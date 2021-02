Comment les fléaux façonnent le paysage

Sur un épaulement de gravier juste assez large pour notre Citroën, j’ai quitté la route et j’ai laissé sortir ma fille de 3 ans. Je l’ai exhortée à grimper avec moi à travers les broussailles basses de la Provence occidentale pour voir les résultats d’une épidémie qui avait frappé la région il y a près de 200 ans. Un panneau nous a vite accueillis: le canal de Marseille. Accès interdit. Risque de noyade. Au-delà, un canal d’eau jaillissait à travers une ouverture cintrée dans une colline. Nous avons contourné la colline, et l’eau a refait surface, pour être avalée dans la pente suivante. Près de l’embouchure d’un tunnel, nous avons partagé une clémentine. Elle hululait les oiseaux qui se cachaient dans les profondeurs rocheuses pendant que je méditais sur la maladie et l’empreinte de l’humanité sur les paysages.

Les canaux ne sont pas rares en France méditerranéenne, mais ils ont tendance à suivre le fond des vallées et non à être suspendus au-dessus d’eux. Ils ne traversent pas non plus autant de tunnels. Ce canal a attiré mon attention plusieurs semaines auparavant, en prenant un raccourci entre notre maison rurale et l’aéroport de Marseille. La recherche a révélé une histoire de souffrance et de triomphe.

Lorsque le choléra a dévasté Marseille dans les années 1830, son maire a promis de résoudre le problème, «peu importe le coût». Les bourgeois exigeaient de l’eau propre et les constructeurs du canal ont surmonté la topographie perfide pour la fournir, nous laissant cette merveille de 50 miles de long. Dans le moment actuel et désastreux, leur exploit résonne et semble en même temps fantastique. Les épidémies du passé nous ont légué des monuments, des lieux de culte, des hôpitaux, des fortifications, des cimetières et des exploits de génie civil. Aujourd’hui, à l’ère des masques jetables et des hôpitaux de fortune, il est difficile d’imaginer quelles traces durables Covid-19 laissera à la surface de la planète. «Notre mémoire historique des épidémies est courte, et c’est naturel», a déclaré Jessica Play, qui supervise les stations de quarantaine historiques sur l’île de la Réunion dans l’océan Indien. «C’est le souvenir de la mort et de la souffrance, des choses auxquelles nous préférerions ne pas penser.» Aujourd’hui, au cours de notre situation critique mondiale actuelle, les monuments, longtemps ignorés comme des reliques, reprennent leur sens. Voici un aperçu de certains d’entre eux. Image À Vienne, lors de la première vague d’épidémie de coronavirus en mars dernier, les habitants ont allumé des bougies à la colonne de la peste, qui commémore la grande peste de la fin du 17e siècle. Crédit… Thomas Kronsteiner / Getty Images La colonne de la peste, Vienne Un pilier de nuages ​​de pierre s’élève au-dessus du Graben, l’avenue emblématique de Vienne. Neuf anges se tiennent parmi les nuages, sous une représentation dorée de la Sainte Trinité. La colonne, un modèle pour des monuments commémoratifs similaires qui rappellent des tragédies ultérieures, commémore une épidémie de peste bubonique en 1679 qui a tué environ 12 000 personnes dans la ville autrichienne.