexuellement quand il avait entre six et huit ans et que sa mère l’inviterait à coucher avec elle à l’adolescence et qu’il la touchait «partout», rapporte le LA Times.

Le procès des frères a été regardé à travers les États-Unis sur le nouveau réseau Court TV Crédits: Getty

Erik a déclaré que son père l’avait agressé entre six et 18 ans.

« J’avais rejeté ce qui m’était arrivé comme quelque chose qui était arrivé aux petits garçons », a déclaré Lyle devant le tribunal.

Expliquant sa motivation en tuant son père, il a ajouté: « Je pensais que nous étions en danger. Je sentais qu’il n’avait pas le choix.

« Il nous tuerait. Il se débarrasserait de nous d’une manière ou d’une autre. »

Les frères ont déclaré avoir été maltraités par leurs deux parents pendant des années avant la fusillade Crédit: ABC

Leurs procès simultanés ont abouti à deux jurys dans l’impasse – ils ont ensuite été jugés à nouveau, cette fois par un seul jury, et ont tous deux été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre.

En 1996, ils ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

«Nous pensions qu’il y avait eu des abus psychologiques dans une certaine mesure. Je pense que la plupart d’entre nous le croyaient », a déclaré la jurée Lesley Hillings au LA Times après la condamnation.

« Abus sexuel? Je ne pense pas que nous saurons jamais si c’est vrai ou non.

Renouveau viral

Les frères Menendez ont été envoyés dans des prisons séparées et leur crime est devenu flou – jusque récemment.

Un regain d’intérêt médiatique pour leur histoire a commencé en 2017 avec le téléfilm Menendez: Blood Brothers, dans lequel Courtney Love joue Kitty.

Les frères Menendez ont accordé des interviews en prison au fil des ans mais ne sont revenus que récemment sous les projecteurs Crédit: ABC

Et la même année, Erik a donné des interviews approfondies de la prison pour les docu-séries A&E The Menendez Murders: Erik Tells All.

Lorsque la série a commencé à diffuser sur Hulu en 2019, l’intérêt pour l’histoire a explosé et des comptes de médias sociaux ont commencé à apparaître, affirmant que les frères avaient été condamnés à tort.

Certains articles de TikTok ne font que commenter la beauté des tueurs – quelque chose qui aurait fait qu’ils recevaient 1 000 lettres par semaine en prison lors de leur première arrestation, parfois accompagnées de photos de nus.

Mais bon nombre des nouveaux récits croient sincèrement que les abus qu’ils ont décrits dans leur témoignage au procès ont été négligés et injustement minimisés dans les médias.

Les comptes TikTok avec des millions de likes ont porté l’affaire des frères Menendez à des milliers de nouveaux supporters Crédit: TikTok / @@ menendezsupporterrr

Fabienne Bersching, une Allemande de 20 ans qui a découvert le cas grâce aux publications de TikTok, a été inspirée pour créer son propre compte Instagram pour défendre les frères.

« Ma mère est une personne qui dit: » Vous savez, ils ont tué leurs parents, et c’est faux « », a déclaré Fabienne au New York Times.

«Je suis toujours comme, ‘Ouais, c’est faux.’ Je ne soutiens pas le fait qu’ils ont tué leurs parents et je ne le ferai jamais.

« Mais c’est l’histoire de fond qui est tellement plus importante pour moi. »

La spéciale 20/20 Inside the Menendez Movement est en streaming maintenant sur Hulu