Comment les footballeurs de Premier League ont transformé deux villages du Surrey en « Beverly Hills de Grande-Bretagne »

Bienvenue dans le « Beverly Hills de Grande-Bretagne », où la seule chose qui manque est le soleil.

On y trouve des voitures de luxe, des restaurants chics, des manoirs fermés et suffisamment de footballeurs professionnels de haut niveau pour créer la ligue de football à cinq la plus dominante du Royaume-Uni.

« Le conseil municipal d’Elmbridge vous souhaite la bienvenue à Cobham », indique le panneau lorsque vous entrez dans le village rendu célèbre par le Chelsea Football Club, dont le terrain d’entraînement portant le nom de cet endroit se trouve à quatre minutes en voiture de sa rue principale (et en fait à proximité de Stoke d’Abernon).

Il y a 19 ans, Chelsea a quitté Harlington, près de l’aéroport d’Heathrow, à la périphérie ouest de la ville, pour s’installer à Cobham, une partie de la banlieue sud de Londres. Depuis, le village lui-même et les environs, y compris Oxshott, sont devenus le foyer des footballeurs d’hier et d’aujourd’hui, les rues – dont beaucoup sont des routes privées – bordées de manoirs de plusieurs millions de livres cachés derrière des barrières de sécurité.



Cobham et ses environs sont devenus le foyer d’une multitude de joueurs de Premier League (Dan Sheldon/L’Athlétique)

Au cours des deux dernières décennies, les habitants se sont habitués à voir des footballeurs de Premier League déambuler dans la rue principale (l’international belge Eden Hazard était un habitué du supermarché haut de gamme Waitrose du village pendant son passage à Stamford Bridge de 2012 à 2019), s’arrêter pour prendre un café ou savourer un repas dans l’un des restaurants.

Même dans la sombre matinée de septembre, quand L’Athlétique Lors des visites, un éventail de voitures de luxe — les Land Rover Defender dominent — passent ou s’arrêtent pour se garer devant l’un des magasins locaux.

À un peu plus de 20 miles au sud-ouest du centre de Londres, mais loin de l’éclat que la vie dans la capitale britannique apporterait, Cobham et Oxshott sont deux des endroits les plus désirables – et les plus chers – du pays, où les maisons se vendent régulièrement pour des millions de livres.

N’importe quel jour, vous pourriez croiser John Terry, l’ancien capitaine de Chelsea et de l’équipe d’Angleterre, ou Sir Andy Murray, le joueur de tennis britannique qui a pris sa retraite de ce sport après les récents Jeux olympiques de Paris.

C’est la réponse du sud de l’Angleterre au « Triangle d’or » des villages du nord – Hale, Alderley Edge et Wilmslow – qui abrite de nombreux footballeurs de Manchester City et de Manchester United.

(Dan Sheldon/L’Athlétique)

Surnommée les « Beverly Hills de la Grande-Bretagne »Etant donné le nombre de célébrités qui y résident aujourd’hui, ce quartier est depuis longtemps populaire parmi les courtiers en valeurs mobilières et les gestionnaires de fonds spéculatifs basés à Londres. Des écoles privées d’élite, des salons de coiffure raffinés, des studios de Pilates et des cours de yoga sont à la disposition des joueurs et de leurs familles.

Trevor Kearney, fondateur de la société immobilière The Private Office Real Estate, résume à quoi ressemble la vie d’un footballeur de Premier League basé ici : « Si vous allez au Grappelli un samedi soir, peu importe qui vous êtes, il y a toujours quelqu’un de plus célèbre que vous dans la salle. »

Grappelli, un restaurant italien situé à seulement quelques centaines de mètres du Ivy Cobham Garden, est fréquemment visité par les footballeurs et, en plus de ses plats de pâtes, est connu pour son directeur de salle exubérant, Eddy, qui est devenu un ami pour beaucoup d’entre eux.



(Dan Sheldon/L’Athlétique)

Pendant la conversation d’Eddy avec L’Athlétique sur cA 15h00, quelques passants s’arrêtent pour dire bonjour, tandis que le joueur de Chelsea Cesare Casadei gare sa Mercedes de l’autre côté de la route avant de disparaître dans un magasin. Eddy dit que Casadei, un milieu de terrain de 21 ans, est un « bon gars ».

« La plupart des footballeurs qui viennent ici sont des joueurs de Chelsea », explique Eddy. « Beaucoup d’anciens joueurs vivent encore dans le quartier, comme Jimmy Floyd Hasselbaink, Ashley Cole… ce sont des habitués et de bons amis du propriétaire.

« Nous avons eu John Terry, Ashley Cole, Noni Madueke, (Marc) Cucurella, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola, Andriy Shevchenko, Mauricio Pochettino, Joao Felix, Robert Sanchez… Je ne regarde pas le football, mais j’ai commencé à le suivre parce que j’avais besoin de savoir qui ils étaient ! »

Au cours de notre conversation, Ryan Bertrand, l’ancien défenseur de Chelsea et de l’Angleterre, s’arrête en voiture sur la route. Oui, Eddy le connaît aussi. Mais avec les joueurs les plus en vue en déplacement en sélection en ce moment, c’est une matinée relativement calme à Cobham.

Le jour même L’Athlétique Ahmed Alsanawi, un coiffeur comptant 1,2 million d’abonnés sur Instagram et dont les publications sur les réseaux sociaux le montrent en train de couper les cheveux de Hazard, Phil Foden, Jack Grealish et Reece James, entre autres, s’est présenté dans sa Lamborghini Urus jaune.

« C’est à la mode, c’est cool, mais il possède tous les fondamentaux de ce qui constitue une communauté et un environnement formidables », explique Kearney à propos de la région. « Lorsque Chelsea est arrivé à Cobham, il y avait une obligation selon laquelle les joueurs devaient vivre dans un rayon de deux milles et demi du terrain d’entraînement, ce qui signifie que Cobham et Oxshott ont vu une nouvelle race et un nouveau type d’acheteur.

« Tout d’un coup, on a vu apparaître une nouvelle race de personnes, de la richesse et de la célébrité. Cela les a transformées, mais elles allaient déjà dans cette direction.

« Chelsea n’a pas changé le marché, ils l’ont juste boosté. »

Kearney estime qu’environ 100 footballeurs vivent dans cette partie du comté de Surrey, y compris dans les villes de Weybridge et Esher à quelques kilomètres au nord. Beaucoup d’entre eux, en particulier ceux qui sont issus de Chelsea, résident toutefois près de Cobham.



Une maison typique du quartier, où dominent les manoirs fermés (Dan Sheldon/L’Athlétique)

« Chelsea a déménagé ici et d’autres joueurs d’autres clubs, comme Fulham (leur voisin de l’ouest de Londres), qui ne voulaient pas être dans le centre de Londres, ont vu que tout le monde était à Oxshott ou Cobham et ont déménagé là-bas à la place », explique Kearney. « C’est la même chose à Crystal Palace (au sud de Londres).

« C’est devenu le centre névralgique du sud pour les joueurs. Si vous étiez dans un club du nord de Londres, vous restiez relativement au nord. Mais si vous habitiez plus au sud, vous veniez à Cobham ou Oxshott.

« Même si vous habitiez plus au sud, disons à Bournemouth (sur la côte sud), vous vivriez à Cobham ou Oxshott et vous feriez la navette. J’avais deux amis qui jouaient à Stoke City (dans les Midlands, au nord de Birmingham) qui vivaient à Oxshott et prenaient le train pour s’y rendre car la famille ne voulait pas déménager car c’était la région parfaite pour eux.

« Cela montre l’attrait et l’attrait de la région. »

Il est devenu courant pour les joueurs d’autres grands clubs de Londres, comme Palace, de s’installer à Oxshott et de se rendre fréquemment ensemble au centre d’entraînement. Un contingent de Palace composé de Joel Ward, Gary Cahill, Martin Kelly et Scott Dann, par exemple, avait l’habitude de se retrouver le matin, récupérant leur coéquipier Jason Puncheon à la sortie Reigate de l’autoroute M25 de Londres.

Selon les données de Foxtonsune agence immobilière basée au Royaume-Uni, le prix moyen d’une maison à Cobham a doublé depuis que Chelsea a élu domicile dans ce quartier en 2005. En moyenne, les maisons se vendaient alors pour un peu plus de 600 000 £, contre plus de 1,2 million de £ en 2024. Les enclaves fermées bordant les routes privées et peuplées de footballeurs se vendent bien plus cher que ce dernier chiffre.

En incluant Oxshott, Kearney estime que les footballeurs dépensent entre 4 et 7 millions de livres sterling pour une maison. Les maisons à Oxshott sont cependant, en moyenne, plus chères que celles de Cobham, qui se trouve à moins de 6,5 kilomètres.

« Oxshott possède le Crown Estate », explique Kearney. « Le Crown Estate était autrefois une terre de la Couronne (propriété de la famille royale) et abrite un lotissement de luxe d’une valeur comprise entre 3 et 20 millions de livres sterling. Ce sont des enclaves fermées, des environnements sûrs, des routes gérées par des sociétés de gestion et c’est une configuration ultra-intelligente.

« Oxshott se trouve dans ce rayon et il y a une école incroyable appelée Danes Hill. Les gens s’entraînaient à Cobham et à quelques minutes de route se trouve un endroit incroyable où vivre, avec des maisons de luxe et une école brillante, et cela fonctionne pour eux.

« Cobham possède aussi quelques-uns de ces domaines, mais pas aussi grands ni aussi puissants que le Crown Estate. Oxshott a une petite rue commerçante, mais elle n’a pas d’Ivy ou de Grappelli’s. Les gens qui vivent à Oxshott se rendent à Cobham pour les cafés, les salons de coiffure et les restaurants. »



La route du Crown Estate (Dan Sheldon/L’Athlétique)

En 2022, Didier Drogba, l’attaquant international ivoirien qui a quitté Chelsea en 2015 pour jouer à Montréal en MLS, a mis sa maison de six chambres sur la Couronne Domaine à vendre pour 6,25 millions de livres sterling, selon le Daily Mail britannique. En 2014, le même journal a également rapporté Terry a vendu deux propriétés d’Oxshott pour un montant total de 21,5 millions de livres sterling.

Les joueurs qui choisissent de louer plutôt que d’acheter, surtout s’ils arrivent d’un autre pays et hésitent à s’engager à dépenser des millions pour une maison, dépensent entre 15 000 et 30 000 £ par mois. « Le marché locatif est intéressant parce qu’il n’y a pas assez de logements de qualité pour venir les louer », explique Kearney. « Si j’avais une maison dans laquelle quelqu’un pourrait emménager aujourd’hui, elle partirait instantanément. »

Lorsqu’il s’agit d’accorder un prêt hypothécaire à un joueur, les banques prendront en compte sa carrière et sa trajectoire avant de décider des conditions d’un accord.

Kearney souligne que beaucoup d’entre eux peuvent « très facilement obtenir des prêts hypothécaires à fort effet de levier », parfois « jusqu’à 100 % ». La majorité de ces prêts sont étalés sur la durée du contrat individuel avec le club, bien que des exceptions puissent être faites si un joueur est plus établi ou clairement sur le point de devenir une superstar.

Outre un extérieur et un intérieur modernes, ainsi qu’un jardin suffisamment grand pour installer un terrain de football à cinq (selon Kearney, il s’agit d’une demande plus courante qu’on ne le pense), la chose la plus importante que recherchent les footballeurs à la recherche d’une maison est la sécurité.



Les maisons sont imposantes et valent des millions (Dan Sheldon/L’Athlétique)

Les footballeurs sont souvent considérés comme des cibles faciles par les criminels qui savent quand un joueur est susceptible d’être à l’entraînement ou de jouer un match, peut-être à l’autre bout du pays ou éventuellement à l’étranger, en raison du calendrier et du calendrier des rencontres de leur club.

Ces dernières années, les maisons des joueurs ont été ciblées, notamment à Oxshott.

La maison de l’attaquant de Chelsea et de l’Angleterre Raheem Sterling a été cambriolée en Décembre 2022, ce qui le conduira à son retour de la Coupe du monde au Qatar.

Quatre hommes ont été emprisonnés en juillet 2017 après avoir ciblé la maison de Terry à Oxshott en février 2017, tel que rapporté par la BBCl’ancien défenseur de Chelsea s’étant vu dire par la juge Susan Tapping au tribunal que « c’était peut-être une erreur de publier une photo de famille sur les réseaux sociaux pour montrer qu’il était en vacances ».

Lors de cette descente, les cambrioleurs condamnés ont volé plus de 220 000 £ de bijoux et des sacs à main de créateurs d’une valeur de 126 000 £. « Son domicile a été délibérément ciblé et la suite parentale a été saccagée », a déclaré le juge Tapping.



Sterling est rentré chez lui après la Coupe du monde au Qatar après que sa maison du Surrey ait été cambriolée (Julian Finney/Getty Images)

Selon les données de police.ukd’octobre 2021 à fin juin 2024, 193 cambriolages ont été commis à Cobham et Oxshott, les crimes les plus fréquents étant la violence et les délits sexuels (1 075) au cours de la même période.

« La sécurité est primordiale », déclare Kearney. « J’ai également une entreprise qui assure la sécurité des joueurs et qui fonctionne à merveille. Si vous achetez une nouvelle maison, ils entrent et s’assurent que les éléments de base sont corrects, comme les interphones, la vidéosurveillance et tout ce genre de choses, mais ils ajoutent également des couches de sécurité supplémentaires en fonction de vos besoins.

Les chambres sécurisées, les boutons d’alarme et les chiens de patrouille sont devenus monnaie courante. « Ils veulent vivre une vie vraiment normale, sans être perturbés, avec la meilleure technologie et les meilleurs systèmes de sécurité dans leur maison », explique Kearney.

Étant donné l’attention et l’attention accordées aux footballeurs, en particulier à ceux qui jouent au plus haut niveau, vivre une « vie sans être affecté » semble presque invraisemblable. Mais à Cobham, Oxshott et dans la région du Surrey, c’est quelque chose qu’ils ont pu faire, dans la mesure du raisonnable. Leurs concitoyens locaux se sont habitués à les voir tous les jours, qu’il s’agisse de Terry, qui a joué 78 fois pour l’Angleterre, ou de joueurs moins connus comme Casadei.

Comme à Beverly Hills, le quartier de Los Angeles qui abrite des acteurs, des chanteurs et d’autres célébrités de premier plan, un footballeur de Premier League peut se rendre dans un supermarché ou un restaurant à Cobham et, comme le dit Kearney ci-dessus, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas la personne la plus célèbre là-bas.

(Photos du haut : Daniel Sheldon/The Athletic ; conception : Eamonn Dalton pour The Athletic)