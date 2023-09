Comment les fondateurs d’Olipop ont transformé un investissement de 100 000 $ en une marque de soda « plus saine »

La plupart des gens ne se réveillent qu’au milieu de la nuit avec un bruit extérieur ou un mauvais rêve – mais à 3 heures du matin, Ben Goodwin pense au soda. Goodwin est le PDG et formulateur d’Olipop, un soda prébiotique « plus sain » en passe de dépasser les 200 millions de dollars de ventes d’ici la fin de l’année. Lui et son co-fondateur, David Lester, 42 ans, ont lancé Olipop en 2018 dans le but de créer un produit qui « aiderait à orienter l’alimentation des gens vers une direction plus saine… mais ne nécessiterait pas un changement massif de comportement de leur part », Goodwin, 38, raconte CNBC Make It. Au cours de sa première année d’activité, Olipop a réalisé un chiffre d’affaires brut de 852 000 $ en vendant à 40 épiceries du nord de la Californie. Goodwin et Lester ont emballé et livré eux-mêmes les canettes d’Olipop, une formule que Goodwin a perfectionnée dans un laboratoire de fortune dans sa maison de Santa Cruz. Depuis lors, Olipop est devenue une marque nationale et un favori parmi les consommateurs de la génération Z et du millénaire, qui sont attirés par les emballages accrocheurs et les saveurs nostalgiques de la marque comme la bière de racine et le cola vintage – dont Goodwin propose beaucoup dans le tôt le matin.

Par exemple : la saveur de crème de banane d’Olipop s’est produite « alors que j’étais au lit un soir et que je me demandais : ‘Quelle est la saveur la plus étrange et la plus dure que je puisse obtenir ?' », dit Goodwin. Les saveurs d’Olipop peuvent imiter le goût d’autres sodas bien-aimés, mais ce qui se démarque, ce sont ses ingrédients : de nombreuses marques de soda populaires peuvent en contenir 39 grammes de sucre dans une seule canette, mais Olipop réduit ce nombre à 2 à 5 grammes, tout en fournissant également 9 grammes de fibres. Chacun peut coûter environ 2,49 $. Ce n’est pas une coïncidence si l’essor d’Olipop a coïncidé avec l’intérêt croissant du public pour la santé intestinale. Entre décembre 2022 et janvier 2023, alors que le hashtag #guttok a dépassé 700 millions de vues sur TikTok, Google recherche « Olipop » enrichi. Au cours des six premiers mois de 2023, Olipop a atteint 100 millions de dollars de revenus bruts. Voici comment Goodwin et Lester ont transformé un investissement de 100 000 $ en une entreprise de plusieurs millions de dollars, capable de vendre pour 20 millions de dollars de soda par mois.

Un décrocheur universitaire rencontre un quittant l’entreprise

Goodwin et Lester se sont rencontrés à un carrefour de leur vie, alors que chacun se sentait perdu dans sa carrière. En 2005, Goodwin a abandonné ses études à l’Université de Californie à Santa Cruz, où il étudiait les sciences de l’environnement, pour aider l’un de ses amis à démarrer une entreprise de kombucha. « Je savais que si je terminais mes études universitaires, je serais aux prises avec de nombreuses dettes », explique Goodwin. « Et j’ai lu le livre du fondateur de Clif Bar [Gary Erickson] sur la création de Clif Bar, et je me suis rendu compte que je pourrais devenir entrepreneur dans le secteur de l’alimentation ou des boissons. Apprendre à préparer du kombucha a éveillé la curiosité de Goodwin pour la santé intestinale et pour tous les fruits, herbes et autres ingrédients qui peuvent contribuer à l’améliorer. « J’ai appris que nous produisons beaucoup de neurotransmetteurs et d’hormones dans notre microbiome intestinal, et qu’ils ont un impact démesuré sur notre façon de penser et de ressentir », se souvient Goodwin. « L’ampoule s’est éteinte pour moi. » Plusieurs études ont montré que votre intestin joue un rôle rôle central dans votre bien-être général, en combattant les agents pathogènes, en produisant de la vitamine K et d’autres produits chimiques importants, et peut influencer votre système immunitaire et votre santé cardiaque. Il a quitté l’entreprise de kombucha en 2008 dans l’espoir de créer sa propre boisson, qui serait délicieuse et saine pour les intestins – mais cette fois, ce serait un soda.

Goodwin démontre le processus de formulation d’Olipop dans un laboratoire de fortune à San Francisco. Photo : Jes Gallegos pour CNBC Make It

« J’ai grandi en buvant du soda, c’est l’une des boissons américaines les plus omniprésentes de tous les temps », explique Goodwin. « Je me suis dit : si vous voulez vraiment créer un produit sain, accessible et capable de percer à grande échelle, le soda est le véhicule idéal. » Goodwin a passé les quatre années suivantes dans un laboratoire de fortune qu’il a installé dans le jardin d’un ami aux côtés de Jim Ilehder, un microbiologiste qu’il a embauché pour l’aider à la formulation. Dans le même temps, Goodwin a équilibré plusieurs emplois indépendants, notamment le développement de produits, la conception de sites Web et le marketing numérique pour d’autres entreprises, investissant tout l’argent qu’il gagnait dans les expériences. « Je pense que j’ai dépensé environ 300 000 $ de mes économies sur ce projet », explique Goodwin. « Nous avons fabriqué notre propre équipement à partir de pièces chez Ace Hardware et dans un magasin d’aquariums du centre-ville pour économiser de l’argent. » En 2012, Goodwin avait créé le soda pétillant et fermenté de ses rêves. Au même moment, à 10 000 kilomètres de là, Lester a quitté son emploi chez Diageo, un grand distributeur d’alcool, et a décidé de déménager de São Paulo à San Francisco pour devenir entrepreneur à plein temps.

Goodwin et Lester déjeunent au café où ils se sont rencontrés pour la première fois à Palo Alto. Photo : Jes Gallegos pour CNBC Make It

C'est en fait l'ancien patron de Lester chez Diageo qui a présenté le couple. « Elle savait que Ben cherchait un partenaire commercial et pensait que nous travaillerions bien ensemble », explique Lester. Ils ont convenu de se rencontrer dans un café de Palo Alto début 2013 pour discuter d'un partenariat potentiel dans la société de soda probiotique de Ben, Obi. « Je me souviens que Ben est arrivé avec ce sac de sodas qu'il a décanté dans de belles bouteilles de champagne en verre », raconte Lester. « Et il m'a époustouflé avec sa connaissance du microbiome intestinal, des probiotiques et sa passion pour ce qu'il faisait… c'était un type de conversation très différent de celui que j'aurais eu dans ma carrière en entreprise. » Goodwin ajoute : « Une fois que nous nous sommes rencontrés, il était clair pour moi que David était une personne très intelligente, sérieuse et bien intentionnée, et nous avons développé très rapidement une grande confiance l'un pour l'autre. »

Avant Olipop, il y avait Obi

Deux semaines après leur première rencontre, ils sont devenus partenaires. Cependant, Obi n’a pas connu le succès et l’attrait qu’ils espéraient et, en 2016, Goodwin et Lester ont vendu Obi. Goodwin et Lester ont refusé de partager combien Obi a vendu et à qui. Ni l’un ni l’autre n’ont pu indiquer une raison spécifique pour laquelle Obi a échoué – mais Lester et Goodwin ont convenu qu’ils n’étaient pas prêts à arrêter de travailler ensemble.

Ben Goodwin et David Lester sont devenus partenaires de la société de soda probiotique de Goodwin, Obi, en 2013. Avec l’aimable autorisation de Ben Goodwin et David Lester

« Nous sommes arrivés de l’autre côté d’Obi et avons réalisé que nous n’avions pas très bien travaillé ensemble, mais, ce qui est tout aussi important, nous ne nous étions pas entretués. Nous nous sentions toujours très motivés pour essayer de comprendre », explique Lester. « Pour moi, cela aurait été une expérience gâchée si nous n’avions pas mis en pratique ce que nous avons appris. » Goodwin est retourné travailler dans le laboratoire – celui qu’il a installé dans sa maison de Santa Cruz – en se concentrant cette fois sur les prébiotiques par rapport aux probiotiques, une décision soutenue par de nouvelles recherches sur les avantages des prébiotiques pour l’intestin et le cerveau. Les prébiotiques sont des fibres non digestibles qui stimulent la croissance de bonnes bactéries dans l’intestin, tandis que les probiotiques sont des bactéries vivantes présentes dans certains aliments et suppléments.

Faire décoller Olipop

En 2018, Goodwin a finalisé la nouvelle formule d’Olipop, un mélange de plantes, de fibres végétales et de prébiotiques, notamment de racine de guimauve, de cactus nopal et de topinambour. Le nom d’Olipop a été inspiré par un groupe de fibres prébiotiques, les oligosaccharides, que Goodwin a découvert au cours de cette phase expérimentale. Lester a suggéré de combiner son nom abrégé, « oli », avec « pop », un surnom courant pour le soda dans le Midwest américain. Les deux hommes ont mis en commun les 100 000 $ qu’ils ont reçus de la vente d’Obi pour mettre les premières canettes d’Olipop sur les étagères.

Goodwin et Lester ont emballé et livré eux-mêmes les premières canettes d’Olipop à 40 épiceries du nord de la Californie. Photo de : Olipop

Début 2019, Olipop a été lancé en trois saveurs – gingembre citron, fraise vanille et cannelle cola – dans 40 magasins d’aliments naturels différents du nord de la Californie. La même année, leur chiffre d’affaires a dépassé les 850 000 $ et s’est étendu à des détaillants nationaux comme Target et Walmart. Lester et Goodwin ont également levé 2,5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage en 2019, qui ont servi à constituer des stocks, à accroître leur présence au détail, à tester de nouvelles perspectives de marketing et à embaucher de nouveaux employés. La main-d’œuvre d’Olipop est entièrement distante et compte désormais plus de 100 employés. Goodwin commence le processus de formulation dans sa maison à Washington, puis le soda est expédié et fini dans un laboratoire à Palo Alto.

Un or soda saisissant

Plus Olipop devenait populaire, plus Goodwin souhaitait passer du temps dans son laboratoire, créant de nouvelles saveurs à lancer. Entre 2022 et 2023, il a concocté des saveurs comme le punch tropical, inspiré du goût acidulé du Hawaiian Punch, et le citron vert pastèque, qu’il décrit comme « un bonbon Jolly Rancher à la pastèque écrasé dans une boisson agua fresca à la pastèque ». 2022 a été une grande année pour Olipop : elle a débuté avec un cycle de financement de série B qui a levé 39,7 millions de dollars, avec de grands noms comme Gwyneth Paltrow, Mindy Kaling et les Jonas Brothers (Joe, Nick et Kevin) sur la liste des investisseurs. Il a terminé l’année avec 73,4 millions de dollars de revenus bruts. Lester et Goodwin ne divulgueront pas publiquement leur salaire, mais affirment qu’ils se versent des salaires « faibles à modérés » depuis que l’entreprise s’est développée et qu’ils vivent principalement de leurs économies au cours de ses premières années. Olipop est passé de seulement 40 magasins à plus de 23 000 magasins aux États-Unis, et il est en passe de se vendre dans 30 000 magasins d’ici la fin de l’année, a déclaré un porte-parole de la société à CNBC Make It. Pour le moment, la société ne livre pas à l’international. Plus impressionnant encore, en 2023, Olipop a réalisé au moins 20 millions de dollars de ventes chaque mois.

Regarder vers l’avant

Pour Goodwin, le moment de carrière le plus surréaliste s’est produit plus tôt cette année lorsqu’Olipop a détrôné A&W en tant que bière de racine la plus vendue aux États-Unis. « Parvenir à ce point de confiance avec votre client où il est prêt à échanger une marque qui l’accompagne depuis son enfance contre votre produit… c’est énorme pour moi », dit-il.

La main-d’œuvre d’Olipop est entièrement distante et compte désormais plus de 100 employés. Photo de : Olipop