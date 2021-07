Comment les fraudeurs ont volé des avantages sur les comptes des destinataires

Alors que des millions d’Américains recevaient des allocations de chômage pour traverser la crise, les escrocs ont développé un nouveau moyen de voler de l’argent directement sur les comptes des bénéficiaires, selon une enquête de CNBC. Lorsque le compte d’une mère célibataire a été vidé, elle a dû ouvrir la tirelire de son enfant pour survivre. Une autre victime s’est étouffée en racontant à CNBC comment elle avait quitté une épicerie les mains vides. Un musicien a déclaré qu’il avait dû vivre dans sa voiture pendant quelques semaines après le vol de ses fonds. Au cœur du problème se trouve la technologie qui sous-tend la plupart des cartes de débit utilisées pour distribuer l’assurance-chômage dans certains États, selon les experts. Contrairement aux cartes de débit grand public standard, les cartes prépayées par le gouvernement manquent souvent de puce – elles utilisent plutôt une technologie de bande magnétique obsolète – ce qui les rend plus faciles à pénétrer pour les pirates.

Vanessa Rivera (à gauche), Azuri Moon (au centre), Candace Koole (à droite) disent toutes que leur assurance-chômage a été volée sur leurs comptes. Source : CNBC

« Une carte sans puce, c’est vraiment facile à copier », a déclaré Charles Henderson, associé directeur mondial et responsable de X-Force chez IBM Security. « Si un criminel a accès aux données de cette » bande magnétique « et qu’il peut soit réinitialiser le code PIN du titulaire de la carte, soit accéder également au code PIN, il peut fabriquer une carte et se rendre à un guichet automatique. » Une analyse de CNBC a révélé que des États comme la Californie et le Nevada ont vu une part démesurée de ce qu’on appelle la fraude aux transactions pendant la pandémie car, à quelques exceptions près, leur assurance-chômage était distribuée par le biais de cartes de débit sans puce. D’autres États, comme Hawaï, ont signalé des cas négligeables de fonds volés, car la plupart des prestations étaient directement déposées sur les comptes bancaires des bénéficiaires. Pourtant, 45 États et Washington, DC émettent des cartes de débit comme une option pour l’assurance-chômage.

Transactions non autorisées

Pendant la pandémie, une vague de chômage a fait du monde des allocations une cible privilégiée de fraude. Les paiements abusifs s’élevaient à près de 40 milliards de dollars à l’échelle nationale en janvier, selon les estimations du ministère du Travail. La majeure partie de cette fraude impliquait le vol d’identité – par lequel les criminels recevraient le chômage en utilisant de fausses informations. Mais la fraude à la transaction qui a effacé des milliers de comptes d’assurance-chômage est différente. Cela implique des transactions non autorisées, dans certains cas la copie des cartes et l’encaissement des comptes via des guichets automatiques. Bank of America, qui est responsable de la distribution des cartes de prestations gouvernementales en Californie, a déclaré à CNBC que moins de 2% de ses titulaires de cartes se sont fait voler leurs prestations pendant la pandémie. Azuri Moon, 30 ans, en a fait l’expérience. Interprète à temps partiel et professeur de musique, Moon s’est retrouvé au chômage pour la première fois de sa vie pendant la pandémie. Résident californien, il a souscrit une assurance chômage à partir du mois de mars. Vers octobre, alors qu’il tentait d’acheter un déjeuner dans un camion à tacos, sa carte a été refusée. Il a dit qu’il était allé à un guichet automatique pour retirer de l’argent en vain. « Mon compte a été entièrement vidé », a déclaré Moon dans une interview à CNBC, faisant référence au compte qui abritait ses allocations de chômage. « Et c’était en fait la première fois que j’avais vraiment besoin de m’y fier pour le loyer ce mois-ci. »

Alors que nous avons eu une pandémie mondiale de santé, nous avons eu une pandémie nationale en termes de fraude et de vol d’identité.

Moon a déclaré avoir appelé Bank of America et appris qu’il y avait eu deux retraits non autorisés à des guichets automatiques dans les jours qui ont précédé la découverte de la fraude. Au total, a-t-il dit, environ 1 800 $ ont été volés. Moon a déclaré qu’il lui avait fallu 11 heures pour déposer une réclamation auprès de la banque. Il a dit qu’on lui avait dit qu’il faudrait au moins 30 jours pour récupérer son argent. N’ayant pas d’argent pour payer le loyer, Moon a déclaré qu’il était temporairement devenu sans-abri, vivant dans sa voiture. Environ un mois après avoir déposé sa réclamation, Moon a déclaré qu’un représentant de la banque lui avait dit qu’il était responsable de l’argent volé et que l’entreprise ne fournirait pas de crédit. Moon a déclaré que la banque l’avait encouragé à déposer un rapport de police, ce qu’il a fait. Après des mois de communication, Moon a déclaré que Bank of America avait crédité son compte pour les fonds volés, mais seulement après avoir rejoint un recours collectif contre la banque.

Un recours collectif, une injonction

La poursuite que Moon a rejointe allègue que le cabinet « n’a pas pris de mesures raisonnables pour protéger les avantages des plaignants et des membres du groupe contre la fraude ». Déposée initialement devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie, la plainte indiquait que Bank of America n’avait pas mis en œuvre la technologie de puce « antifraude » dans les cartes des plaignants, les rendant « facilement susceptibles au clonage ». Brian Danitz, associé chez Cotchett, Pitre & McCarthy et avocat principal des plaignants pour le recours collectif, a déclaré qu’après avoir déposé l’affaire, il avait reçu plus de 800 appels « de personnes qui souhaitaient se joindre à nous ». Dans cette affaire, un juge de San Francisco a émis une injonction préliminaire le mois dernier qui empêche Bank of America de refuser les allégations de fraude et de geler des comptes sur la base de son filtre automatisé. En réponse à l’injonction, Bank of America a déclaré qu’elle allait « bien au-delà de ce qui est requis par la loi ». La société a déclaré dans des documents judiciaires qu’entre octobre 2020 et mars 2021, environ 255 000 réclamations pour fraude ont été déposées, dont la société a approuvé les remboursements pour environ la moitié. La banque a déclaré qu’une partie du risque est que les criminels prétendent faussement avoir fraudé et obtiennent ensuite des crédits provisoires, ce qui a coûté à la société 200 millions de dollars en 2020 rien qu’en Californie, selon des documents judiciaires. Un crédit provisoire est un crédit qui est temporairement ajouté à un compte lors de l’évaluation d’une réclamation pour fraude. En fonction du résultat d’un examen, il peut être rendu permanent ou supprimé.

« Plus de nourriture dans la maison »

Vanessa Rivera et son fils. Source : Vanessa Rivera

Les destinataires légitimes disent qu’ils ont été pris dans la ligne de mire. Les mères célibataires Candace Koole, 29 ans, et Vanessa Rivera, 30 ans, ont déclaré avoir vécu une expérience similaire à celle de Moon. Koole, une doula, et Rivera, un négociateur de privilèges, ont déclaré qu’ils étaient devenus chômeurs au printemps dernier et qu’ils avaient reçu des prestations californiennes. Koole a découvert que ses fonds manquaient lorsqu’elle essayait d’acheter de la nourriture à l’épicerie. Elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de récupérer rapidement les 9 000 $ qui avaient été volés. « Je n’ai jamais su si j’allais être sans-abri. Je n’ai jamais su si … vous savez, si j’allais pouvoir offrir des cadeaux d’anniversaire à mon enfant », a déclaré Koole dans une interview à CNBC. « Je n’ai jamais su ce qui se passait. C’était vers Noël, c’était aussi très difficile. » Lorsque Rivera a remarqué que 800 $ de prestations avaient été volés, elle a dit qu’elle devait vider les économies de sa famille. « À un moment donné, j’ai dû casser la tirelire de mon fils parce que je n’avais pas d’essence et il n’avait pas – nous n’avions pas – comme, plus de nourriture dans la maison », a déclaré Rivera à CNBC. Les deux sont également des plaignants dans le même recours collectif que Moon. Bank of America n’a pas commenté les situations de Moon, Koole et Rivera. La banque a déclaré dans une déclaration à CNBC que son « objectif n ° 1 a toujours été de garantir que les destinataires légitimes puissent accéder à leurs avantages ». Bill Halldin, un porte-parole du cabinet, a déclaré que l’année dernière, il avait augmenté son équipe au service de ces programmes « de plusieurs centaines à plus de 6 000 personnes, réduisant considérablement les temps d’attente lorsque nous répondions aux appels et examinions les réclamations ». Halldin a déclaré que la banque s’était engagée à « des mesures supplémentaires pour aider les bénéficiaires de chômage qui ont été victimes de fraude à recevoir leurs prestations le plus rapidement possible ».

Le coût plus élevé des puces

Candace Koole et son fils. Source : Candace Koole

Moon, Koole et Rivera ont déclaré que leurs cartes de débit n’incluaient pas de puces. Les experts en cartes ont déclaré à CNBC que les cartes gouvernementales prépayées manquent généralement de puces car elles peuvent être environ 50% plus chères à produire. De plus, contrairement aux cartes de débit et de crédit habituelles des clients bancaires, ces cartes d’avantages sociaux sont temporaires et ne durent que plusieurs mois, jusqu’à ce que le bénéficiaire trouve un emploi à temps plein. CNBC a obtenu un accord entre Bank of America et la Californie pour distribuer les avantages gouvernementaux à partir de 2016. Dans cet accord, l’État n’a demandé qu’une bande magnétique, jamais une puce. Par conséquent, la banque n’a pas eu besoin d’inclure des puces dans les cartes qu’elle a émises pour les Californiens. La Californie a récemment prolongé son contrat avec Bank of America, bien que la banque ait déclaré à CNBC qu’elle « voudrait se retirer de cette activité dès que possible ». Bank of America a récemment cessé ce type de travail dans l’Iowa, le Kansas, le Maryland et le Nevada. US Bank, Comerica et KeyBank sont les trois autres plus grands distributeurs d’allocations de chômage. US Bank et Comerica n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC. KeyBank a refusé de fournir d’autres commentaires sur les incidents de fraude dus aux enquêtes en cours. En attendant, la Californie et d’autres États cherchent à atténuer l’assaut de la fraude aux transactions qui a proliféré dans leurs systèmes pendant la pandémie. « Je dois imaginer que s’il y avait une technologie de puce anti-fraude dans ces cartes, il y aurait beaucoup moins de fraude », a déclaré le membre de l’Assemblée David Chiu, un démocrate, qui dirige la réforme du département de développement de l’emploi de Californie, qui gère les prestations au nom de l’État.

Les cartes de chômage de Californie ne contiennent pas de puces de sécurité. Source : CNBC