Comment les fermetures d’écoles COVID peuvent avoir causé des lacunes d’apprentissage

Alors que les élèves de partout au Canada retournent à l’école, un expert en enseignement des mathématiques affirme que de nombreux jeunes apprenants pourraient être aux prises avec des lacunes en matière d’éducation causées par les fermetures d’écoles liées à la pandémie au cours des deux dernières années et demie.

Vanessa Vakharia, qui dirige un studio de tutorat en mathématiques à Toronto, explique qu’un écart d’apprentissage fait référence au fait qu’un élève manque certaines connaissances fondamentales qu’il aurait dû acquérir auparavant pour comprendre la matière actuelle.

“Par exemple, vous êtes en 10e année et vous factorisez… et l’enfant se rend compte : ‘Je comprends comment faire cela, mais je ne comprends pas très bien comment fonctionnent la multiplication et la division et cela m’empêche de comprendre cela’. concept actuel », a déclaré jeudi Vakharia à Your Morning de CTV.

Pendant les restrictions de COVID-19 qui ont forcé les écoles à passer à l’apprentissage en ligne, Vakharia note que de nombreux enseignants n’ont pas pu suivre l’ensemble du programme et ont peut-être manqué certaines unités. Dans le même temps, elle dit que de nombreux étudiants ont peut-être dû manquer certains cours en raison de leurs propres raisons liées à la pandémie.

“Peut-être qu’un élève a été malade pendant quelques semaines, peut-être qu’un élève n’a vraiment pas réussi à apprendre en ligne, alors il s’est en quelque sorte retiré pendant quelques mois ou quelques semaines”, a-t-elle déclaré à Your Morning de CTV. “Chaque élève a ces patchs là où il n’était pas vraiment présent dans la classe. Et cela signifie que chaque élève a un écart différent.”

QUE FAIRE SI VOTRE ENFANT A UN ÉCART D’APPRENTISSAGE

Heureusement, Vakharia dit que les lacunes d’apprentissage peuvent être facilement résolues, mais les notes identifiant le problème peuvent être difficiles pour les parents.

“Il est très difficile de diagnostiquer l’écart en tant que parent et non en tant que professeur de mathématiques. Donc, si vous avez un enfant qui a cette sensation de, ‘Je ne comprends tout simplement pas, j’ai du mal. J’ai l’impression que je’ Je me heurte à cette pierre d’achoppement… “c’est à ce moment-là que vous pouvez en quelque sorte dire:” Il y a un écart et nous devrions en quelque sorte examiner cela “”, a-t-elle expliqué.

Si vous remarquez que votre enfant semble avoir du mal avec un sujet, Vakharia recommande de contacter d’abord l’enseignant.

“Ce sont les experts de la classe. Ce sont eux qui peuvent dire : ‘D’accord, vous savez ce que je remarque sur le test de vos enfants ? C’est qu’ils n’ont vraiment aucune idée de comment diviser.’ Ils peuvent dire quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré.

Mais si l’enseignant de votre enfant est trop occupé et débordé pour vous aider, Vakharia suggère de contacter un autre expert, comme un tuteur, un ami de la famille qui est bon en mathématiques ou un programme de tutorat par les pairs si l’école de votre enfant en a un.

“Je demanderais à quelqu’un d’aider à diagnostiquer, de regarder le test de vos enfants pour voir où ils vont mal, ou de s’asseoir avec eux, de résoudre un problème complet avec eux et de déterminer où il y a des lacunes”, a déclaré Vakharia. .

“Avec des écarts, c’est normalement juste ça. C’est juste un écart. Ce n’est pas un piège, ce n’est pas une vallée. C’est un petit écart”, a-t-elle ajouté.