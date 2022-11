Comment les forces de sécurité iraniennes utilisent les ambulances pour réprimer les manifestations

Les manifestations appelant à un changement social et politique généralisé qui ont éclaté en septembre ont conduit à une répression brutale par les forces de sécurité iraniennes, avec plus de 14 000 personnes arrêtées, selon les Nations Unies. Au moins 326 personnes ont été tuées, selon Iran Human Rights, une ONG basée en Norvège. Les manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini, connue sous son premier nom de famille kurde Jina, sous la garde de la police des mœurs iranienne et ont été principalement dirigées par des femmes.

Une partie de cette répression, selon des témoins et des dizaines de vidéos et d’images examinées par le New York Times, a impliqué l’utilisation d’ambulances par les forces de sécurité pour infiltrer les manifestations et arrêter les manifestants. Presque tous les témoins interrogés par le Times ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles du gouvernement.

Une telle utilisation des ambulances, qui, selon les experts, viole les normes internationales d’impartialité médicale, montre à quel point le gouvernement est allé pour tenter de réprimer les manifestations à l’échelle nationale.

“Les gens vont avoir peur de se faire soigner, ce qui signifie que davantage de personnes vont mourir”, a déclaré Rohini Haar, professeur auxiliaire adjoint à l’École de santé publique de l’UC Berkeley. « Les soins de santé ont de la crédibilité en raison de l’idée d’impartialité. C’est l’idée de base de « ne pas nuire » et l’utilisation abusive des ambulances viole clairement cela. »

Forces de sécurité utilisant des ambulances

Dans une interview sur une application de messagerie cryptée, un employé de restaurant de 37 ans a décrit avoir vu des ambulances entrer sur les campus universitaires pendant les manifestations presque tous les jours, et des forces de sécurité en uniforme en sortir. Il travaille près de trois grandes universités de Téhéran où il assiste à des manifestations quotidiennes. Il a également assisté à d’autres manifestations et a déclaré avoir vu les forces de sécurité y utiliser également des ambulances.

Des témoins qui ont assisté à des manifestations à Téhéran ont raconté avoir vu des policiers en civil, connus sous le nom de Basiji, forcer des étudiants à monter à l’arrière d’une ambulance lors d’une manifestation à l’université Sharif le 2 octobre.