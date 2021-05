Comment les forestiers kenyans ont réuni un éléphant avec un troupeau avec ce «  fait amusant  »

Un nouveau clip a été ajouté dans d’adorables vidéos d’animaux qui ont récemment fait surface en ligne et qui gagnent des cœurs partout. Il provient d’une forêt située au Kenya et implique un groupe de gardes du parc et un bébé éléphant.

Dans la vidéo réconfortante, on peut voir un couple de gardes forestiers unissant un éléphanteau perdu à son troupeau. Ils utilisent une technique unique pour réunir la famille. Dans la vidéo de 26 secondes, les rangers peuvent être vus conduisant leur véhicule devant tandis que le bébé éléphant peut être vu le suivre de près. Le but de cet exercice est de s’assurer que l’éléphanteau atteigne bientôt son troupeau. Vers la fin du clip, il est établi que cette petite tactique des rangers est un succès car on peut voir le bébé éléphant revenir joyeusement à sa place. Il est entouré de membres du troupeau et sa mère peut être vue en train de le regarder et de vérifier si aucun mal n’a été fait.

La vidéo non datée a été partagée sur Twitter par le journaliste Yashar Ali le 6 mai qui a également donné un fait intrigant sur les éléphants. Dans le message, il a informé ses partisans que les veaux d’éléphants couraient derrière «de gros objets en mouvement». Ainsi, les gardes forestiers et les vétérinaires utilisent souvent cette technique lorsqu’ils veulent que l’animal sauvage aille quelque part.

Un fait amusant sur les éléphants. Les bébés éléphants suivront instinctivement de grands objets en mouvement. Ainsi, lorsque les rangers ou les vétérinaires veulent amener un bébé éléphant sauvage quelque part, ils conduisent souvent et le bébé suit. Dans ce cas, les rangers du Kenya réunissent un bébé avec son troupeau. pic.twitter.com/jyBaAFgdfo – Yashar Ali (@yashar) 6 mai 2021

Depuis son partage, le clip a recueilli plus de 71 000 vues, 535 retweets et plus de 4 300 likes sur le site de microblogging. Beaucoup ont été ravis de regarder la vidéo et ont rempli la section des commentaires d’éloges pour les gardes forestiers. Beaucoup ne pouvaient pas se remettre de la gentillesse du veau d’éléphant et ont réagi avec des émojis de cœur. Un utilisateur a également exprimé son inquiétude quant à la fatigue du bébé éléphant, car le véhicule pouvait être vu conduire trop vite.

Ne vont-ils pas trop vite? Ne sera-t-il pas trop fatigué? – SouthernMom® (@MauraLeeLang) 6 mai 2021

Susanta Nanda, responsable de l’IFS (Indian Forest Service), a également partagé adorable vidéo sur son compte Twitter officiel.

