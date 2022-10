Comment les films d’horreur peuvent vous aider à vous détendre, selon la science

Il y a des années, quand j’étais un méga-fan de The Walking Dead, Je n’avais qu’une seule règle : ne jamais le regarder avant de se coucher. J’ai du mal à dormir depuis que je suis enfant, et mes cauchemars sont assez mauvais pour surpasser les scènes TWD les plus horribles. (En fait, on m’a dit que je devrais les écrire et les transformer en films.) J’ai supposé que regarder avant de se coucher ne ferait qu’exacerber le problème.

Mais en juillet, j’ai découvert une nouvelle émission de zombies que je n’ai pas pu m’empêcher de binge toute la nuit : Black Summer de Netflix. Brisant ma propre vieille règle, je l’ai regardé juste avant de m’endormir, et j’ai involontairement découvert quelque chose d’étrange : j’ai dormi meilleur. Le spectacle a fait battre mon cœur et a rempli mon esprit d’images effrayantes et violentes – et pourtant, de telles images étaient manifestement absentes de mes rêves.

Plein d’espoir, j’ai continué à regarder des émissions et des films de zombies tous les soirs, marquant ma plus grande incursion dans le genre à ce jour. J’ai regardé Kingdom (tellement, tellement bien), Armée des morts (meh), je suis une légende, vivante et beaucoup plus. Et je n’ai pas fait un seul cauchemar.

En tant que victime d’anxiété depuis toujours, je tiens à cœur de nombreux outils apaisants : CDB, couvertures lestées et Zoloft pareillement. Je ne m’attendais pas à ajouter des zombies à la liste. Il s’avère qu’il existe une base scientifique à ce phénomène, et je ne suis pas le seul à en faire l’expérience. Films d’horreur des zombies à l’au-delà peut aider à soulager l’anxiété de nombreuses personnes. Avec des taux d’anxiété à travers le toit à cause de COVID-19, un nombre surprenant de personnes se sont tournées vers l’horreur pour faire face – et cela fonctionne.

Horreur et angoisse : un duo improbable

“Vous pourriez vous attendre à ce que tout le monde avec anxiété éviterait l’horreur – après tout, pourquoi quelqu’un qui se sent anxieux voudrait-il regarder quelque chose qui est créé spécifiquement pour induire la peur ou l’anxiété ?”, déclare Coltan Scrivner, un candidat au doctorat à l’Université de Chicago qui étudie l’horreur et curiosité morbide. “Cependant, mes recherches montrent qu’en moyenne, les personnes anxieuses sont Suite probablement des fans d’horreur.”

Être sûr, films d’horreur ne ressens pas très relaxant. Le cerveau ne fait pas toujours clairement la distinction entre le fantasme et la réalité, alors quand je regarde un film de zombies, certaines parties de mon cerveau réagissent comme si c’était moi être pourchassé par les morts-vivants chancelants, en août 2020 étudier en NeuroImage montré. Cela signifie que les films d’horreur peuvent déclencher votre réaction de peur du système nerveuxégalement connue sous le nom de réponse “combat ou fuite”, de la même manière qu’un événement effrayant de la vie réelle peut le faire.

La réaction de peur est le système que les corps de nos ancêtres ont développé pour survivre aux menaces, comme une attaque d’ours. Votre corps est inondé d’hormones de stress, telles que le cortisol et l’adrénaline, et votre rythme cardiaque, pression artérielle et la respiration commencent à augmenter, vous permettant d’agir rapidement. Lorsque la menace a disparu, la réponse de peur est suivie de la réponse « repos et digestion », qui invite votre corps à se calmer et à revenir à son état de base.

Mais chez les personnes avec anxiété ou un traumatisme, le la réponse de combat ou de fuite a un petit problème. Notre cerveau réagit aux événements normaux et quotidiens comme s’ils constituaient une menace majeure pour nos vies. Et parce que là est pas de menace réelle, juste un sentiment général et vague de malheur, nous avons rarement un sentiment de résolution ou de soulagement.

Pour certains téléspectateurs anxieux ou traumatisés, les films d’horreur ne font qu’empirer les choses. Mais pour d’autres, l’horreur peut aider à soulager de la tension refoulée. C’est un moyen de s’entraîner à avoir peur dans un environnement sûr, de recentrer votre cerveau loin des angoisses de la vie réelle et de profiter de la sortie qui vient après la fin du film.

Se faire des amis avec la peur

Lorsque mes cauchemars sont particulièrement mauvais, je commence à être nerveux à l’heure du coucher car je ne sais jamais ce qui va m’arriver pendant mon sommeil. Les films de zombies, en revanche, sont un cauchemar sur lequel j’ai le pouvoir d’appuyer sur pause. Cela peut faire partie de ce qui les rend si attrayants.

“Les films d’horreur offrent depuis longtemps une sorte de réconfort”, déclare Margaret J. King, directrice du Centre d’études et d’analyses culturelles. “Les téléspectateurs peuvent s’immerger dans un récit déchirant tout en étant parfaitement en sécurité, capables de contrôler le stimulus en l’éteignant ou en déplaçant l’attention vers l’espace environnant.”

Les films d’horreur vous apprennent également que, malgré ce que l’on ressent parfois, la peur ne peut pas vous tuer, comme l’explique Lana Holmes, psychologue clinicienne à Decatur, sur le podcast. Thérapie pour les filles noires. “Lorsque vous vous exposez à quelque chose qui vous fait peur, même un film d’horreur, au fil du temps, vous réalisez – oh, je peux survivre à cela”, déclare Holmes.

Non seulement cela, mais il y a un joyeux effet de “comedown” après avoir fini de regarder quelque chose d’effrayant, selon Scrivner. Cela fait du bien à quelqu’un comme moi, dont le cerveau semble souvent oublier ce “repos et digestion” après avoir paniqué.

Une évasion de la vraie vie

Dans la vraie vie, les déclencheurs de l’anxiété semblent souvent inéluctables et il est facile de se laisser prendre dans un cycle sans fin d’inquiétude. Souvent, pour les personnes souffrant de troubles anxieux, il n’y a pas toujours être un seul déclencheur clair, ce qui le rend impossible à “réparer”.

Mais dans l’horreur, il y a une menace clairement définie avec une fin définie. Les intrigues assez prévisibles fournissent une feuille de route rassurante, mais elles sont suffisamment absorbantes pour garder votre attention collée à l’écran (et loin de vos propres pensées).

“Si quelqu’un se sent anxieux, il peut trouver que l’horreur l’aide à arrêter de ruminer sur d’autres choses dans sa vie”, déclare Scrivner. “L’horreur oblige le spectateur à se concentrer – le monstre à l’écran nous attire et concentre notre attention.”

Et, surtout, ce qui se passe avec les zombies à l’écran n’a absolument aucune conséquence sur ton la vie. Dans la plupart des cas, dit Scrivner, les gens sont attirés par un contenu d’horreur qui n’a rien à voir avec leurs peurs réelles actuelles. “L’horreur qui frappe trop près de chez soi peut être trop répulsive ou déclenchante”, explique-t-il.

Tête la première dans tes pires peurs

Parfois, plutôt qu’un moyen d’échapper aux soucis de la vie réelle, l’horreur peut être un moyen de s’y plonger tête la première – presque comme une forme de thérapie d’exposition.

“Les fans d’horreur obtiennent un score très élevé dans un trait appelé curiosité morbide, qui peut être défini comme un intérêt à en savoir plus sur les situations menaçantes”, explique Scrivner. “Il est intéressant de noter que l’anxiété et la curiosité morbide semblent provenir de racines psychologiques similaires – un aspect central de l’anxiété et de la curiosité morbide est un intérêt accru pour la collecte d’informations sur les menaces, même s’il peut être désagréable de collecter ces informations”, explique-t-il. “Cela peut être en partie la raison pour laquelle de nombreuses personnes anxieuses sont des fans d’horreur.”

Il peut en être de même à plus grande échelle. “L’horreur en tant que genre parle souvent des horreurs du monde réel de l’époque à laquelle elle est créée”, déclare Scrivner. Par exemple, dit-il, des films de torture comme Saw et Hostel “sont devenus populaires à l’époque où la torture des prisonniers de Guantanamo Bay est devenue publique”, bien qu’il ne soit pas clair s’il existe un lien direct.

Cela peut également avoir quelque chose à voir avec la popularité du contenu d’horreur avec des thèmes de race parmi les téléspectateurs noirs, comme Get Out et Lovecraft Country.

Et c’est presque certainement a quelque chose à voir avec l’explosion soudaine des films d’horreur pandémiques pendant la pandémie de COVID-19.

“Quar-horror” et le boom de l’horreur COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, la capacité de l’horreur à apaiser l’anxiété et le stress a été mise à rude épreuve. Dans une enquête de décembre 2020 du US Census Bureau, plus de 42 % des répondants ont signalé des symptômes d’anxiété ou de dépression, comparativement à 11 % l’année précédente. Dans le même temps, 2020 a été une “année faste” pour l’horreur même que d’autres genres n’ont pas réussi à se produire comme prévu.

Il semble que de nombreuses personnes aient été attirées par les films d’horreur comme moyen de faire face – au début de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, le thriller pandémique Contagion est devenu l’un des films les plus regardés sur iTunes. Les données de l’application de cinéma numérique Movies Anywhere ont montré des pics d’intérêt importants pour les “films d’évasion tels que l’horreur et les thrillers”, a déclaré la directrice générale Karin Gilford. Initié. En mai 2020, les ventes d’horreur sur l’application ont augmenté de 194 % par rapport au mois de mai précédent.

Toute cette horreur a-t-elle vraiment aidé les gens à faire face ? Oui, apparemment. Scrivner était l’auteur principal d’une étude de janvier 2021 qui a révélé que les fans d’horreur étaient plus résilient psychologiquement pendant la pandémie, avec des films comme Contagion servant de sorte de simulation de pratique pour la vraie chose.

La pandémie a même laissé sa propre marque sur le genre horrifique, donnant naissance à un nouveau sous-genre appelé “horreur.” Comme l’a dit un réalisateur de quar-horror, Nathan Crooker, à NPR, “l’horreur peut être un moyen de traiter nos pires peurs”.

Pour que l’horreur soit vraiment utile pour l’anxiété ou le stress, le contenu doit atteindre ce point idéal : suffisamment effrayant pour retenir votre attention et stimuler votre réaction de peur, mais pas si effrayant que vous vous sentiez submergé ou retraumatisé. Cela variera en fonction de votre propre seuil et de vos antécédents, et il y a tellement de monstres différents parmi lesquels choisir. Certains de mes propres films d’horreur et émissions de télévision préférés sur l’anxiété sont :

Black Summer : Une série de zombies Netflix qui se compose de brèves vignettes, de sorte que vous obtenez cet effet de “comedown” plusieurs fois tout au long de chaque épisode.

Train to Busan : Un film de zombies sud-coréen qui reste l’un des films de zombies les plus captivants que j’ai jamais vus.

La hantise de Bly Manor : Je suis généralement trop effrayé par les thèmes fantômes, mais celui-ci avait juste la bonne atmosphère et le bon récit pour m’accrocher.

: Je suis généralement trop effrayé par les thèmes fantômes, mais celui-ci avait juste la bonne atmosphère et le bon récit pour m’accrocher. Un endroit silencieux : Ce film est, eh bien, silencieux, ce qui rend la haute tension et le suspense constants beaucoup plus supportables pour moi (je coupe souvent les trucs horribles dans l’horreur de toute façon).



Même si vous n’êtes pas anxieux, la pandémie de COVID-19 est le genre de situation qui peut vous amener à vous sentir constamment nerveux de la même manière. La menace du coronavirus est bien réelle, mais en grande partie hors de vos mains et sans fin claire en vue, ce qui rend difficile de se sentir vraiment à l’aise. D’autres facteurs de stress, comme le changement climatique ou le racisme, peuvent avoir le même effet.

L’horreur est un moyen de reprendre le contrôle de vos émotions alors qu’une grande partie de la vie semble dehors de votre contrôle. Et à une époque où l’apocalypse est dans beaucoup de nos esprits, il est logique de trouver l’horreur un peu apaisante. En ce moment, la vraie vie est compliquée et dure. Dans les films de zombies, la menace est simple et la solution est simple : visez la tête et ne vous faites pas mordre.

