Santoli Kumari, 18 ans, est la première femme de Makhdumpur dans le district de Jehanabad à Bihar à dépasser les 12e jurys d’examen. Elle est également la première femme du village à avoir un smartphone.

Santoli appartient à la communauté Musahar (Mahadalit). La lutte de cette jeune femme pour recevoir une éducation revêt une importance particulière au vu de la sévère exclusion sociale et de la discrimination auxquelles elle est exposée.

Santoli est intrépide par la société et a son entêtement à lutter contre une société patriarcale, casteiste et capitaliste sur les genoux de «Sajhe Sapne».

Cette entreprise sociale de quatre mois, dirigée par des femmes, vise à assurer la mobilité financière des femmes des régions les plus marginalisées et les plus discriminées de l’Inde rurale. Les Musahars comptent parmi eux.

Le terme « Musahar » (« Musa » en hindi signifie « rat ») appartient au bas de la hiérarchie des castes indiennes et se traduit vaguement par « mangeurs de rats / tueurs de rats », un sombre reflet de l’extrême pauvreté qui a affligé ces personnes. . Même aujourd’hui, la caste supérieure les appelle «intouchables». Selon le rapport intérimaire de la commission Mahadalit de l’État, le Bihar compte près de 2,2 millions de «Musahars». Cependant, les militants communautaires affirment que la population de Musahars n’est pas inférieure à 3 millions d’habitants dans l’État.

Alors que le taux d’alphabétisation dans cette communauté n’est que de 9,8%, le taux d’alphabétisation des femmes est d’environ 1 à 2%, conclut un rapport Oxfam 2018.

Après avoir séjourné et étudié dans une auberge de jeunesse, Santoli a dû rentrer chez elle avec le début de la coronavirus verrouillage, la situation a empiré. Une fois qu’ils reviennent avec une éducation incomplète, la pression conjugale monte. Finalement, ils rejoignent leurs familles dans la tradition séculaire de travailler dans les champs des hindous des castes supérieures, où ils se voient refuser même les services de base tels que l’eau potable.

Malgré leurs revenus extrêmement bas et leur vie dans la pauvreté, les familles tissent des «rêves» pour leurs enfants; mais le manque de ressources et de reconnaissance devient le plus grand obstacle à l’amélioration. Alors que pour les hommes, la raison est une pénurie financière limitée, pour les femmes, il existe de nombreuses luttes – considérées comme le genre «inférieur», tout en appartenant également à la caste «évitée».

«En plus de briser la barre imposée par la société, nous, en tant que femmes, devons continuer à prouver que nous sommes égaux au statut des hommes et pourquoi nous ne devrions pas être engagés à un jeune âge», a déclaré Santoli. Avant que Santoli ne reçoive le smartphone – considéré comme bon pour une « femme dégradée », il avait plusieurs pensées. Mais elle a réalisé qu’elle avait besoin d’idées difficiles pour son éducation.

La situation n’est pas différente pour Phula Kumari, 19 ans, qui vit dans le village voisin de Katrasin de Santoli.

Phula, qui a également obtenu une première division dans sa 12e commission d’examen, déclare: « La pression conjugale est trop élevée. Si je n’avais pas obtenu mes résultats, il m’aurait été impossible en tant que femme de négocier avec ma famille et la société. Je dois réaliser mes capacités et gagner un revenu stable pour moi-même. «

Avec l’aide d’organisations sociales, des femmes comme Phula et Santoli arrivent à la fin de l’école. Mais la question qui persiste est: et maintenant?

C’est là que «Sajhe Sapne» prend le relais. L’organisation s’engage à éduquer ces pauvres villageoises et à garantir des emplois modernes.

« On ne peut pas avancer sans éducation, mais l’éducation n’est jamais une solution complète en soi. Il faut de l’argent pour s’asseoir à la table », a déclaré Surabhi Yadav, fondateur de ‘Sajhe Sapne’ du Madhya Pradesh.

Pour remédier au manque d’accès à des programmes d’enseignement supérieur de qualité et à des emplois ambitieux pour ces femmes, « Sajhe Sapne » a lancé un cours de développement des compétences d’un an basé sur quatre piliers: anglais, Career Intelligence axé sur les domaines de la littératie numérique, le développement rural qui comprend l’analyse des problèmes sociaux, de la caste, de la cartographie des sexes, etc., et des compétences de vie. Les cours sont conçus de manière à ce que les techniques complexes d’enseignement-apprentissage soient remplacées par des techniques plus savoureuses pour les femmes rurales.

Le but du cours est de faire accéder ces jeunes femmes à des postes de direction tels que assistantes de projets, coordinatrices, animatrices d’entreprises sociales, start-up, associations et de les trouver en situation d’indépendance financière.

Cochez la case pour obtenir un emploi à temps plein est un rêve tiré par les cheveux devenu réalité pour ceux qui gagnent leur vie dans les champs, ou comme ramasseurs de chiffons et attraper le pire de tous les rats.

«Nous ne concevons jamais un profil de neuf à cinq emplois, en tenant compte du contexte des personnes marginalisées. Comment pouvons-nous espérer qu’elles auront une place dans cette structure? demande le fondateur de 30 ans.

Par conséquent, il était très important de se concentrer sur la cartographie des emplois pour l’équipe de quatre personnes lors de la conception du cours.

« Nous devons prendre en compte les exigences du marché du travail actuel. Nous appelons les entreprises à connaître leurs exigences et ensuite nous allons enseigner les compétences et préparer ces femmes à un emploi rémunéré. réseautage pour ces étudiants », explique Surabhi.

Chaque groupe d’étudiants qui trouve un emploi promet de faire un don

deux à trois ans pour payer les études d’un autre étudiant. Le plan est de continuer ainsi.

Santoli, qui veut rejoindre la police du Bihar et Phula, qui veut jouer le rôle de «patron empathique» dans une entreprise, aideront à «créer un modèle relatif».

Sajhe compte actuellement 10 étudiants à bord et la moitié d’entre eux ont quitté le Bihar pour s’installer dans le village de Kandbari dans l’Himachal Pradesh, où l’entreprise a ouvert son premier centre résidentiel à Sapna avec l’aide du partenaire d’incubation Avishkar.

Avec la fermeture des écoles et l’augmentation de la violence domestique, Sajhe est opportun d’emmener ces femmes dans leur centre résidentiel où elles recevront une éducation basée sur les compétences en paix, dit Sandhya, 54 ans, d’Avishkar, qui a fourni des services pour plus. puis 15 ans au bien-être de l’Inde rurale.

De plus, avec l’aide d’organisations de la société civile, dont Nari Gunjan, lancée par Sudha Varghese, la récipiendaire de Padma Shri, Sajhe souhaite étendre ses centres de Sapna au Bihar et à d’autres États pour gagner la confiance de ces femmes.

Malgré les efforts déployés pour briser les préjugés entourant leur vie, le peuple Musahar adhère constamment à la survie de l’État de caste.

«Pendant que nous restons à l’auberge ou que nous sortons pour travailler, les gens nous appellent souvent des noms tels que tribal, adivasi, basse caste, etc. Mais il a grandi en nous de les ignorer et de continuer nos affaires», dit Phula et Santoli.

Caste, capitalisme et patriarcat – un impact collectif de toutes ces règles régit la vie de ces femmes.

« Ces représentations coloniales font partie d’un système très complexe qui doit être abordé par les personnes qui en sont le destinataire. Nous pensons que lorsque Phula et Santoli sont suffisamment établis pour prendre note des problèmes de leur village, c’est là que le le premier changement commence », dit Surabhi.

C’est pourquoi Sajhe veille à ce que les organisations auxquelles ces deux femmes adhèrent soient suffisamment diverses et inclusives pour tirer parti de leur innovation.

« Dans la hiérarchie des classes et des castes en Inde, nous avons besoin de programmes dirigés par les femmes plutôt que de programmes de développement des femmes. Mettons ceux qui sont confrontés aux problèmes à la responsabilité de les résoudre. Il est impératif que la mobilité financière atteigne les femmes en général », dit Surabhi.