Comment les feux de forêt commencent-ils au Canada : réponses aux questions des lecteurs

Les feux de forêt ont dominé les conversations partout au Canada au cours des dernières semaines.

Non seulement les incendies ont brûlé des milliers de forêts et de terres, mais la fumée a créé de la pollution dans tout le pays – et aux États-Unis – obligeant les gens à rester à l’intérieur.

Les incendies ont provoqué des évacuations et laissé derrière eux des destructions bouleversantes dans certaines communautés, et nous ne sommes qu’en juin.

En raison de la croissance rapide de certains incendies et de la nécessité de réagir rapidement, certaines personnes se demandent : comment en sommes-nous arrivés là ?

Il y a actuellement plus de 440 incendies au Canada en date de jeudi, dont certains selon les responsables ont été déclenchés naturellement tandis que d’autres font toujours l’objet d’une enquête.

Sur les 5,4 millions d’hectares brûlés jusqu’à présent cette saison, on se demande ce que les Canadiens peuvent faire pour éviter que cette année ne soit la pire saison des incendies jamais enregistrée.

CTVNews.ca a demandé quelles questions vous aviez sur les incendies de forêt. Les sujets allaient de la façon dont les incendies de forêt commencent à vouloir comprendre le processus d’enquête sur les incendies, et ce qui est arrivé à une mascotte bien-aimée de la sécurité incendie.

COMMENT DÉMARRENT LES FEUX DE FORÊT ?

Les origines des incendies de forêt peuvent être difficiles à comprendre, mais une chose est certaine : le changement climatique est un facteur.

Le réchauffement de la planète contribue non seulement à un temps plus sec et plus chaud, mais certaines recherches montrent qu’il peut augmenter les coups de foudre, a déclaré Michael Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique.

« La recherche suggère que nous verrons plus de foudre dans un monde plus chaud. Nous n’avons pas encore assez de données vraiment bonnes pour dire avec certitude que cela se produit au Canada, mais il y a des endroits dans le monde comme la Russie où les données suggèrent que cela se produit. « , a déclaré Flannigan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

La foudre est causée lorsque l’air chaud monte dans le cycle de l’eau et que les particules liquides « heurtent » les particules de glace, créant une charge électrique, a déclaré Flannigan.

Le changement climatique augmente la température de la Terre, qui à son tour augmente l’air chaud qui se mélange ensuite à l’air frais, créant une atmosphère « instable », a-t-il déclaré.

« La plupart de ces (particules) sont chargées négativement, mais certaines, en particulier du haut de l’orage – ce que nous appelons l’enclume – sont chargées positivement », a-t-il déclaré. « Et ceux-ci sont intéressants car ils voyagent souvent horizontalement puis descendent vers la Terre. »

La foudre frappe généralement de grandes choses, que ce soit un arbre ou une maison. S’il heurte un arbre dans le nord de la Colombie-Britannique, il descendra jusqu’au sol, laissant parfois l’arbre intact.

L’enquêteur des pompiers Jeff Henricks documente une scène. (Contribué)

« La foudre tombe, couve et prend feu », a déclaré Flannigan. « S’il pleut ou qu’il pleut, ça couve pendant un moment. S’il fait chaud, sec et venteux, ça peut commencer à se propager. »

Ce qui peut parfois arriver dans le vaste paysage canadien, c’est que le sol couve pendant des semaines sans être remarqué, jusqu’à ce qu’il soit un incendie important.

Les paratonnerres utilisés sur les maisons peuvent éloigner la foudre des forêts, mais Flannigan dit qu’en ajouter un à chaque bâtiment du pays serait probablement trop coûteux.

À l’heure actuelle, Flannigan affirme que la foudre cause environ 50% de tous les incendies de forêt, tandis que le comportement humain est responsable de l’autre moitié, mais les chances sont susceptibles de changer.

« Il existe des documents de recherche suggérant que nous verrons un doublement des incendies causés par la foudre à l’avenir », a-t-il déclaré. « Nous le voyons déjà cette année… c’est peut-être un signal que l’avenir est ici un peu tôt. »

QUI PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES FEUX DE FORÊT ?

Selon Flannigan, les principaux moyens par lesquels les humains peuvent déclencher des incendies incluent les VTT (lorsque le silencieux chaud se connecte à l’herbe sèche), les chemins de fer, les lignes électriques et les feux de camp.

Pour comprendre les origines d’un incendie de forêt, les enquêteurs sont appelés à retracer les preuves laissées par les flammes, également appelées « indicateurs de modèle de feu » ou « cicatrices de flamme », afin de déterminer comment et où un incendie a commencé.

« Obtenir autant d’informations sur les lieux est très important pour déterminer l’origine d’un incendie de forêt », a déclaré jeudi à CTVNews.ca Jeff Henricks, un ancien enquêteur sur les incendies de forêt de l’Alberta, aujourd’hui consultant. « Nous chercherons à obtenir les premières photos de l’incendie, à interroger les premiers intervenants ou les témoins et à documenter ce qu’ils ont vu. »

Henricks dit que ce processus peut prendre plusieurs jours selon la taille et la complexité d’un incendie.

Il quitte souvent une scène d’incendie avec son équipement de protection complètement recouvert de suie et de cendres, dit-il.

« Une fois que nous avons déterminé une origine, nous pouvons alors rechercher la cause de l’incendie de forêt, et encore une fois, cela peut également prendre un temps considérable », a déclaré Henricks. « (Par) exemple, si nous avons trouvé des preuves dans notre zone d’inflammation d’une substance de type métallique, nous devrons peut-être la soumettre à un laboratoire pour analyse. »

Si l’enquête détermine qu’une personne a causé l’incendie de forêt, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer qui est cette personne. Henricks dit que chaque juridiction au Canada a des amendes différentes pour avoir allumé un feu de forêt.

En Alberta, une personne pourrait être passible d’une peine de 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans, tandis qu’en Saskatchewan, une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $, trois ans de prison ou les deux.

L’ensemble du processus, depuis l’enquête sur la cause d’un incendie jusqu’à l’inculpation d’une personne, peut prendre plusieurs années.

« Peu d’incendies de forêt sont de nature malveillante et beaucoup sont le résultat de circonstances malheureuses », a-t-il déclaré.

QUELLES MESURES LES GOUVERNEMENTS PRENENT-ILS POUR LUTTER CONTRE LES FEUX DE FORÊT ?

L’atténuation de la destruction des communautés par les incendies de forêt est une tâche sur laquelle tous les gouvernements du Canada travaillent, des efforts qui sont aidés et supervisés par le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

« Bien que la réponse principale à ces types d’événements incombe aux provinces et aux territoires, nous sommes en contact continu avec des partenaires à travers le Canada, (et) maintenons une approche pangouvernementale pour soutenir les communautés touchées par les incendies de forêt », a déclaré le bureau de Blair à CTVNews. .ca dans un courriel.

Selon le ministère, le gouvernement fédéral a fourni des fonds pour les Canadiens déplacés, a travaillé avec des partenaires internationaux et a créé un fonds pour embaucher plus de pompiers dans les collectivités.

Un porte-parole de la province de la Colombie-Britannique a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel que le gouvernement avait investi des ressources « importantes » dans le BC Wildfire Service et dans la lutte contre le changement climatique.

Le premier ministre Justin Trudeau écoute le colonel Marie-Christine Harvey expliquer les opérations militaires de lutte contre les incendies de forêt, le mercredi 14 juin 2023 à la BFC Bagotville à Saguenay, au Québec. (LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot)

« Les changements pour la saison 2023 incluent des améliorations pour l’identification et la suppression des incendies de forêt, le déploiement de ressources et le renforcement des relations avec les partenaires », indique l’e-mail.

CTVNews.ca n’a pas reçu de réponses du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick.

L’Agence de sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) a créé des liens avec les communautés rurales, les dirigeants autochtones et les municipalités pour améliorer la préparation aux urgences en cas d’incendie de forêt, a déclaré un porte-parole.

« Ces plans évaluent les risques, identifient les dangers et les zones/populations vulnérables, hiérarchisent les efforts pour faire face à ces risques et contribuent aux efforts de suppression des incendies de forêt… des ateliers et des formations sur des sujets tels que la gestion des urgences, l’élaboration de plans d’urgence et les centres d’opérations d’urgence », a déclaré un porte-parole de la SPSA. a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel.

Un porte-parole de la direction de la gestion des incendies de forêt de l’Alberta a déclaré que les programmes d’éducation et les séances d’engagement du public sont « essentiels » pour prévenir les incendies de forêt.

« L’un des programmes de prévention les plus efficaces administrés par Alberta Wildfire est FireSmart, un cadre exploitable conçu pour atténuer le risque et l’impact des grands incendies de forêt incontrôlables près des maisons, des communautés et des infrastructures essentielles », a déclaré le porte-parole.

QU’EST-IL ARRIVÉ À SMOKEY BEAR ?

FireSmart est l’équivalent canadien du US Forest Service, mieux connu comme l’organisation qui a créé Smokey Bear.

Smokey est une mascotte des années 50 avec un message de prévention des incendies et de sécurité qui a été rapidement adopté au Canada. Mais la gestionnaire du programme FireSmart Canada, Magda Zachara, affirme que les Canadiens ont leur propre icône de feu de forêt.

« Ember the Fox est une mascotte de FireSmart Canada, Smokey the Bear ne l’est pas et ne l’a jamais été », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique mercredi.

Les deux mascottes ont également des messages différents, a déclaré Zachara.

« Smokey the Bear est entièrement lié à la prévention d’un incendie de forêt », a-t-elle déclaré. « Et en tant que FireSmart, nous nous concentrons vraiment sur le message d’atténuation et de réduction des risques. »

Certaines provinces utilisent encore la mascotte à ce jour, mais à mesure que la présence de FireSmart Canada augmentait, la reconnaissance d’Ember augmentait également.

« Si vous voyagez à travers le pays, vous verrez toujours Smokey être utilisé dans certaines provinces, ou d’autres mascottes. En fait, l’Alberta a sa propre mascotte et le Québec a une mascotte totalement différente », a déclaré Zachara. « Il existe donc de nombreuses autres mascottes en ce qui concerne les incendies de forêt (campagnes). »