Comment les fans en colère de Taylor Swift s’organisent pour éliminer Ticketmaster

Les fans en colère de Taylor Swift qui n’ont pas pu obtenir de billets pour sa tournée Eras nouvellement annoncée se sont mobilisés dans la mesure où on dit qu’ils aident à “démonter” Ticketmaster, où ils ont lutté contre les pannes et les longs délais d’attente pour marquer des billets. Le ministère américain de la Justice mène une enquête antitrust sur la société mère de Ticketmaster, Live Nation, a rapporté CBS News. Swift elle-même a exprimé son mécontentement dans une histoire Instagram, écrivant: «C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir… Nous leur avons demandé, plusieurs fois, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et nous étions assurés qu’ils le pourraient.” Elle, cependant, n’a pas nommé Ticketmaster dans l’histoire.

Ticketmaster a depuis présenté ses excuses à Swift et à ses fans.

Nous voulons nous excuser auprès de Taylor et de tous ses fans – en particulier ceux qui ont eu une expérience terrible en essayant d’acheter des billets. Nous pensons que nous devons à tout le monde de partager des informations pour aider à expliquer ce qui s’est passé : https://t.co/1Gn4kRIvq8— Ticketmaster (@Ticketmaster) 19 novembre 2022

Les Swifties, cependant, “s’organisent pour démanteler Ticketmaster”.

Plus de 40 000 personnes ont envoyé des lettres exhortant le ministère de la Justice à enquêter sur Ticketmaster et à agir pour les démanteler. Rejoignez le mouvement ici. https://t.co/D0eJPYPoXo – Union plus parfaite (@MorePerfectUS) 18 novembre 2022

Les Swifties se radicalisent contre les monopoles et se préparent à faire du lobbying anti-trust bonne chance ticketmaster— Elamin Abdelmahmoud (@elamin88) 15 novembre 2022

“Les Swifties ont cassé Ticketmaster !” “Taylor a cassé Ticketmaster !!” Non. Ticketmaster a cassé Ticketmaster. Ils ne se sont pas préparés pour les millions de personnes auxquelles EUX-MÊMES ont envoyé des codes.— kins (version taylor)🕛 (@champagnepeaks) 16 novembre 2022

swifties : nous le voulions confortable ticketmaster : je voulais cette DOULEUR !— quinny quinn quinn (@lostintay) 14 novembre 2022

Cela prouve une fois de plus que les Swifties, historiquement minés, ne sont pas un groupe que l’on devrait décider de mettre en colère.

