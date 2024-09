Comment les femmes photographes japonaises ont canalisé l’exclusion vers l’expérimentation ‹ Literary Hub

Image en vedette : Kawauchi Rinko, Sans titre2004; de la série les yeux, les oreillesAvec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Aperture.

L’article continue après la publicité

Être une femme au Japon, c’est vivre dans un conflit permanent. Dans un pays où les attitudes envers le genre restent extrêmement conservatrices, le simple fait d’être une femme expose à de nombreuses formes de préjugés et de discrimination. Le Japon se classe au 125e rang sur 146 pays dans l’indice mondial des inégalités entre les sexes en 2023, et il continue de languir au bas de l’échelle. Cette disparité se reflète dans les opportunités limitées de réussite des femmes dans le monde de la photographie.

Pour ne citer que quelques exemples : un photographe célèbre, qui était aussi directeur d’une école de photographie, m’a un jour « conseillé » d’épouser un homme riche si je voulais devenir photographe. C’était en 1995, environ dix ans après la promulgation de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, qui visait à assurer l’égalité des chances et de traitement sur le lieu de travail indépendamment du sexe et à ouvrir les portes à davantage de femmes. Entre 1997 et 1999, la série de quarante volumes Nihon no shashinka (photographe japonais) a été publié par Iwanami Shoten. Largement considéré comme la référence principale sur l’histoire de la photographie japonaise, il se concentrait uniquement sur les photographes masculins. De plus, au cours des vingt-cinq premières années du prix Kimura Ihei, l’un des prix de photographie les plus prestigieux du Japon, seuls trois lauréats étaient des femmes, jusqu’en 2000, date à laquelle Nagashima Yurie, Ninagawa Mika et Hiromix ont été invitées à se partager le prix.

Il ne faut pas oublier que ce sont ces faits et ces expériences qui ont façonné les femmes de ce livre. Ce sont des survivantes. En même temps, leur exclusion de la photographie traditionnelle est précisément ce qui leur a permis d’observer les choses à distance. Ironiquement, cette exclusion est peut-être le résultat de leurs approches expérimentales, qui remettent en question les valeurs établies de la photographie et la nature même du médium.

Pour le meilleur ou pour le pire, des femmes artistes pionnières comme Yamazawa Eiko, Ishiuchi Miyako et Ishikawa Mao ont obstinément tracé leur propre chemin, se démarquant des tendances artistiques de leur époque. La reconnaissance généralisée de leur travail ne peut s’expliquer que par le monde de la photographie japonaise, majoritairement homosocial et dominé par les hommes, qui a relégué les femmes photographes à une position inférieure. Dans le cas d’Ishikawa, la situation a été encore compliquée par les relations politiques et historiques entre Okinawa et le Japon, par l’héritage de l’occupation américaine, ainsi que par le commentaire social inhérent à son travail sur le sujet.

L’article continue après la publicité

De nombreuses femmes artistes qui ont débuté comme photographes ont progressivement étendu leur pratique à d’autres genres, comme le cinéma, le théâtre et la littérature. Depuis les années 1970, les œuvres transgenres sont devenues de plus en plus courantes dans le monde entier, les artistes – hommes et femmes – s’inspirant de multiples domaines artistiques et techniques. Pourtant, le lien entre le monde de la photographie et celui de l’art au Japon a toujours été ténu, et l’écart marqué entre les sexes dans les deux domaines a fait qu’il est difficile pour les artistes qui ont commencé leur carrière comme photographes d’être pleinement reconnus pour leurs contributions distinctives.

*

Au cours de la dernière décennie, le monde de la photographie a déployé des efforts concertés pour combler les lacunes critiques de son historiographie. Une attention particulière a été accordée à la sous-représentation des femmes artistes, ce qui a donné lieu à une riche série d’expositions et de publications individuelles et collectives dans le monde entier. La fouille et la récupération des œuvres des femmes témoignent de la nature libératrice de l’autoreprésentation et de l’expression de soi, et de l’importance de la photographie comme moyen d’exprimer et de partager sa propre histoire : être entendu et être vu.

Dans le même esprit de restauration de l’histoire, ce projet met en lumière le travail extraordinaire produit par les femmes photographes japonaises du XIXe siècle à nos jours, en mettant l’accent sur leur production à partir des années 1950. Depuis les années 1970, la photographie japonaise est devenue le sujet de livres et d’expositions internationales de premier plan, mais la reconnaissance s’est principalement concentrée sur des photographes masculins tels que Sugimoto Hiroshi, Moriyama Daidō et Araki Nobuyoshi, sans doute parmi les plus connus du monde de la photographie hors du Japon. Parallèlement, d’innombrables femmes photographes japonaises ont joué un rôle clé dans le développement de ce médium, depuis son introduction au Japon jusqu’à nos jours. Malheureusement, leurs pratiques sont restées largement sous-représentées et sous-estimées, tant à l’étranger qu’au Japon. À travers une large sélection d’images et d’essais, ce livre offre un contrepoint critique et célébratif à ce que l’on sait de la photographie japonaise. Il cherche à remettre en question et à compléter les précédents historiques et le canon établi.

__________________________________

L’article continue après la publicité

Depuis Je suis si heureuse que vous soyez là : les femmes photographes japonaises des années 1950 à nos joursédité par Pauline Vermare, Lesley A. Martin et Takeuchi Mariko. Copyright © 2024. Disponible sur Aperture.