Comment les femmes qui soutiennent le droit à l’avortement réagissent à Roe v. Wade

“Je pense que la décision a fait reculer les femmes d’au moins 100 ans”, a déclaré Mme White. “Les femmes du Dakota du Sud, en tout cas.”

Mme White, peintre, galeriste et membre de la tribu Arikara, a déclaré qu’elle se sentait abandonnée par les femmes élues du Dakota du Sud, dirigée par la gouverneure Kristi Noem, une républicaine.

“Je suis déçue du fait que les femmes ne reconnaissent pas les besoins des autres femmes, et j’exerce beaucoup de pression là-dessus”, a-t-elle déclaré. “On s’est battu très longtemps pour avoir une voix, surtout des femmes comme moi, des femmes de couleur. Et le voir être donné, donner notre pouvoir est tout simplement ridicule.

Une femme du Mississippi réagit avec colère, mais pas avec incrédulité

“Je savais que cela allait arriver mais je ne m’attendais pas à ressentir une telle colère”, a déclaré Amalie Hahn, 49 ans, de Jackson, Miss. “La toute première émotion que j’ai eue était la colère. Je pourrais dire que je ne crois pas que cela se produise, mais je crois que cela se produit. Je crois que c’est la manière américaine. Je ne pense pas que nous, les femmes, ayons jamais compté. J’ai essayé de trouver un moyen de traiter ma colère, de traiter ma peur.

“Vous voulez interdire les avortements dans l’État du Mississippi, mais vous ne voulez pas tenir compte du fait que le Mississippi est l’un des États, sinon le pire, où accoucher”, a ajouté Mme Hahn. «Nous sommes au milieu d’une pénurie de lait maternisé et la pauvreté est à son plus haut niveau et ils obligent les femmes à avoir des bébés. C’est insensé.”

“La nation est en feu”

Hannah Drake, 45 ans, poète et écrivain à Louisville, Ky., A entendu la nouvelle de la décision Roe alors qu’elle s’apprêtait à assister à une réunion virtuelle.