Comment les fêtes fastueuses sont devenues la monnaie ultime du monde de l’art

Marché de l’art

Osman Can Yerebakan

Mais ces événements sont bien plus que de simples plaisanteries informelles. Pour les collectionneurs comme pour les marchands, les fêtes font partie du contrat social du marché : le marchand signale son appréciation et sa reconnaissance à sa clientèle, tandis que pour le collectionneur, la corde de velours est tendue jusqu’à un cercle branché de l’élite du monde de l’art.

De Miami à Séoul, de Bruxelles à Hong Kong – partout où les collectionneurs, les marchands, les conservateurs, les conseillers et tous ceux qui se trouvent entre les deux pays peuvent faire du shopping et parler d’art – les fêtes sont un élément fondamental du monde de l’art international. Les conversations qui commencent dans les stands ou les galeries se poursuivent souvent lors de dîners assis à plusieurs plats et de festivités arrosées de martini.

Alors que l’horloge sonnait aux petites heures du mercredi matin de ce mois de juin, l’ambiance commençait à peine à s’échauffer dans la grande Elisabethenkirche de Bâle. Les néons et les rythmes tonitruants du DJ Pedro Winter lavaient les vitraux ornés et les bustes d’anges ailés. L’église de style néo-gothique du XIXe siècle accueillait la soirée annuelle Art Basel de Perrotin, où les gens enthousiastes se souciaient peu de l’heure impie ou des appels imminents du petit matin.

Elle a ajouté : « Chaque ville a sa propre histoire et ses traditions, il faut donc les comprendre et les intégrer dans la vision de l’événement. »

Les galeries planifient parfois leurs événements dans un lieu spécifique, comme les soirées Soho Beach House du White Cube lors d’Art Basel Miami Beach, ou la fête annuelle de Perrotin à Bâle, organisée cette année à l’église. Les établissements animés des grandes villes de foire deviennent également des incontournables de l’industrie, comme Ladder Shed à Chiltern Firehouse pendant le Frieze London, le club euro-chic réservé aux membres de Miami, Casa Tua, la première semaine de décembre, ou la Frenchette préférée de l’Armory Week. Même certains plats phares introduisent de la familiarité et des attentes parmi les invités. Carla Camacho, partenaire de Lehmann Maupin, affirme que les réceptions barbecue organisées dans l’espace de la galerie à Séoul lors de la Hannam Night pendant la Frieze Week sont « devenues une tradition et un événement incontournable sur l’itinéraire des gens ».

Les fêtes dans le monde de l’art sont monnaie courante et variées. La clé pour se démarquer lors d’une soirée compétitive est de racheter une institution dorée où marquer une table, même lors d’une soirée ordinaire, constitue un défi : la soirée Frieze New York de Think White Cube plus tôt cette année au Bemelmans Bar, où le temps d’attente normal la soirée dure, avec optimisme, une heure. Ou pourquoi ne pas collaborer avec un lieu préféré du monde de l’art d’un autre continent pour mélanger différentes ambiances ? Pour sa soirée Art Basel Miami Beach l’année dernière, Gagosian a marié Miami à la Méditerranée en s’associant au lieu incontournable de Positano, Le Sirenuse, pour un dîner sur le thème du Franco’s Bar aux murs bleus de l’hôtel emblématique.

Les verres sont levés pour une multitude d’occasions : un stand solo pré-vendu d’un talent en vogue, un groupe à élimination directe hors de la liste de la galerie ou le solo tant attendu d’un artiste représenté dans un musée local.

L’objectif immédiat d’orchestrer un pot-pourri d’acteurs de l’industrie pour une facture salée peut sembler opaque de l’extérieur, mais une fête louée peut aider à faire d’une galerie plus qu’un simple discours sur la ville le lendemain.

Contrairement à une atmosphère de foire d’art qui favorise instantanément les ventes, les affaires en dehors des heures normales ont un aspect plus léger où les discussions sur le placement se mélangent aux projets de vacances et aux conseils en matière de rencontres. « Vous disposez d’une fenêtre de temps pour rattraper vos collègues et clients et générer de nouvelles opportunités pour vos artistes », a déclaré Molly Taylor, directrice des communications de Kasmin, qui supervise environ 35 événements par an pour la galerie new-yorkaise. « Cela commence toujours par nos buts et objectifs pour les artistes et la marque », a ajouté Camacho.

« Il y a un élan et une concentration d’énergie pendant les semaines de foire qui se distinguent des autres périodes du calendrier du monde de l’art », a déclaré Taylor. « La lumière de chacun est allumée ; cela conduit à de nombreuses conversations productives et créatives et au lancement de projets futurs. »

Après un marathon de ventes et de réseautage, les acteurs du secteur décompressent souvent lors de rassemblements qui promettent également des connexions inattendues et des conclusions de transactions. Pour Ludovica Capobianco, conseillère artistique basée à New York et en Europe, la possibilité d’élargir son réseau fait partie du charme. «Je n’ai que le temps de rencontrer mes clients et de visiter les œuvres que nous avons réservées pendant la foire», a-t-elle déclaré à Artsy. « Les soirées sont idéales pour entamer des conversations et rencontrer des clients potentiels lorsque tout le monde est détendu. »