Comment les forces ukrainiennes ont riposté contre la Russie

Les forces ukrainiennes ont réalisé plusieurs percées contre les positions russes ces dernières semaines alors que d’intenses combats font rage dans le sud et le nord-est du pays.

La contre-offensive lancée par l’Ukraine en juin a progressé progressivement, quoique lentement, en repoussant les troupes de Vladimir Poutine des terres saisies depuis le début de l’invasion.

Mais au début du mois, des signes ont montré que les troupes de Kiev commençaient à faire des incursions, en brisant la première ligne défensive russe près de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays.

Le général de brigade Oleksandr Tarnavskiy, qui dirige la contre-offensive dans le sud de l’Ukraine, a déclaré que les troupes russes avaient consacré 60 pour cent de leur temps à la première défense, et seulement 20 pour cent aux deuxième et troisième lignes.

Selon lui, cela permettrait aux forces de Kiev d’attaquer « plus rapidement ». Depuis lors, les forces ukrainiennes affirment avoir pris le village de Robotyne, près de Zaporizhzhia, et avoir également percé le village voisin de Verbove.

De cette manière, les forces de Kiev se dirigent progressivement vers Tokmak, sa première cible majeure dans le sud, dans le cadre de sa stratégie plus large visant à briser le pont terrestre de la Russie qui traverse le sud de l’Ukraine occupée et relie la Russie à la Crimée.

L’Ukraine a remporté d’autres succès en envoyant des drones maritimes sans pilote et des frappes de roquettes pour perturber la machine de guerre russe en mer Noire, ciblant spécifiquement la base navale russe de la ville de Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie.

Il y a deux semaines, ils ont utilisé des missiles britanniques Storm Shadow à longue portée pour frapper un sous-marin dans la ville de Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie.

Et lors d’une nouvelle frappe contre le quartier général, les forces ukrainiennes ont affirmé avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire, l’amiral Viktor Sokolov, ainsi que 34 autres personnes.

Mark Galeotti, professeur d’études slaves à l’UCL, a décrit les progrès de l’Ukraine comme « la façon dont un barrage se brise, il y a quelques fissures, puis tout à coup une grande brèche ».

La flotte russe de la mer Noire au quartier général de Sébastopol après un bombardement des forces ukrainiennes

Il a déclaré : « Les Ukrainiens ont fait pression et ont essayé de trouver les points faibles, ils ont détruit les lignes d’approvisionnement de la Russie, etc.

« D’une certaine manière, il était inévitable qu’ils fassent des progrès, en particulier une fois qu’ils auront adapté leurs tactiques afin qu’ils soient davantage orientés vers l’envoi de petites unités pour tenter de se frayer un chemin à travers les champs de mines plutôt que de penser qu’ils pourraient simplement se frayer un chemin.

« Parce qu’après tout, les Russes disposent d’une défense assez efficace. Je pense que le problème est que nous avons tendance à osciller dans notre analyse, entre la morosité et le triomphalisme.

« L’élan compte, mais seulement jusqu’à un certain point et je pense que oui, les Ukrainiens ont fait des progrès. Ils ont subi de lourdes pertes au cours de cette opération. Les Russes ne montrent aucun signe d’effondrement, c’est encore un combat acharné.»

Stem, membre de l'unité d'élite ukrainienne de drones, attache une bombe à un drone qui explose dans la banlieue de Kremmina, en Ukraine.

M. Galeotti a déclaré que même si l’Ukraine semble avoir fait quelques avancées ces dernières semaines, il n’y a aucun signe de « panique » à Moscou.

« Ils ont encore des réserves, ils sont toujours dans le combat et franchement, aucune de ces choses n’est un moment gagnant. Les Ukrainiens ne peuvent rien faire pour mettre fin à la guerre avant Noël. La vraie question est donc de savoir jusqu’où les Russes peuvent tenir.»

Il a ajouté que Kiev espère pousser sa contre-offensive plus au sud et couper le pont terrestre qui traverse le sud de l’Ukraine occupée et qui relie la Russie à la Crimée.

M. Galeotti a ajouté : « À défaut, poussez au moins suffisamment vers le sud pour que les liaisons routières et ferroviaires vers la Crimée soient sous contrôle de tir, en d’autres termes, l’artillerie puisse l’atteindre.

«En fait, vous pouvez commencer, faute d’un meilleur mot, à assiéger la Crimée, vous pouvez faire tomber le pont de Crimée, vous pouvez cibler les navires et les avions apportant du ravitaillement, vous pouvez couper les routes de ravitaillement.

« Le fait est que la Crimée est importante pour les Russes, les Russes ordinaires, d’une manière qu’aucun autre pays de l’Ukraine n’a. Il y a donc un espoir que si la Crimée est menacée, Poutine puisse se présenter à la table des négociations.»