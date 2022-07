Comment les fermes verticales d’Oishii cultivent des fraises qui se vendent 20 $ la boîte

Oishii ne cultive pas vos fraises typiques. Pour commencer, une boîte de six baies extra-larges se vendait 50 $ chez Whole Foods.

Les baies de la société basée dans le New Jersey n’ont pas non plus le goût de vos fraises typiques : elles sont plus sucrées, avec un centre plus dense et plus juteux. La saveur, l’arôme et la « texture de beurre » sont conçus dans trois fermes verticales : deux dans le New Jersey et une à Los Angeles.

“[The strawberries] moyenne quelque part entre deux à trois fois plus de niveau de douceur, par rapport à ce qui est cultivé de manière conventionnelle aux États-Unis “, a déclaré le co-fondateur et PDG d’Oishii, Hiroki Koga, à CNBC Make It. ” Une fois que vous avez goûté nos baies, c’est simplement une expérience complètement différente. “

Koga, un ancien consultant en agriculture verticale au Japon, a immigré en Californie pour étudier au programme de MBA de l’UC Berkeley en 2015. En faisant ses courses sur un marché local, il a remarqué que les fraises américaines avaient l’air “brillantes, grosses et délicieuses”, mais qu’elles étaient en fait “liquides et manquaient saveur.”