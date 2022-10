Comment les flics de Leah Croucher sont rentrés chez eux après un conseil crucial pour trouver des restes humains après trois ans de recherche d’un adolescent

Un conseil CRUCIAL d’un membre du public a aidé les flics à la recherche de Leah Croucher à trouver des restes humains après une recherche de trois ans.

Des agents ont attaqué une maison à Furzton à Milton Keynes, Bucks, il y a deux jours – et aujourd’hui, une enquête pour meurtre a été ouverte.

Leah Croucher, 19 ans, a disparu en 2019

Les flics ont pillé une maison aujourd’hui et ont découvert des restes humains après un pourboire du public

L’adolescent a été vu pour la dernière fois le jour de la Saint-Valentin en 2019

Ils ont également découvert un sac à dos et des effets personnels appartenant à Leah, disparue le 15 février 2019, âgée de 19 ans.

Et maintenant, le chef de la criminalité de la police de Thames Valley a révélé que les découvertes étaient réduites à un tuyau.

Le surintendant en chef détective Ian Hunter a déclaré: « Suite à un appel à la police lundi, nous avons assisté à une adresse et localisé des éléments préoccupants dans la propriété.

“Nous avons affaire à une scène très difficile mais nous pouvons maintenant confirmer que nous avons découvert un certain nombre d’éléments liés à Leah, et à ce titre, nous avons maintenant lancé une enquête pour meurtre, dirigée par notre unité des crimes majeurs.

«La famille de Leah a été tenue au courant et continue d’être soutenue par des officiers, et nous exhortons le public et les médias à penser à sa famille et à ne pas spéculer davantage pendant que cette enquête en est à ses débuts.

“Nous fournirons d’autres mises à jour lorsque nous serons en mesure de le faire.”

Des officiers légistes ont été vus entrer et sortir de la maison de quatre chambres sur Loxbeare Drive aujourd’hui.

Un voisin a déclaré que la propriété de 500 000 £ était restée inoccupée pendant une longue période après sa location.

Il se trouve à 0,4 mile de Buzzacott Lane où les derniers mouvements de Leah ont été capturés sur CCTV.

La police de Thames Valley a déclaré qu’il faudrait “probablement un certain temps” pour identifier le corps.

La famille de Leah a été informée de l’évolution des recherches en cours à la maison, qui est proche de l’une des dernières observations de l’adolescent.

Tragiquement, le frère de Leah, Haydon Croucher, 24 ans, a mis fin à ses jours en 2019 avant la percée après avoir été “torturé” en ne sachant pas ce qui était arrivé à sa sœur.

Leah a été vue pour la dernière fois le 15 février à Milton Keynes alors qu’elle marchait pour travailler dans une société financière.

Elle a dit à sa famille la veille qu’elle rencontrait un ami, mais cela ne s’est jamais produit.

La vidéosurveillance l’a montrée marchant dans Buzzacott Lane à Furzton, censée être dans la direction de son travail, vers 8 h 15 le lendemain.

Une énorme recherche a été lancée avec de nombreux appels sur les réseaux sociaux et des affiches épinglées dans la région, mais il n’y a eu aucune observation confirmée et aucune piste.

La force a déclaré qu’ils resteraient à l’adresse pendant une “période de temps significative”.

Ils ont ajouté: «Lors de nos examens médico-légaux sur les lieux de Loxbeare Drive, Milton Keynes, nous avons identifié des restes humains.

L’examen médico-légal se poursuit et fera l’affaire pendant un certain temps.

« Il faudra probablement un certain temps pour identifier officiellement le défunt.

«La famille de Leah continue d’être tenue informée et mise à jour. Nous demandons aux médias de respecter leur vie privée en cette période très difficile. »