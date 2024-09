Comment les franchises de films de super-héros ont perdu leur chemin : « C’est un véritable chaos »

Il y a une situation évoquée dans la prochaine série de HBO La Franchise — une comédie sur les difficultés rencontrées dans les coulisses de la réalisation d’un film de super-héros — cela semble plutôt absurde : un réalisateur qui travaille dur sur un film fictif de type Marvel se rend progressivement compte que les dirigeants du studio ont changé d’avis sur la direction créative du projet et ont commencé à tourner secrètement le « vrai » film ailleurs, tandis qu’il continuait à filmer des scènes destinées à être abandonnées.

Pourtant, cela est déjà arrivé à au moins un cinéaste travaillant sur un film de franchise, selon les producteurs de la série.

« Toutes les recherches que nous avons faites – et nous en avons fait des tonnes, nous avons parlé à tellement de gens – le chaos réel [on superhero films] « C’était vraiment surprenant », dit La Franchise créateur Jon Brown (Succession), qui a réalisé la série avec Armando Iannucci (Vice-président) et le réalisateur oscarisé Sam Mendes (1917). « Les gens pensent que ces films sont conçus en phases bien définies pour les 10 prochaines années. Puis vous entendez parler d’un tournage où, le matin, une limousine s’arrête littéralement, la fenêtre se baisse et ils distribuent de nouvelles pages de script. Ou bien les producteurs sur le plateau ont huit versions du même script ouvertes, et ils passent en revue chaque script, en sélectionnant les lignes, puis ils créent une scène à partir de rien. Ou bien le studio envoie un acteur sur le plateau le matin et il réécrit en gros toute la scène de la journée. [to accommodate the last-minute cast addition]. On pourrait penser que tout cela a été décidé il y a deux ans, mais cela s’est produit à maintes reprises dans les films Marvel et DC.

En conséquence, les auteurs de La Franchise Les producteurs se sont retrouvés dans une situation assez étrange : ils ont parfois dû faire des choix d’histoires pour leur série qui étaient moins fous que les anecdotes réelles qu’ils entendaient de la part des initiés de l’industrie. « On se dit : « Je sais que c’est vrai, mais ça semble trop ridicule » », a déclaré Brown. « Il faut donc parfois revenir en arrière, car on ne pense pas que les gens y croiront à moins qu’ils ne sachent que c’est vrai. »

La Franchise a commencé (son histoire d’origine, si vous voulez) lorsque Mendes et Iannucci déjeunaient à Londres. Ils ont échangé des idées de collaboration et aucune d’entre elles ne convenait. Puis Mendes – qui venait de terminer le tournage du film à succès de James Bond de 2015 Spectre — a partagé une partie du « magnifique chaos » qu’il a enduré en réalisant deux films de James Bond. « La réalité de la réalisation [franchise] « Le cinéma est souvent absurde, chaotique, et les décisions sont prises pour les raisons les plus aléatoires. On est en équilibre sur le fil du rasoir tout le temps », explique Mendes. « On a l’impression qu’un énorme moteur avance sans relâche, et parfois on a l’impression de conduire le train, et parfois on n’est qu’un passager en tant que réalisateur. »

Alors que les deux quittaient le restaurant, Mendes se souvient : « Armando s’est retourné et a dit : «C’est « un spectacle – une comédie qui se déroule dans les coulisses d’un film de franchise. »

Pour Mendes, qui dirige le pilote de la série, c’était l’occasion pour le réalisateur de films sérieux d’essayer quelque chose de différent. « C’est le genre de séries que je regarde, et j’ai toujours été triste de ne jamais avoir pu réaliser une série que j’aurais vraiment envie de voir quand je rentrerai chez moi le soir », dit-il.

Les deux hommes ont rapidement compris que le genre idéal à satiriser n’était pas une franchise d’espionnage, mais une saga de super-héros. « Au Royaume-Uni, on ne peut pas déménager sans tomber sur un acteur qui a passé les 18 derniers mois enfermé dans une petite pièce verte à faire semblant de lutter contre des extraterrestres et à être très bien payé tout en devenant complètement fou », explique Iannucci.

Une fois que Brown a été engagé comme showrunner, HBO a donné le feu vert au projet. Le casting s’est avéré étonnamment difficile, car les producteurs ne voulaient pas d’acteurs pour certains rôles s’ils avaient déjà réalisé un projet de bande dessinée. « Il est très difficile de trouver des acteurs qui peuvent être des super-héros crédibles – qui ont le physique et le ton – qui [haven’t previously done] « Je pense que je suis un peu à court d’idées, dit Brown. Je me souviens avoir lu des articles sur Wall Street et sur la façon dont ce système aspire les meilleurs cerveaux du MIT et de Harvard, puis les place devant un terminal et les oblige à effectuer des transactions sans fin. Un phénomène similaire se produit à Hollywood, où des gens incroyablement doués dans leur domaine sont aspirés par cette machine et le travail qu’ils font ne leur permet pas d’exprimer toute l’étendue de leurs capacités. C’est assez déchirant et assez drôle. »

Le résultat est une comédie de travail mordante et pleine d’esprit qui suit le casting et l’équipe de Tectoun film sur un super-héros capable de provoquer des tremblements de terre. Parmi les acteurs figurent une star peu sûre d’elle (Billy Magnussen), un comédien britannique arrogant (Richard E. Grant), un réalisateur visionnaire frustré (Daniel Brühl) et une productrice débutante ambitieuse (Aya Cash). Mais le point central de la série est le premier assistant réalisateur assiégé de la production, Daniel (Himesh Patel), qui tente désespérément de faire tourner toutes les assiettes et de satisfaire les égos tout en encadrant une troisième assistante réalisatrice importune (Lolly Adefope).

Jessica Hynes, Isaac Powell, Aya Cash, Himesh Patel, Daniel Brühl et Lolly Adefope dans La Franchise. Colin Hutton/HBO

« Le cœur battant de la série est davantage lié aux assistants techniques, aux assistants de production, aux superviseurs de scénario, aux producteurs exécutifs et à l’équipe qui réalisent réellement les films et ne reçoivent aucun éloge public pour cela », explique Mendes, tandis que Brown ajoute : « Nous voulions faire une série sur des artisans piégés dans une machine dysfonctionnelle, plutôt que sur une équipe de ratés qui n’arrivent à rien faire correctement. »

Le patron de la production fictive est Pat Shannon (Darren Goldstein), un dirigeant brutalement pragmatique des studios Maximum qui déclare que la « fatigue de la franchise » n’est « pas une vraie maladie ni une arnaque ». Le personnage rappellera sans aucun doute aux téléspectateurs le patron de Marvel, Kevin Feige – il lui ressemble même un peu – même si les producteurs affirment que le personnage est écrit très différemment. « Tous ceux à qui nous avons parlé ont dit : « Kevin Feige est un homme incroyablement gentil » », explique Brown. « Donc tout de suite, en tant que scénariste, vous vous dites : « Putain, c’est vraiment dommage – soyez un vrai monstre et nous pourrions le traquer. » »

Pourtant, le fait que Feige ait un rôle aussi actif dans un studio prolifique est certainement critiqué. Brown soupçonne que le fait de donner autant d’autorité créative à une seule personne est l’une des sources des difficultés du MCU. « Il y a un entonnoir très fin qui [Marvel] « Les productions se déroulent de différentes manières, c’est-à-dire dans le cerveau de Kevin Feige », explique-t-il. « Toutes ces décisions sont prises par un seul homme. Je tournais huit épisodes d’une série télévisée et cela suffisait à me rendre presque fou. Imaginez avoir en tête en permanence une liste de ces films et séries télévisées tout en vous faisant dire par des personnes au-dessus de vous que les scores de Rotten Tomatoes sont en baisse, que le box-office est en baisse et que l’engagement est en baisse. »

L’un des meilleurs épisodes de la première saison montre les producteurs et les membres de l’équipe qui se débattent avec le « problème des femmes » du studio : trop peu de super-héroïnes. C’est une situation que Marvel et DC ont également essayé de résoudre publiquement et maladroitement. Dans la série, la solution des producteurs est d’insérer une actrice dans le film au milieu du tournage et de donner à son personnage une arme phallique toute-puissante issue de la bande dessinée, provoquant la panique des fans en ligne.

« Les films de franchise tentent de remédier à des défauts en apportant des corrections qui ont aliéné leur base de fans », explique Brown. « Ils ont donc cette tendance à faire entrer des personnages féminins puissants, mais cela affaiblit en quelque sorte les personnages masculins aux yeux de certaines personnes. Ce qui est triste dans tout cela, c’est que les humains sont pris entre deux feux – des gens comme [Captain Marvel star] Brie Larson — des actrices qui apportent une touche d’humanité à un personnage féminin de bande dessinée qui a probablement été inventé dans les années 1960, et qui reçoivent ensuite des menaces de mort — ce qui, évidemment, n’est pas drôle. Mais c’est fou à quel point les gens prennent ces choses au sérieux. »

Il pourrait sembler qu’un projet comme La Franchise a peut-être raté sa fenêtre idéale — le phénomène des super-héros des deux dernières décennies a sans doute atteint son apogée en 2019 avec Avengers : Fin de partie et connaît depuis une chute du box-office et une crise d’identité existentielle. La Franchise il exploite habilement ces mêmes problèmes, avec des personnages aux prises avec des limitations budgétaires et des patrons de studio paniqués et hésitants.

« C’était plus intéressant parce que les films de franchise eux-mêmes semblent traverser une crise », explique Brown. « Il y a un sentiment Les Soprano « On voit un mode de vie en voie de disparition, un sentiment de fin d’empire. Cela m’a semblé être un bon contexte pour une série qui est à la fois une comédie sur le lieu de travail et une satire de cette culture ; une vache à lait qui reconnaît que ses meilleurs jours sont peut-être derrière elle. »

C’est aussi ce qui fait La Franchise étrangement plus réaliste que les représentations traditionnelles des coulisses des productions hollywoodiennes, qui se concentrent souvent sur un réalisateur ou une star tout-puissant. Tecto « Dans ce décor, tout le monde se sent comme un élément potentiellement jetable du complexe industriel des super-héros, ce qui, selon les producteurs, se reflète dans leurs recherches. »[Marvel/DC] « Ils tourneront une scène avec les acteurs dans un décor avec un plan-séquence, puis la tourneront à nouveau sans les acteurs, mais avec le même mouvement de caméra, juste au cas où ils voudraient y mettre d’autres acteurs », explique Brown. « Et puis ils filmeront à nouveau les acteurs devant un fond vert, afin de pouvoir peut-être garder les acteurs, mais changer le décor. »

C’est comme créer un véritable multivers de séquences de travail pour éviter de prendre une décision ; laisser des options infinies ouvertes pour qu’elles puissent être assemblées par les Avengers pendant la post-production. « Et c’est juste parce que personne ne veut s’engager sur quoi que ce soit, car on peut alors continuer à le changer pour toujours, en fait », dit-il.

Sam Mendes Jon Brown de La Franchise. Colin Hutton/HBO

L’expression ultime d’une telle indécision et d’une telle fluidité est ce qui est arrivé à Warner Bros. Batgirllorsque le film a été entièrement abandonné pour un crédit d’impôt. Iannucci est originaire de Glasgow, où des parties de Batgirl ont été tournés et affirme que la production était une source de fierté pour les habitants.

« C’était vraiment tragique », dit-il. « Même si vous vous dites quand vous créez quelque chose : « Je ne vais pas m’investir dans celui-là », à la minute où vous y mettez la moindre parcelle de vous-même, vous êtes déjà parti. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir émotionnellement connecté. C’est souvent ce qui est le plus déchirant, car la machine ne se soucie pas vraiment des gens ; ce n’est qu’un morceau de contenu. »

Au cas où vous vous demandez ce que la société mère de HBO, Warner Bros. Discovery, pense de La Franchise — étant donné que WBD a un intérêt direct assez important à redresser la barre des studios DC — les patrons ne se sont pas plaints, selon Amy Gravitt, vice-présidente exécutive de la programmation comique de HBO. « Il n’y a pas eu une seule question à ce sujet », dit-elle, ajoutant : « L’idée d’une série d’une demi-heure s’attaquant au mastodonte des super-héros est assez hilarante pour moi. Il s’agit toujours du ton de l’article et, lorsque vous faites une satire (ce que nous avons fait à plusieurs reprises), de donner le ton approprié à notre position dans le monde et à notre position culturelle. »

Cela dit, les producteurs soulignent que la série ne parle pas de pessimisme et de désolation pour l’industrie. « Ce n’est pas une série cynique », dit Mendes. « Il y a une romance dans [making movies] et un sentiment d’espoir qui sous-tend tout, et Jon a réussi à capturer cela.

« Il faut être respectueux de ces films et des personnes qui y participent, car tout le monde essaie de faire du bon travail », explique Brown. « Les gens peuvent considérer ces films comme conventionnels, mais si vous allez sur le plateau de tournage de l’un de ces films, vous verrez que tout le monde fait de son mieux pour créer quelque chose de spécial. »

Alors que La Franchise La mission de l’équipe est de satiriser, et non de sauver, les films de super-héros. Toutes leurs recherches et leurs efforts soulèvent la question : comment les producteurs de la série s’y prendraient-ils pour résoudre tout cela ?

Brown souligne la percée de Marvel en 2008 Homme de fer Le succès de ce projet est dû au fait qu’il a été réalisé avec un niveau de liberté créative et sans surveillance de la part de la société mère qui n’existe plus pour de tels projets aujourd’hui. « Ils ont pu faire des choix éditoriaux et de casting qui étaient entièrement leurs propres décisions », dit-il. « J’ai l’impression que leur relation avec leur base de fans a changé. Au lieu de dire aux fans avec beaucoup de confiance : « C’est le film et c’est notre façon de faire », ils semblent s’être mis dans une position où ils essaient de chasser une base de fans qui était plus engagée dans les phases précédentes qu’elle ne l’est actuellement. Quand vous commencez à faire ça, vous commencez à prendre des décisions à partir d’un point de vue de peur. Je suppose que plus vous êtes audacieux et sans peur dans ce que vous faites, plus vous avez de chances de faire quelque chose de vraiment spécial – mais c’est très facile à dire quand vous subissez toutes ces pressions d’entreprise. Je suppose que vous en arrivez à un point où vous êtes prêt à tout essayer. »