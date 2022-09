Comment les fans ont réagi à la victoire indienne du T20I sur l’Afrique du Sud

Un terrain délicat au Greenfield Stadium de Thiruvananthapuram a vu l’Afrique du Sud en difficulté dès qu’elle est sortie au bâton après avoir perdu le tirage au sort. Les meneurs indiens Arshdeep Singh et Deepak Chahar ont renvoyé jusqu’à cinq frappeurs sud-africains dans les trois premiers overs du match alors que les visiteurs regardaient partout avec 9/5 sur le tableau de bord lors du premier T20I mercredi.

Le 41 opportun de Keshav Maharaj a aidé l’Afrique du Sud à franchir la barre des 100, mais un objectif de 107 semblait être une promenade de santé pour les puissants Indiens. Ce n’était pas le cas. L’Inde a perdu ses biggies très tôt. Tout d’abord, le skipper Rohit Sharma est parti pour un canard, puis Virat Kohli est revenu pour 3. Sachant qu’ils avaient tout le temps d’arriver à la ligne d’arrivée, l’ouvreur KL Rahul est resté et a tenu son guichet jusqu’à la toute fin.

Suryakumar Yadav, d’autre part, actuellement sous la forme de sa vie, a joué un jeu complètement différent. Bien que l’Inde ait marqué son plus bas en avantage numérique (17 points en 6 overs), SKY a décidé de jouer un coup agressif. C’est exactement ce qu’il a fait et a claqué un demi-siècle (50 en 33 livraisons) une manche qui a été entrecoupée de trois maximums et de cinq limites. Le coup a également aidé Suryakumar à enregistrer le plus de courses T20I au cours d’une année civile : 732 courses. Le joueur de cricket passionnant se voit maintenant à la 2e place du classement des frappeurs ICC T20I.

KL Rahul, cependant, a fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux pour son “remplissage de statistiques”, car lui aussi en a élevé cinquante mais en 56 livraisons. Son taux de grève était de 91.

Frappe non-attaquant chaque fois que Suryakumar Yadav frappe #CIEL pic.twitter.com/otuvHbNf6k — Lalit Tiwari (@lalitforweb) 28 septembre 2022

Votre équipe a marqué 17 points en 37 balles, incapable de mettre la batte sur la balle et a perdu Rohit et Kohli. #INDvSA Suryakumar Yadav : pic.twitter.com/Mxxxxl7DaG – Samir Allana (@HitmanCricket) 28 septembre 2022

Autres pâtes | Surya Kumar Yadav pic.twitter.com/GKVQx0EqAY – Sagar (@sagarcasm) 28 septembre 2022

KL Rahul avant d’entrer au bâton ce soir pic.twitter.com/07sPqZWN2M — ° (@anubhav__tweets) 28 septembre 2022

Regarder KL Rahul au bâton ces jours-ci. pic.twitter.com/cIig5LKOjk — ಭಲೇ ಬಸವ (@Basavachethanah) 28 septembre 2022

Il y avait une section de fans qui ont décrit le coup de KL comme crucial car ils pensaient que le fait d’aller lentement et régulièrement plutôt que de jeter le guichet même dans un match à faible score a aidé l’Inde à atteindre la cible sans trop de drame sur la surface autrement délicate.

“Imaginez que KL à la traîne, qui est le seul joueur de tout le match, se maintient en avantage numérique et a sauvé l’équipe de l’effondrement et mène à la victoire dans les conditions les plus difficiles, ce sont les clowns Twitter pour vous. Quoi qu’il en soit, bien joué KL, vous avez vraiment fait ce dont l’équipe avait besoin », a commenté un utilisateur de Twitter.

“KL Rahul a joué une bonne manche aujourd’hui. Ne regardez pas les statistiques et décidez. Il a fait face à un sortilège de sondage des sertisseurs qui ont consommé Kohli & Rohit, sur un terrain qui faisait beaucoup au début », a déclaré un autre.

En fin de compte, KL Rahul a fait l’éloge du bâton de SKY.

« C’était un travail difficile. C’était incroyable pour Surya de sortir et de jouer les coups. Nous avons vu comment le ballon volait et pour Surya, cette approche était phénoménale. Après la première balle, il voulait être agressif et affronter le quilleur. Il a dit qu’il voulait jouer ses coups et obtenir quelques points. Cela m’a aidé à prendre mon temps et à jouer une manche », a déclaré KL à Star Sports après le match.

