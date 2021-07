Comment les forêts russes pourraient jouer un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique

Les forêts de la Russie représentent à elles seules un cinquième des forêts du monde. Leur potentiel pour contrer les effets du changement climatique est donc immense, même s’il pourrait être menacé, souligne une étude récente. Publiée dans la revue Nature Scientific Reports et réalisée par des chercheurs de l’Académie des sciences de Russie, de l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués et d’une équipe internationale de scientifiques, l’étude a relevé le défi majeur d’établir de nouvelles estimations de la biomasse contenue dans forêts russes. Aucun calcul n’a été fait depuis la dissolution de l’URSS en 1991.

Le premier cycle de l’Inventaire forestier national russe (IFN) a été finalisé en 2020. En combinant les données de l’IFN avec les données des parcelles forestières, les scientifiques ont proposé une nouvelle estimation de la biomasse des forêts russes, confirmant l’impact de ces forêts sur le changement climatique. et leur importance pour l’atténuation du changement climatique. Les informations recueillies dans cette recherche incluent les stocks de biomasse et la capacité de séquestration du carbone des forêts.

« Parce que le but de cette étude était d’estimer la biomasse non observée, nous avons utilisé des méthodes modernes de calcul intensif pour nous concentrer sur la qualité de la prédiction d’une gamme de modèles plausibles », explique la co-auteur de l’étude, Elena Moltchanova de l’Université de Canterbury, Nouvelle-Zélande.

Selon les résultats de l’étude, les forêts russes ont accumulé 40 % de biomasse de plus que ce qui est enregistré dans le Registre forestier national du pays, ainsi que dans les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Par rapport au dernier rapport sous l’Union soviétique, les résultats suggèrent que le taux d’accumulation du stock sur pied dans les forêts russes entre 1988 et 2014 est du même ordre de grandeur que les pertes nettes de stock forestier dans les pays tropicaux. De plus, l’estimation de l’étude de la séquestration du carbone dans la biomasse vivante des forêts aménagées entre 1988 et 2014 est estimée à 47 % plus élevée que celle spécifiée dans l’Inventaire national des gaz à effet de serre.

Ces données mettent en évidence le grand potentiel, jusqu’alors sous-estimé, des forêts russes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ces bénéfices pourraient être réduits, voire annulés, si le climat commence à devenir plus rude et plus sévère, comme cela a déjà été le cas ces dernières années, préviennent les auteurs de l’étude. « Une étroite collaboration entre la science et la politique serait donc essentielle pour élaborer et mettre en œuvre une gestion forestière adaptative », explique le communiqué de presse de l’étude.

«Nous parlons ici du plus grand pays du monde abritant la plus grande part du plus grand biome terrestre au monde – la ceinture de forêt circumboréale – qui est hautement pertinente pour le climat. Imaginez ce que quelques pourcents d’augmentation ou de diminution de la quantité de biomasse forestière disponible et du potentiel de séquestration du carbone qui en découle peuvent faire à l’échelle mondiale », déclare Florian Kraxner, chef du groupe de recherche sur l’agriculture, la foresterie et les services écosystémiques et coauteur de l’étude.

