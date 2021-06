Comment les fonds spéculatifs ont pris le contrôle de l’industrie de la presse en difficulté aux États-Unis

Alors que Covid-19 sévissait à travers les États-Unis en 2020, les salles de presse locales à travers le pays ont diminué, même si elles couvraient la plus grande histoire depuis des décennies.

« En ce qui concerne les lecteurs, nous avons vu cette montée en flèche pendant la pandémie », a déclaré à CNBC Emma Way, rédactrice en chef chez Axios Charlotte. « Donc, en même temps que les revenus diminuaient, les lecteurs montaient en flèche. C’était une sorte de dilemme auquel, j’en suis sûr, de nombreux organes de presse étaient confrontés. »

Des journalistes ont été licenciés et mis en congé. Certains qui sont restés se sont vu proposer des rachats.

C’était une période catastrophique et incertaine pour les rédactions américaines.

Pendant la pandémie, plus de 70 rédactions locales fermées à travers le pays. Cela inclut les journaux qui ont servi leurs communautés pendant des décennies. Souvent, ces journaux sont fermés sans préavis.

Mais le problème existait bien avant la pandémie.

Depuis 2004, environ 1 800 journaux américains ont fermé. Les journaux ont eu du mal à gagner de l’argent avec l’effondrement de la publicité imprimée alors que le lectorat se déplaçait en ligne. Ensuite, le marché de la publicité numérique est rapidement devenu dominé par des entreprises technologiques comme Google et Facebook.

Aujourd’hui, certains des plus grands groupes de presse du pays, comme Tribune, McClatchy et Media News Group — sont détenues, contrôlées par ou endettées envers des fonds spéculatifs ou des groupes de capital-investissement. En fait, les hedge funds et autres sociétés financières contrôlent la moitié des quotidiens aux États-Unis, selon une analyse récente du Financial Times.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir ce que cela signifie pour l’industrie de la presse et les mesures prises par certaines salles de rédaction pour survivre.